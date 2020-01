Kauza kolem muže Witowské z ČT: Útok na Piráty. Zmíněna Čína. Ostré

Mezi pražskou radní Hanou Kordovou Marvanovou zvolenou za hnutí STAN, pražským zastupitelem a europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a ředitelem Dopravního podniku hlavního města Prahy se rozhořela slovní válka. Kordová Marvanová připomněla slova T. G. Masaryka o tom, že je třeba nebát se a nekrást, a Witowski okamžitě přešel do ostrého protiútoku. Pospíšil se Kordové Marvanové bleskově zastal a se svou troškou do mlýna přispěl i zastupitel a poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Na lednovém jednání zastupitelstva hlavního města Prahy to pořádně jiskřilo. Kvůli zakázce na servis linek metra, která byla schválena prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, tedy nikoli v otevřené soutěži. Podle ODS šlo o zakázku za 22 miliard, takže postup generálního ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy Petra Witowského považuje za skandální. Občanští demokraté kvůli této zakázce požadovali odvolání Witowského, ale neuspěli

Generální Petr Witowski se bránil, že zakázka nestála 22 miliard, ale jen 14,5.

Na stranu ODS se přidalo také opoziční hnutí ANO v čele s poslancem a zastupitelem Patrikem Nacherem.

Ten vyčetl primátorovi Zdeňku Hřibovi a jeho stranickým kolegům Pirátům, že buď trpí amnézií, nebo nemluví pravdu.

„Všechno se točí kolem zakázky pražského Dopravním podniku za 14,5 mld. Kč. Jo, čtete správně, čtrnáct a půl miliardy korun! Takové peníze mají evidentně na Piráty zvláštní účinky. Ovšem nechci předbíhat – posuďte sami,“ začal zvolna na sociální síti Facebook.

Jako opoziční zastupitel prý chtěl Nacher o zakázce vědět víc a překvapilo ho, když se od samotných radních dozvěděl, že o ní sami moc nevědí.

„Přišlo mi to divné. Někdo tady tendruje tak šíleně velkou věc a vedení Prahy o tom neví. Fakt? Je to vůbec možné? Nešlo mi to z hlavy, až jsem si vzpomněl na prosincové zastupitelstvo... Piráti nás s planoucíma očima grilovali v rámci svého boje proti „čínské chobotnici“. Fajn. Ale v rámci oné debaty dostali otázku od zastupitele Radomíra Nepila právě na zakázku v dopravním podniku. Co s tím, milé vedení Prahy, hodláte dělat, ptal se kolega přesně 12. prosince, tedy 11 dní před podpisem smlouvy. Odpovědí bylo mlčení,“ pokračoval Nacher.

Koalice Pirátů, Prahy Sobě, TOP 09 a STAN tedy od prosince měla čas celou věc prověřit, ale podle Nachera nikdo nic neudělal, všichni mlčeli.

Pro některé možná překvapivě se do Witowského pustil i někdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a Hana Kordová Marvanová, která do zastupitelství kandidovala za hnutí STAN. STAN A TOP 09 jsou přitom koaličním partnery Pirátů a hnutí Praha Sobě a momentálně se podílejí na řízení chodu města.

Hana Kordová Marvanová připomněla, že slavné heslo T. G. Masaryka – „nebát se a nekrást“ – zanělo v roce 1913, a to právě kvůli pražské komunální politice. Nijak zvlášť ji proto nepřekvapuje, že i po více než sto letech se na zastupitelstvu řeší netransparentní zakázky.

„Poslední kroky vedení dopravního podniku vzbuzují velké pochybnosti. Zakázka z ruky na 20 let, která se může vyšplhat až na 22 mld. Kč jednoznačně měla být schválena v dozorčí radě DPP, a to se nestalo. Proč? Je to jen šlendrián, nebo se někdo bál takového schvalování? Jak to, že o zakázce ještě před podpisem smlouvy nebyla informována rada města? Proto jsme požadovali odvolání generálního ředitele DPP, který je za tento netransparentní postup zodpovědný. Není to navíc jediná záležitost, která se chystá v DPP za zády vedení města. Přitom DPP hospodaří ročně s miliardovým rozpočtem a vlastní obrovské nemovité majetky v Praze. Bohužel jsme pro vyvození osobní odpovědnosti nezískali podporu u našich partnerů, což považuji za chybu. Právě vyvozování osobní odpovědnosti je důležitou prevencí před opakováním,“ napsala Kordová Marvanová na sociální síti Facebook.

Witowski si to však nenechal líbit a v diskusi pod jejím příspěvkem se důrazně ohradil. Celý život si prý buduje pověst profesionálního manažera a nechce si ji takto nechat pošlapat.

„Vážená paní radní, ostře se ohrazuji proti Vašemu obvinění ohledně zakázky na servis vozů metra, kterou bez uvedení důkazů označujete za netransparentní. Svým dnešním statusem na FB naznačujete, že vedení DPP krade. Vaše poznámky o korupci, šlendriánu a netransparentnostech jsou za hranou. Z mého pohledu jste tím překročila meze slušnosti a korektnosti. Vyzývám Vás tímto, abyste se zdržela dalších podobných urážek a invektiv vůči mně i dalšími členům představenstva DPP a svá obvinění doložila konkrétními důkazy o porušení zákona. Své jméno jsem si budoval celý život a odmítám si ho nechat kazit Vašimi nesmyslnými a nepodloženými obviněními. Považuji to za nejen nehorázné a nepřípustné, ale vzhledem k tomu, že jste politička a právnička, taky za neodpustitelné. Pokud budete nadále svými výroky poškozovat moje dobré jméno a dobré jméno DPP, budu věc řešit právní cestou,“ zdůraznil. Pak už se jen podepsal: Petr Witowski, DPP.

Do sporu se poté vložil někdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který se Kordové Marvanové důrazně zastal.

„Zásadně se ohrazuji proti výrokům ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy Petra Witowského na adresu naší radní Hany Kordové Marvanové. Naše kritika netransparentnosti veřejné zakázky za 22 miliard korun, kterou DPP zadal bez výběrového řízení, je důvodná. Společně s Hanou Kordovou Marvanovou hájíme veřejný zájem Pražanů, který spočívá v co nejefektivnějším řízení pražského dopravního podniku. Od pana ředitele Witowského bych čekal, že se k danému problému postaví s pokorou a bude se snažit daný problém vyřešit. Místo toho jsme svědky jeho zpupnosti. Takový přístup ředitele městské firmy za klub Spojených sil pro Prahu odmítám,“ vypálil bývalý šéf TOP 09.

