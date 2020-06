Každý tady žvaní! Babišem otřásl tento týden, a tak zaútočil

reklama

Dnešní „Čau, lidi“ premiéra Andreje Babiše (ANO) bylo poprvé ve videopodobě bez roušky. „Hlavně proto, abychom na ten vir co nejdřív zapomněli. A k tomu potřebujeme se vrátit k našemu normálnímu životu,“ uvedl Babiš. „Trošku mě zneklidňuje, že ČTK zveřejnila průzkum, kdy se tři čtvrtiny Čechů obávají druhé vlny pandemie koronaviru. Nejčastěji se jedná o lidi starší 66 let; přitom pocit osobního ohrožení nákazou je nejnižší od vyhlášení nouzového stavu. Skutečně se nebojte. My jsme na druhou vlnu připraveni. Funguje totiž Chytrá karanténa,“ sdělil Babiš a poukázal například na Karvinsko, kde je situace pod kontrolou, i když je tam 402 nakažených.

„Připravujeme se na Chytrou karanténu 2.0, kdyby náhodou ten virus přišel znovu, ale třeba nepřijde,“ dodal Babiš a apeloval na to, aby se lidé nechali od září očkovat proti chřipce. První vlnu jsme dle jeho slov zvládli úspěšně. „Nyní je třeba udělat maximum pro to, abychom se vrátili do normálního života. A je důležité, abyste se nebáli utrácet, abyste kupovali české zboží. Z toho jsou vaše daně, které my potom rozdělujeme,“ podotkl Babiš.

Následně Babiš hovořil o návštěvě slovenského premiéra Igora Matoviče. „Přivezl nám dárek. Máme od čtvrtka od půlnoci otevřené hranice se Slovenskem. V pátek jsme otevřeli hranice se sousedními státy, a když se vrátíte například z Německa, z Rakouska či z Maďarska, nemusíte na testy na koronavirus do karantény. Ohledně Německa to platí jen pro Sasko,“ sdělil Babiš.

Babiš se také zmínil o velké debatě, která se týká evropského rozpočtu. „Někteří mě obviňují, že jsme nesolidární. To není samozřejmě pravda. My jsme solidární. Ale vy jste mě přece zvolili proto, abych bojoval za naše zájmy, za české zájmy. Já nejsem italský premiér, ani španělský. Oni bojují za italské, španělské zájmy – a někteří novináři říkají, že bych měl bojovat za zájmy některých zemí, jak to dělal nějaký státní tajemník na Úřadě vlády předchozí vlády. A to já nechci. Já bojuji za vaše zájmy. A to jsou zájmy všech – krajů, občanů v první řadě, obcí...“ poznamenal.

„Pokud se Evropa zadluží, když se všechny země na tom shodnou, i když to kritizuji, tak samozřejmě chceme dostat ty peníze, které my potřebujeme – na investice. Ne, že nám zase někdo nadiktuje z Bruselu, za co ty peníze máme utrácet,“ dodal.

A hovořilo se i o českých penězích. „Já jsem se potkal v pátek de facto s úřadujícím šéfem Asociace krajů, s panem hejtmanem Běhounkem, a myslím si, že jsme měli dobrý rozhovor. Opozice a Senát navrhují, abychom tedy kompenzovali krajům asi 4,4 miliardy. Já říkám, že my těm krajům dáme až 10 miliard na tento rok a příští rok na dvojky a trojky, ale kraje chtějí o dvě miliardy více, to budeme řešit. Plus ještě jim dáme z iROPu 2,24 miliardy na muzea, na rozvoj sociálních služeb, na techniku pro integrační záchranný systém a tak dále. My s kraji fungujeme dobře“" sdělil Babiš.

Premiér nezapomněl ani na český parlament. „Vy víte, že tam moc rád nechodím, a samozřejmě mám k tomu důvod. Víte, v tom parlamentu dneska čeká 220 zákonů, pro vás, pro občany, je to ve váš prospěch. Chceme skutečně řešit věci, které jsou důležité. Jsou to samozřejmě zákony, které mají zjednodušit život občanům naší země,“ sdělil Babiš.

„Ale ten náš parlament bohužel tohle neprojednává, ale stále mají nějaké mimořádné schůze, v minlosti to bylo vždycky všechno schůze o Babišovi, tak teď jsou schůze, jak jsme údajně zvládli špatně tu pandemii. A všichni se tam předvádějí, protože tam jsou ty kamery, a je tam televize. A všichni říkají, jak by to zvládli lépe a jak by to dělali lépe, takže ta různá nesmyslná obvinění... skutečně myslím, nechť to posoudí lidé, ať se podívají, jak se co dělo ve světě, jak to vidí i mezinárodní odborníci. Pokud chce parlament něco vyšetřovat, tak přece na to máme policii a NKÚ. Ty to dělají, a myslím, že to vyšetří, a veřejnost se to dozví. Ale ty zákony tam čekají, protože poslanci tam vykládají různé věci, zdržují přijímání těch zákonů,“ stěžoval si Babiš.

A jmenoval nejrůznější zákony, které čekají na schválení. „Všechno tam stojí, protože poslanci... protože hlavně nemáme žádné limity na vystoupení. Já tam nebudu číst, jak je to v Estonsku, na Slovensku, ve Švédsku – všude jsou limity na vystoupení. U nás může každý žvanit tak dlouho, jak chce. De facto,“ rozlítil se Babiš.

