Peklo v LA: Trump nasadil Národní gardu, Hegseth hrozí mariňáky

Národní garda byla nasazena v okrese Los Angeles, kde vypukly protesty proti Imigrační a celní správě (ICE). Centrum nepokojů se nachází ve městě Paramount v Kalifornii, kde se demonstranti střetli s federálními úřady. Roznětkou měl být postup úředníků imigrační a celní správy (ICE), kteří se údajně pokoušeli provést razii v místním podniku.

„Skvělá práce Národní gardy v Los Angeles po dvou dnech násilí, střetů a nepokojů. Máme neschopného guvernéra (Newscum) a starostku (Bassová), kteří jako obvykle (stačí se podívat, jak zvládli požáry), nebyli schopni tento úkol zvládnout. Tyto protesty radikální levice, vedené podněcovateli a často placenými potížisty, NEBUDOU TOLEROVÁNY. Také odteď NEBUDE na protestech POVOLENO NOŠENÍ ROUŠEK. Co tito lidé skrývají a proč??? Ještě jednou děkuji Národní gardě za dobře odvedenou práci!“ napsal prezident Donald Trump na serveru Truth Social.

Šerifův úřad okresu Los Angeles v sobotu večer zatkl dva muže za napadení policistů. Jedna ze zadržených osob měla hodit Molotovův koktejl, který zasáhl tři zástupce šerifa.

Oficiální účet policejního sboru v Los Angeles vydal „dopravní upozornění“, že „Alameda zůstává uzavřena pro veškerou automobilovou i chodeckou dopravu mezi 2. ulicí a dálnicí 101“. Dále se uvádí: „Několik lidí bylo zadrženo za to, že se po vydání několika varování nerozešli. Zbývající osoby v oblasti nepřípustného shromažďování budou zatčeny. Opusťte oblast!“ vyzvala policie na síti X.

Kalifornský guvernér, demokrat Gavin Newsom v sobotu prohlásil, že Trumpova administrativa přebírá kontrolu nad Národní gardou státu a nasazuje 2000 vojáků v Los Angeles, protože chce „divadlo“.

„Federální vláda přebírá Kalifornskou národní gardu a rozmisťuje 2000 vojáků v Los Angeles – ne proto, že by byl nedostatek policistů, ale proto, že chtějí podívanou. Nedopřejte jim ji. Nikdy nepoužívejte násilí. Mluvte pokojně,“ vyzval demonstranty.

Jeho vyjádření vedlo Bílý dům k ostřejšímu výroku, že guvernér „nic“ neudělal pro zastavení násilí na protestech proti ICE. „Nelegální zločinci a násilné davy se již několik dní dopouštějí žhářství, hází kameny na vozidla a útočí na federální policii. Gavin Newsom neudělal nic pro zastavení tohoto násilí. Měl by děkovat prezidentu Trumpovi za to, že v Kalifornii nastolil zákon a pořádek – základní hodnotu, kterou Newsom a jeho kolegové z řad demokratů nedokázali dodržet,“ napsala na síti X Caroline Leavittová, mluvčí Bílého domu.

Ministr obrany Pete Hegseth v sobotu prohlásil, že Pentagon mobilizuje Národní gardu v reakci na protesty proti ICE v Kalifornii, a varoval, že „pokud násilí bude pokračovat“, může být nasazena i aktivní námořní pěchota v Camp Pendletonu. „Násilné útoky davu na ICE a federální orgány činné v trestním řízení mají za cíl zabránit odsunu zločinných ilegálních cizinců z naší půdy; jde o nebezpečnou invazi usnadněnou zločineckými kartely (neboli zahraničními teroristickými organizacemi) a obrovské RIZIKO PRO NÁRODNÍ BEZPEČNOST,“ napsal Hegseth na X.

Ministr uvedl, že za Trumpovy administrativy násilí vůči federálním agentům a ničení federálních zařízení nebude tolerováno. Dále napsal: „Ministerstvo obrany OKAMŽITĚ mobilizuje Národní gardu na podporu federálních orgánů činných v trestním řízení v Los Angeles. A pokud násilí bude pokračovat, bude mobilizována i aktivní námořní pěchota v Camp Pendletonu – jsou ve stavu vysoké pohotovosti.“

Po násilných nepokojích proti ICE v Los Angeles v sobotu večer ředitel FBI Kash Patel varoval: „Srazíš policajta a půjdeš do vězení… Nezáleží na tom, odkud jsi, jak ses sem dostal nebo jaké hnutí tě oslovuje. Pokud místní policie nepodpoří naše muže a ženy, my FBI ano.“

Donald Trump podepsal prezidentské memorandum o nasazení 2 000 příslušníků Národní gardy do Paramountu v Kalifornii poté, co imigrační úředníci projíždějící v oblasti byli zasypáváni kameny a betonem. Útočníci rozbíjeli čelní skla vládních vozidel.

Starostka Los Angeles Karen Bassová v sobotu prohlásila, že násilí a ničení jsou „nepřijatelné“ a že každý, kdo je za ně odpovědný, bude pohnán k odpovědnosti, zatímco protesty proti imigračním úřadům provádějícím razie v podnicích v jižní Kalifornii pokračují. „Pro naše město je to těžká doba,“ napsal Bass na síti X.

„Vzhledem k tomu, že se zotavujeme z bezprecedentní přírodní katastrofy, mnoho lidí v naší komunitě pociťuje strach po nedávných federálních imigračních opatřeních v celém okrese Los Angeles. Zprávy o nepokojích za městem, včetně Paramountu, jsou hluboce znepokojivé. Jsme v přímém kontaktu s úředníky ve Washingtonu, D. C., a úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, abychom našli nejlepší cestu vpřed. Každý má právo pokojně protestovat, ale dovolte mi, abych to vyjádřila jasně: násilí a ničení jsou nepřijatelné a viníci budou pohnáni k odpovědnosti,“ dodala starostka.

A zveřejnila ještě novější post, ve kterém poděkovala policii za odvedenou práci.

V sobotu byl poblíž obchodu Home Depot v kalifornském Paramountu použit slzný plyn, když úředníci Imigrační a celní správy (ICE) údajně prováděli razii. „Vypukly násilné protesty a bylo provedeno několik zatčení za napadení federálního agenta,“ uvedl šéf americké pohraniční hlídky Michael W. Banks.

Prezident Donald Trump na serveru Truth Social odsoudil nečinnost státního a místního vedení. „Pokud kalifornský guvernér Gavin Newscum a starostka Los Angeles Karen Bassová nemohou vykonávat svou práci, což všichni vědí, pak zasáhne federální vláda a vyřeší problém tak, jak by měl být vyřešen!!!“ napsal Trump.

