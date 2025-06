Zahradil: Představa, Čínu „vynecháme”, je z říše snů

Pokud jde o zahraniční politiku, jsem ochoten pochválit vládu za dvě věci:

uzavření strategického partnerství s Vietnamem. Podpis smluv (navzdory francouzskému bojkotu) s jihokorejskými firmami o Dukovanech.

Vietnam i jižní Korea mohou být našimi branami do Asie, kontinentu budoucnosti. Proti tomu se ovšem tyčí katastrofa, kterou vláda způsobila ve vztazích s Čínou. Není třeba Číně podlézat, stačí udržovat standardní úroveň vztahů. Když se ale začnete chovat jako vyslovený nepřítel, můžete leda čekat, že vám druhá strana oplatí stejnou mincí.

Přesně to se stalo. Čínští hackeři už svým průnikem do ministerské pošty vyškolili a zesměšnili české MZV. Nově je ČR jednou z pouhých tří(!) členských zemí EU, spolu s Litvou a Švédskem, jejíž občané potřebují do Číny vízum. Ostatních 24 zemí ho nepotřebuje - viz obrázek:

Viníci tohoto stavu? Lipavský, Vystrčil, Pekarová Adamová, celá tato vláda a její “havlovská” zahraniční politika.

ZDE také najdete můj duel s paní Langšádlovou ze čtvrtečních Událostí komentářů. I ona musela přiznat, že Čína je dnes tak hluboce zaintegrována do globální ekonomiky, že ji prostě nelze obejít. A v Asii to jde ještě hlouběji (viz třeba smlouva RCEP).

Představa, že budeme spolupracovat s asijskými zeměmi, ale Čínu jaksi “vynecháme”, je z říše snů. Proto je konfrontace s Čínou, do které se tato vláda bezhlavě pustila, a zničila tak česko-čínské vztahy, neodpustitelnou chybou.

Ing. Jan Zahradil

