Kde se stala chyba? Merkelová dojednala dohodu s 14 členskými zeměmi o navracení imigrantů. Jenže Česko a Maďarsko to popírají

30. 6. 2018 20:09

Mluvčí maďarské vlády popřel, že by Maďarsko dosáhlo ujednání s Německem ohledně vracení migrantů. Agentura DPA přitom dnes informovala, že německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Maďarska a Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. Jakékoli jednání s Berlínem na toto téma popřel i český premiér Andrej Babiš. Česká vláda by se podle něj k takové dohodě nepřipojila.