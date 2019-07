Kdo chrání Petříčka? Zahradil dál jde po ministru zahraničí. Padlo drsné srovnání

Jak jsme vás již informovali, europoslanci ODS Janu Zahradilovi neušlo, jaké se na Ministerstvu zahraničních věcí chystají změny. „Náměstek ministra L.Kaucký z pražské ČSSD totiž vyjíždí jako velvyslanec. Takže novou kádrovou posilou bude předseda Mladých sociálních demokratů R. Hlaváček, jinak č. 3 na zcela neúspěšné eurokandidátce ČSSD. A hned náměstek, jak jinak – vedle náměstka A. Chmelaře, dalšího pražského sociálního demokrata, který na MZV přesídlil již dříve z Úřadu vlády,“ psal Zahradil ve statusu na Facebooku. Novinky.cz píší, že Zahradil též tvrdil, že na ministerstvu zahraničí je ve vedení úřadu až 35 procent členů sociální demokracie. Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 87% Je to jedno 7% hlasovalo: 2651 lidí

K Zahradilovým výtkám si přisadil i premiér Babiš. „Číslo 35 procent je pro mě zarážející a to i v kontextu toho, ze pražská organizace ČSSD byla proti vstupu do vlády s hnutím ANO. Je to jasný úkaz papalášství a zneužívání veřejných pozic pro uspokojení potřeb členů strany,” uvedl Novinkám.

Server dále píše, že Petříček výhrady odmítá. „Jde o dva politické náměstky, kteří nejsou pod služebním zákonem. Ať mi pan europoslanec doloží jména těch 35 procent ČSSD. Mohu s čistým svědomím říct, že přednost vždy dostávají kariérní diplomati a mohu potvrdit, že jediná poloviční nominace je pan Kaucký, ale proto, že pět let pracoval na ministerstvu,” uvedl ministr.

Zahradil zřejmě svůj status upravil, protože zmínka o 35 procentech se v něm už nenachází.

Předseda ČSSD Jan Hamáček také hájil svého ministra, řka, že političtí náměstci opustí ministerstvo spolu s Petříčkem, tedy že o žádné zabetonování nejde.

Na Facebooku Zahradil ještě dodal, že je rád, že se o neblahé praxi začalo mluvit. „Teď je to na poslancích PS, věřím, že to nenechají usnout,“ dodává.

Článek Novinek.cz nesl titulek „Petříček je protekční spratek“, takže jeden z diskutujících podotkl, že tento titul patří spíše jednomu řeporyjskému starostovi z ODS. „Pro mne doteď naprosto nepochopitelná věc...“ odtušil dotyčný. „Možná proto, že kandidoval a vyhrál volby. Jestli to nechápete, tak se zeptejte spoluobčanů, co ho volili...“ doporučil mu Jakub Šilar. A Zahradil si při té příležitosti ještě kopl: „Na rozdíl od Petříčka, který ještě nevyhrál nikdy nic.“

Další diskutující poznamenal, že Petříčkova protiizraelská politika je horší než ta za ministra Zaorálka. „To není jen proti Izraeli. Tahle parta progresivních socdem eurofilů je antiTrump, antiJohnson, antiOrbán, antiKaczynski, antiV4, antiBolsonaro, antiSalvini atd., proto je Respekt & spol. tak miluje,“ tvrdil europoslanec a znovu poznamenal, že je Petříček „mediálně chráněný druh“. Nicméně, podle Petra Kulhánka je progresivních liberálů dost i v současné ODS.

A Pavel Holka přinesl svou zkušenost: „Petříček je slovy některých mých spoluobčanů ‚jeden z mála, kdo v ČSSD za něco stojí‘... pak se má člověk divit, když ČSSD soupeří s Topkou o místo pod čarou.“

