Kdo je tu populista? Kupka obvinil Nachera, ten mu to vrátil

V pondělí podepsaly strany koalice Spolu memorandum a budou usilovat o hlasy voličů v nadcházejících sněmovních volbách společně.

„Jsem přesvědčen, že na voliče bude fungovat to, že se daří investovat, že snižujeme schodky rozpočtu, že přicházíme s důchodovou reformou. A to, že se daří bojovat s celou řadou krizí v okolním světě, že se díváme na to, jak zajistit větší energetickou soběstačnost..." popisoval Kupka, proč by lidé měli volit Spolu. Hovořil i o prozápadní orientaci koalice. Podle něj by Andrej Babiš (ANO) mohl v koalici s jinými stranami, například Stačilo!, táhnout zemi blíže k Východu. „Česká republika toto nesmí dopustit,“ pravil Kupka.

Hnutí ANO podle Nachera nechce rozhodně vést zemi nedemokratickým směrem, nebo s příklonem k Rusku. Odmítl, že ANO by ČR vedlo směrem jako Viktor Orbán (Maďarsko) či Robert Fico (Slovensko). Na otázku, co Nacher říká tomu, že Fico poskytl rozhovor ruské moderátorce Olze Skabejevě, odmítl odpovědět s tím, že to nesouvisí s parlamentními volbami v Česku v příštím roce.

Oba muži se následně střetli o to, co je populismus. „Co je jiného než populismus, když říkáte to, co všichni chtějí slyšet? Jenže v praxi nejde mít úplně všechno. V rámci rovnice musíte něco vybrat. Musíte najít nějakou rozumnou cestu," sdělil Kupka a podotkl, že nejde o to, co je nálepka.

Nacher odmítl, že by hnutí ANO nechtělo pomáhat Ukrajině. „U lex Ukrajina jsme participovali. Pan ministr nemůže myslet vážně, že bychom to torpédovali, co se týče té problematiky. To, že se někdy ptáme na to, kolik peněz kam šlo, jak to tady bude do budoucna se zapojením ukrajinských uprchlíků, to je naprosto legitimní," zmínil Nacher.

Co se týče nadcházejících sněmovních voleb, Nacher připomněl, že klíčovým tématem bude, jestli lidé opět naskočí na povrchnost politiky, se kterou přichází vládní koalice, to jest antibabiš. „To strašení, že buď zvolíte nás demokraty, nebo se budeme řítit někam úplně jinam. Nebo se budeme přesvědčovat argumenty," upozornil.

A co vláda do konce volebního období stihne podle Martina Kupky? „Určitě stihneme důležité investice do dopravní infrastruktury, za to vládní období otevřeme více než 200 kilometrů dálnic, pokročíme v digitalizaci a v dopravních agendách, adresnější budou sociální dávky, dojde k důchodové reformě,“ slíbil Kupka.

Důchodová reforma a spalovací motory

Nacher by však byl raději, kdyby vláda už nepředkládala nic. A důvod? „To, jakým způsobem vláda předkládá normy a jak sama na sebe dává pozměňovací návrhy,“ řekl Nacher. Velmi zkritizoval i to, že vláda zpochybnila projekty, kterým lidé v minulosti věřili, jako je například penzijko či stavební spoření. Zpochybnil i to, že strany nemohou vědět, co bude za třicet let, ale podle toho stanovují reformy. V potaz je dle Nachera nutné vzít například i nástup umělé inteligence a robotizace.

Kupka hovořil poté o sporu ohledně náročných profesí při projednávání důchodové reformy. „Na konci pak má být to, že důchodová reforma funguje a splňuje požadavek udržitelnosti a nebude se propadat do takových deficitů,“ zmínil Kupka.

„Když bych používal nálepky jako vy, tak bych řekl, že jste populisti pro ty vaše voliče, kteří chtějí slyšet – prodloužíme věk odchodu do důchodu a nekoukáme na nic," sdělil Nacher, že vláda nehledá konkrétní jednotlivosti v řešení. „My jsme valorizace změnili, ale pořád lidem důchody rostou. To je záležitost, která znamenala významný krok,“ bránil se Kupka.

Závěrečné téma patřilo automobilům se spalovacími motory. „Před 14 dny jsme obeslali všechny naše partnery, evropské státy, s dopisem, s výzvou zabránit dvěma věcem. Mimo jiné tomu, že by příští rok musely evropské automobilky platit poměrně vysoké sankce za to, že nedokázaly upravit produkci CO2,“ zkonstatoval Kupka, že v celé Evropě mimo jiné klesl zájem o elektrická auta.

