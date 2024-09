Kdo má převzít ODS? Kuba vystoupil: Fiala a lidé kolem něho. Vše řečeno

Rozhovor byl otevřen tématem krize Fialovy vlády, z níž zřejmě odejdou Piráti poté, co premiér Fiala oznámil, že prezidentovi předá návrh na odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády. „Tu informaci jsem se dozvěděl jako naprostá většina občanů České republiky z médií, pak mě čekalo velmi nepříjemné odpoledne, protože mi začaly zvonit všechny telefony. Jeden z novinářů mi pak sdělil, že Piráti na tiskové konferenci oznámili, že premiér odvolal pana Bartoše proto, že jsem se s premiérem sešel. Takže jsem celý večer vyvracel, že je to bohapustá lež. Sleduji to jako člověk, který k tomu nemá jakýkoli vnitřní vhled, s premiérem jsem o tom opravdu nemluvil,“ prohlásil Martin Kuba.

V obecné rovině upozornil, že vláda má problém dlouhodobě. „Upozorňoval jsem, že ten problém bude hodně vidět v krajských volbách, kde ANO bude mít mnohem více, a nespletl jsem se. Když si tu analýzu umím udělat já, přijde mi zvláštní, že v hlavní kanceláři ODS ji nikdo nemá. Takže vláda nemá problém, který se stal teď, má dlouhodobý problém, který souvisí se stylem komunikace, se stylem výkonu té vlády, on je zakódován v genetice toho, jak ta vláda vznikla. Ta genetika je na tom, že se ty strany potkaly na jediném bodě, a to odstranit z české politiky Andreje Babiše,“ poznamenal dlouholetý člen ODS Martin Kuba v podcastu Crunch.

K samotnému úřadování premiéra dodal, že vynakládá mnoho energie, aby udržel pětikoalici pohromadě: „Ve vládě je pět subjektů, oni se velmi často nejsou schopni shodnout na základních přístupech k daním, k ekonomice, ke Green Dealu... Těch pět subjektů je tak odlišných, že shoda je velmi komplikovaná a celou dobu je tím vládnutí strašně postiženo. Petr Fiala věnuje maximální pozornost tomu, aby tuhle partu udržel pohromadě, tomu věnoval celou energii. Velmi často na úkor toho, co volič od premiéra čeká, tedy že jeho tým bude efektivně řídit a spravovat stát a ten premiér že bude úkolovat a efektivně řídit stát a ministry. A teď nás to trochu dobíhá,“ pokračoval Kuba.

A poukázal na problematičnost koalic: „Nejsem fanouškem koalic před volbami, protože politika v České republice přestala být o nesení vlastní ideje na politický trh,“ řekl Kuba, jenž v krajských volbách s přehledem obhájil post jihočeského hejtmana.

„Nevím, kdo má převzít ODS, aby příští rok na celostátní úrovni dokázala to stejné, co já u nás v kraji. To teď není možné pro nikoho,“ podotkl jihočeský hejtman, jenž pro ODS získal v jižních Čechách 47 % hlasů. „Všichni jste přijali, že porazit Babiše samostatně nejde. Já jsem to odmítl a teď jsem vám ve volbách ukázal, že to jde –v roce 2020 koalice bez ANO, v roce 2022 na městě bez ANO, v roce 2024 koalice bez nikoho, protože nikoho nepotřebujeme. A víte proč? Protože jsme vyhráli volby. Já mám vyhrát volby ne na tom, aby tam nebyl ten druhý – ale na tom, aby lidi chtěli, abych tam byl já,“ zdůraznil hejtman Martin Kuba.

