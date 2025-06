J. D. Vance ve studiu: Musk udělal obrovskou chybu

Viceprezident J. D. Vance v sobotu řekl komikovi a moderátorovi podcastu Theovi Vonovi, že Elon Musk udělal „obrovskou chybu“, když obvinil prezidenta Donalda Trumpa z toho, že jeho jméno se údajně objevilo ve spisech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Vance varoval, že pokud se Muskovi podaří Trumpa zaplést do „krevní msty“, bude to pro zemi špatné a pravděpodobně to neskončí dobře ani pro generálního ředitele Tesly. „Myslím si, že je od něj obrovská chyba, že se takhle vrhá na prezidenta. A myslím si, že pokud budou s prezidentem v nějaké krevní mstě – a to je nejdůležitější – bude to špatné pro zemi, ale nemyslím si, že to bude dobré pro Elona,“ argumentoval viceprezident J. D. Vance.

Kauza se rozjela na sociálních sítích

Musk ve čtvrtek v souvislosti s Trumpem zmínil Jeffreyho Epsteina v rámci širšího útoku proti prezidentovi a republikánským vůdcům. Příčinou pravděpodobně byl návrh zákona o rozpočtovém sladění. „Je čas shodit tu opravdu velkou bombu. Trump je v Epsteinových spisech. To je skutečný důvod, proč nebyly zveřejněny. Hezký den, DJT!“ napsal Musk na síti X. „Poznamenejte si tento příspěvek pro budoucnost. Pravda vyjde najevo.“

Příspěvek později smazal.

*MUSK DELETES POST LINKING TRUMP TO EPSTEIN pic.twitter.com/fRLBe1ESqG — Investing.com (@Investingcom) June 7, 2025

Lidé však mezitím reagují na sociálních sítích v duchu černého humoru: „Elon: Trump je ve spisech o Epsteinovi!!! Také Elon: „Hej Trumpe, mohl bys mi pohlídat syna?“

Elon: "Trump is in the Epstein files!!!"



Also Elon: "Hey Trump, can you babysit my son?" pic.twitter.com/WOI2X1UGEq — Matt Morse (@MattMorseTV) June 5, 2025

Nebo třeba: „Použití Muskova syna jako rekvizity v reklamním triku není jeho ‚babysitting’. Navíc všichni víme, že Trump dává přednost malé holčičce – ideálně malé blondýnce, která se Ivance až znepokojivě podobá.“

#TACOTrump using Musk’s son as a prop in a publicity stunt is not “babysitting” him.



Plus we all know that Trump prefers a little girl— ideally a little blond girl who bears an uncanny resemblance to Ivanka.#BigBeautifulBreakup pic.twitter.com/g7lL3gHIVM — hutjaboson.bsky.social (@hutjaboson) June 6, 2025

Trump nedělal s Jeffreyem Epsteinem nic špatného

Vance dále Vonovi řekl, že Trump „nedělal s Jeffreyem Epsteinem nic špatného“ a že jeho loajalita bude vždy na straně prezidenta. Poznamenal, že doufá, že se Musk nakonec „vrátí do hry“, ale zapochyboval o možnosti, že se to stane poté, co obvinil Trumpa ze zapojení do Epsteinovy kauzy.

Když se Von zeptal, proč si myslí, že Muskovy „city byly zraněny“, Vance spekuloval, že násilné výhrůžky namířené proti Muskovi a jeho společnosti ve spojení s návrhem zákona o rozpočtovém sladění Kongresu ho mohly dohnat až na hranu.

„Jeho firmy jsou neustále napadány. Doslova jako by mu házeli zápalné bomby na auta,“ poznamenal Vance. „Takže si myslím, že částečně je to tím, že se tenhle chlap dostal do politiky a hodně za to trpěl. Ale chápu tu frustraci,“ dodal viceprezident.

Dále připustil, že Musk má obavy ohledně návrhu zákona o výdajích, který údajně zahájil spor mezi ním a prezidentem. Vance poznamenal, že neshody ohledně jeho obsahu pravděpodobně způsobily určité „frustrace“.

„Hlavním účelem návrhu zákona je zabránit největšímu zvýšení daní, ale chápu to – je to dobrý návrh zákona, ale není to dokonalý návrh zákona,“ připustil Vance. „Proces ve Washingtonu, pokud jste obchodní lídr, vás pravděpodobně frustruje, protože je byrokratičtější. Je pomalejší. Takže si myslím, že tam prostě panují určité obavy,“ domnívá se viceprezident.

Jeffrey Epstein (1953–2019) byl americký finančník a odsouzený sexuální delikvent, který se stal známým kvůli svým vazbám na vlivné osobnosti z politiky, byznysu a vědeckých kruhů. Byl obviněn z organizování rozsáhlé sítě sexuálního zneužívání nezletilých dívek, které lákal do své rezidence, kde je údajně nabízel vysoce postaveným přátelům.

Původně působil v bankovním sektoru, později zbohatl spornými investičními operacemi. V roce 2008 byl odsouzen za nábor nezletilé k prostituci, ale díky dohodě s prokuraturou strávil jen 13 měsíců ve vězení s pracovními výhodami. V červenci 2019 byl znovu zatčen a obviněn z obchodu se sexem s nezletilými. Hrozilo mu až 45 let ve vězení, ale 10. srpna 2019 byl nalezen mrtvý ve své cele na Manhattanu. Oficiální závěr zněl sebevražda oběšením, ale okolnosti vzbudily spekulace, např. poškození krčních obratlů nebo nedostatečné sledování vězně.

Jeho smrt vyvolala dohady o možné vraždě, aby nemohl vypovídat proti mocným klientům. Mezi jeho přátele patřil např. Bill Clinton, Donald Trump, britský princ Andrew a další. Epsteinova blízká spolupracovnice Ghislaine Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena za podíl na jeho zločinech a odsouzena k 20 letům vězení. Epsteinův případ zůstává symbolem korupce elit a justičních selhání. Dodnes vyvolává otázky, kdo všechno se na zločinech podílel a proč nebyl případ důkladně vyšetřen už dříve.

Psali jsme: Bude odhalen skandální Epsteinův seznam, zní z USA

Clinton v Praze. Češi ho vítali, zato Američané zuří: Proč nejsi ve vězení!

„Fotil politiky, jak š*kají čtrnáctileté holky.“ Megakauza Epstein. V pozadí Mosad? Drtivé informace