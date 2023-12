Kdo chce znemožnit Trumpovi kandidovat? V USA to houstne. Vyplouvají informace

Po rozhodnutí nejvyššího soudu Colorada zabránit americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi v jeho nové kandidatuře s odůvodněním, že je „nezpůsobilý k opětovnému výkonu prezidentské funkce“, jelikož se se měl zapojit do „vzpoury“ během útoku na Kapitol v lednu 2021, se rozhodla ke stejnému kroku ve čtvrtek připojit také státní tajemnice amerického státu Maine Shenna Bellowsová a i v tomto státu chce Trumpovi znemožnit to, aby mohl kandidovat v prezidentských primárkách. Vše bude mít dohru. O Trumpově kandidatuře zřejmě nadobro rozhodne až Nejvyšší soud USA.

reklama

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 9% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 34551 lidí



Nepokoje ve Washigtonu, při nichž v roce 2021 zemřelo pět lidí, byly podle některých výkladů podněcovány i samotným Trumpem a někteří američtí činitelé mají za to, že by šlo událost označit jakožto „povstání“ či „vzpouru“, do níž se americký exprezident zapojil a jde tak na základě ustanovení ve 14. dodatku americké ústavy označit Trumpa za „nezpůsobilého“ pro účast ve volbách, jelikož dané ustanovení zakazuje zastávat volené funkce každému, kdo se „zapojil do povstání nebo vzpoury“ proti vládě USA, pokud předtím složil přísahu podporovat ústavu Spojených států.



Že Trump porušil 14. dodatek, a proto je diskvalifikován z účasti na prezidentských volbách, se usnesl 19. prosince nejvyšší soud Colorada a posléze ve čtvrtek také nejvyšší volební úřednice státu Maine.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

Právě na rozhodnutí v Coloradu již dle agentury Reuters ve středu reagovala Republikánská strana a požádala Nejvyšší soud USA, aby zasáhl a posoudil rozhodnutí coloradského nejvyššího soudu, který bývalého prezidenta Trumpa diskvalifikoval z účasti na republikánských primárkách.



Republikánská strana v Coloradu požádala nejvyšší soudní instanci USA o posouzení toho, zda může být bývalému prezidentovi legálně zakázán výkon funkce a strana chce, aby bylo rozhodnutí, které vydal nejvyšší soud Colorada, tedy vyškrtnutí Trumpa z volebních lístků pro prezidentské primárky ve státě, zrušeno. Soud v Coloradu kvůli tomu své rozhodnutí pozastavil, dokud se k němu nevyjádří Nejvyšší soud USA.



Republikáni argumentují tím, že se 14. dodatek nevztahuje na prezidentský úřad, klauzule o vzpouře není „samovykonatelná“ a musí ji prosadit Kongres s nikoliv jednotlivé americké státy a že vyřazením Trumpa z primárních voleb byla porušena práva Republikánské strany státu na sdružování podle prvního dodatku.

Fotogalerie: - Proti Trumpovi

Následně však podobné rozhodnutí o vyřazení amerického exprezidenta Trumpa vydala také nejvyšší volební úřednice státu Maine a Trumpa rovněž prohlásila za nezpůsobilého vykonávat funkci prezidenta kvůli jeho roli při útoku na Kongres 6. ledna 2021.

Rozhodnutí státní tajemnice státu Maine Shenny Bellowsové, která je – jak upozorňuje server Politico – z Demokratické strany, tak nyní ještě více podnítil tlak na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které má padnout už v reakci na stopku pro Trumpovu kandidaturu v Coloradu. Proti samotnému rozhodnutí Bellowsové se již v Maine chystá Trumpova kampaň odvolat u soudu.



Bellowsová pro Financial Times tvrdí, že Trump v lednu 2021„využil lživého příběhu o volebním podvodu, aby vyburcoval své podporovatele“ a zapojil se tak do nepokojů, které prý tehdy „alespoň ze začátku podporoval svou plamennou rétorikou“.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Server Politico tvrdí, že ačkoliv jsou rozhodnutí v obou amerických státech významná, „je slušná šance, že ani jedno z nich nebude mít žádný dopad na skutečný prezidentský souboj“. „Soudci v Coloradu i státní tajemnice státu Maine souhlasili s pozastavením účinnosti svých rozhodnutí, dokud se touto záležitostí nebudou zabývat další soudy. To znamená, že je pravděpodobné, že se Trump nakonec objeví na volebních lístcích pro prezidentské primárky v obou státech – a pokud Nejvyšší soud zasáhne a tato rozhodnutí zruší, objeví se i na volebních lístcích pro všeobecné volby,“ uvádí server.



Samotná klauzule o povstání byla dle Politica přijata po americké občanské válce, především jako způsob, jak zabránit bývalým vůdcům Konfederace v opětovném převzetí moci ve Washingtonu a ve státech. „Zřídkakdy byla použita v jiném kontextu a nikdy předtím nebyla použita na prezidentského kandidáta,“ připomíná server.



Existovat má jen jeden moderní příklad jejího použití – v Novém Mexiku byl totiž v roce 2022 státním soudem zbaven funkce místní okresní komisař Couy Griffin poté, co byl shledán vinným z vniknutí na cizí pozemek za účast právě na útoku na americký Kapitol v roce 2021. Politico si všímá, že tehdy o zbavení funkce Griffina usilovala stejná skupina lidí, která nyní vede boj proti opětovné prezidentské kandidatuře Trumpa. A to i přesto, že Trump nebyl nikdy soudem shledán vinným z trestného činu vzpoury.

Fotogalerie: - Trump for president

Kalifornská státní tajemnice Shirley Weberová naopak avizovala, že nehodlá bránit tomu, aby bylo zařazeno jméno bývalého prezidenta Donalda Trumpa na seznam kandidátů, kteří mohou kandidovat v prezidentských primárkách a odmítla tak, že by se Kalifornie připojila ke snaze zabránit Trumpovi kandidovat tak, jak se o to snaží Maine a Colorado. „Zelenou“ Trumpovi daly také nejvyšší soudy států v Michiganu i Minnesotě.

Psali jsme: 4 z 5 lidí chtějí, aby šel Fiala pryč. Jan Veleba také. Protože rok 2024 bude ještě horší... Profesor Tomský do nového roku: Ekonomická tragédie, nejhorší vláda. A pokud jde o Ukrajinu... Není na důchody, není na výplaty. V Kyjevě to nepůjde bez peněz z USA. Ale tam se chystá zrada... V Praze milovaný profesor Snyder. A peníze od oligarchy. Výsledkem mají být nové ukrajinské dějiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama