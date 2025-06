Rusko že drtí Ukrajinu? Rakušan smetl „ruskou propagandu“

V podcastu DEBRIEF se Vít Rakušan, šéf hnutí STAN, první místopředseda vlády a ministr vnitra, vyjádřil k bitcoinové kauze. „Byla to velká politická chyba. Pavel Blažek se omluvil ve Sněmovně, omluvil se na vládě, omluvil se nám všem osobně, ale teď je potřeba si říct, co dál. A co je nejdůležitější v tomhle celém příběhu? A já tvrdím od začátku totéž. Není to ta primární politická bitva, která se tady teď odehrává. Kdo na tom víc urve, kdo víc ztratí, kdo se udrží ve vládě, kdo z vlády odejde a podobně. To je politické divadlo. Ale ten základ, o co tu teď běží, je důvěra v instituce. Aby lidé mohli věřit tomu, že stát zvládá veškeré procesy nastavit tak, aby k podobným věcem nedocházelo. A když k nim dojde, abychom měli řešení, co se dá zlepšit, co se dá dělat,“ řekl Rakušan.

Důležité je podle Rakušana zmapovat, jak může dojít k pochybení, které má potenciál důvěru jako takovou nějakým způsobem nahlodat. „A to je od začátku pozice Starostů. Možná nám někdo říká: ‚Je to moc měkký. Měli jste z té vlády okamžitě odejít.‘ Dobrý. Tak pro mě osobně: prázdniny, krása, děti, dovolená a taky čas na kampaň. A určitě kdybych teď počítal jenom politické zisky a ztráty, tak je vždycky jednodušší – a vidím to u některých jiných stran – se najednou stavět do tvrdé opozice a jenom kritizovat. Ale my máme odpovědnost a ta spočívá samozřejmě i v tom, že chceme, aby tady byly odpovědi. A za druhé chceme, abychom přišli s takovými řešeními, která už prostě nedopustí, aby se podobné věci stávaly. A to je to, co Starostové říkají od první minuty, ať se to komu líbí, nebo ne. To je prostě naše politika praktická, možná bez nějakého patosu a velkých gest, ale jediná účinná, jak tuhle krizi, kterou teď zažíváme, důstojně a dobře přečkat. Ne jako strany, ale jako země,“ uvedl předseda STAN.

Putinovi tu ránu přeju!

Hovořil také o ukrajinské vojenské akci Pavučina, která by mohla zemi přiblížit ke konci války. „Když slyšíme o konci války, tak by každý z nás řekl: ‚Kéž by!‘ Nejsem schopen odhadnout, do jaké míry tohle samotné může způsobit konec války. Ale určitě to něco způsobit může, a to hlavně v našem vnímání války. Nepodléhejme tomu, čím nás tady zásobuje ruská propaganda a pomáhají to šířit i mnozí, kteří ruské propagandě u nás, ať už schválně, nebo neschválně věří – to, že Rusko jasně vyhrává, že drtí Ukrajinu, že Ukrajina je na konci svých sil a Rusko to teď zvládne. Vzpomeňme si na začátek války. Na ty trapasy, kdy tenhle obrovský stát, ta velmoc, jak samo sebe vykládalo, tak se předpokládalo, že Ukrajinu zničí během týdne. No, už je to pár let a Ukrajina se statečně brání. A teď dokáže absolutně inovativní metodou za použití dronů zničit třetinu bombardovacího letectva Ruska,“ sdělil Rakušan.

Zdůraznil, že jde o šrám pro putinovské propagandisty a o šrám pro Putinovu reputaci jako silného, velkého vůdce, který má všechno pod kontrolou a Ukrajinu tlačí ke zdi. „A samozřejmě je to něco, co přináší docela zásadní rozměr do vojenské strategie a možná i ochrany leteckých systémů všude ve světě, a hlavně se ukazuje, že Ukrajina na kolenou není. Ukrajina chce mír. A my ho chceme taky. Mír, který bude důstojný pro zemi, která byla napadena, a to je Ukrajina. A já Putinovi tuhle ránu fakt z duše přeju,“ prohlásil místopředseda Fialovy vlády Vít Rakušan.

Dalším tématem byla zpráva, že Dukovany dostaví Korejci a slib 60procentního zapojení českých firem trvá. „To je skvělá zpráva,“ hodnotil Rakušan. „Nejvyšší správní soud rozhodl, zaplať pánbůh, pro atmosféru tady v zemi, rychle. Firma Elektrárna Dukovany 2 podepsala smlouvu s jihokorejskou firmou KHNP na výstavbu a dostavbu dukovanských bloků. Velká gratulace Lukáši Vlčkovi, našemu ministrovi průmyslu a obchodu. Fakt měl těžké období. Když jsem ho potkával v těch posledních týdnech, tak nedělal nic jiného, než že se tomuhle tématu věnoval. Cestoval po Evropě, jednal, bavil se s komisí, se svými partnery po Evropě, hledal podporu a samozřejmě i korejské straně vysvětloval – myslím, že tam dokonce byl na služební cestě – jakým způsobem tady probíhá soudní jednání, že nic není ztracené, že stále stojíme o to, aby ta firma, která dala nejlepší nabídku, což byli jednoznačně Jihokorejci – to říkám jako člověk, který u toho byl – tak aby Dukovany dostavěla,“ sdělil Rakušan.

Vlčkovi se podle něj povedlo smlouvy uzavřít tak, že už teď je podíl českých firem 30 %. „Do konce realizace celého projektu to fakt bude těch slíbených 60 %. Velké povzbuzení pro naši ekonomiku, nemluvě o naší energetické soběstačnosti, nezávislosti. Potřebujeme mít vizi cenově dostupné, garantované energie i pro ty příští generace. A to tenhle dukovanský projekt každopádně je,“ řekl politik a rýpl do opozičních stran, kterým se nepodařilo prosadit ruskou společnost Rosatom.

Hovořil i o návštěvě bývalé německé spolkové kancléřky Angely Merkelové. „Měl jsem příležitost sejít se s ní na ambasádě na pracovní snídani,“ sdělil Rakušan a ohodnotil političku jako silnou, výraznou osobnost. „Je nesmírně vtipná, má smysl pro humor, působí autenticky, uvolněně a je ochotná odpovídat na všechny otázky, i na ty, které jsou jí nepříjemné,“ popsal Merkelovou Rakušan.