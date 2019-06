Kdo má víc? Výborný to změřil Babišovi se Sobotkou. Premiéra nepotěšil

Projev střídá projev a ve Sněmovně to při debatě o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) pořádně jiskří. Se svou troškou do mlýna přispěl také předseda opozičních lidovců Marek Výborný. Rozhodl se porovnat práci Bohuslava Sobotky (ČSSD) s prací Andreje Babiše. Pro Babiše toto srovnání nevyznělo vůbec dobře...

Na začátku svého vystoupení se podivoval nad tím, proč rozmluvě o vyjádření nedůvěry vládě nenaslouchají poslanci a ministři za ČSSD, případně komunisté, když obě strany Babišovu vládu podporují. Samotný Babiš se hájí slovy, že kabinet maká.

Výborný se proto rozhodl srovnat práci Babišovy vlády s prací kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD), kde byl Babiš ministrem financí a jejímiž členy byli také ministři za KDU-ČSL.

„Vláda Bohuslava Sobotky za prvních šest měsíců projednala celkem 828 bodů, vaše současná vláda jich projednala pouze 567. Vládních návrhů zákona vaše vláda projednala dvacet, z toho 8 bylo prostých transpozic evropského práva. Sobotkova vláda projednala 51 vládních návrhů. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Takže, pane premiére, někdy je dobré tady nešermovat s čísly, a nalít si čistého vína,“ sdělil Výborný Babišovi.

Poté si položil otázku, jaké jedno slovo současnou Babišovu vládu vystihuje. A dospěl k tomu, že je to slovo „zoufalá“.

„Zoufalá je pozice předsedy vlády, který se zoufale snaží přesvědčit lidi, že ten Agrofert teď už není jeho, protože je ve svěřenských fondech. A protože v radách protektorů obou těchto fondů sedí jeho manželka a oni se přece doma o nich vůbec nebaví. Stejně zoufalé je i premiérovo vysvětlování, že výměna ministra spravedlnosti těsně před podáním obžaloby na jeho samého je jenom náhoda, která s tím vůbec nesouvisí,“ nešetřil předsedu vlády Výborný.

„A já musím také zdůraznit, že neméně zoufalá je i pozice ČSSD, která se snaží přesvědčit národ, a hlavně sama sebe, že ona je v této vládě téměř proti své vůli, že je poslední demokratickou pojistkou a že je to od ní vlastně oběť. Sociální demokracie se zoufale bojí přiznat, že se sama a dobrovolně rozhodla hrát svoji nedůstojnou, podřadnou roli statisty, jehož jediným úkolem je poskytnout trestně stíhanému předsedovi vlády tolik potřebné alibi a zdání, že jeho vláda je vládou demokratickou,“ pálil Výborný ostrými slovními náboji do sociální demokracie.

Faktem prý přitom je, že se Babiš spojuje s extremisty, jak to před pár dny prokázalo hlasování o obsazování mediálních rad.

Sečteno a podtrženo, ČSSD dělá Babišovi jen stafáž. Snad jen ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) rychle napíše tweet, kolik peněz na rozdávání vyhádala. Jenže podle Výborného i navzdory těmto penězům není líp, protože všechno není jen o penězích. Ve skutečnosti je to tak, že Babišovy kauzy Česko brzdí. „Lepí se České republice na boty jako bahno a táhnou ji dolů. Táhnou ji dolů v době, kdy by se chtěla konečně rozletět a dohnat vyspělejší země,“ uvedl šéf lidovců.

Zdůraznil navíc, že o tom, je-li někdo vinen v dotační kauze, se nerozhoduje ve volbách, ale před nezávislou soudní mocí. O tom, zda někdo zneužíval evropské dotace, také nerozhodují volby, ale příslušné orgány, které rozdělování dotací kontrolují. „O právu se zkrátka nehlasuje, právo buď platí anebo neplatí,“ shrnul Výborný podstatu problému, jak ji vidí lidovci.

Ve fungujícím právním státě podle Výborného není možné, aby se předsedou vlády stal trestně stíhaný člověk. Jenže v Česku se to bohužel stalo, jako kdyby hnutí ANO nemělo nikoho jiného, koho by mohlo nabídnout voličům. Jako by nemohlo nabídnout někoho, kdo nebude v kolizi s vládou práva.

„Kdo vyhraje volby, získává právo řídit zemi, ale tím také povinnost řídit se právem,“ řekl jasně šéf lidovců.

Kabinet přitom musí řešit problémy se suchem, problémy s exekucemi, problémy s bydlením mnoha lidí a celou řadu dalších věcí. Podle Výborného vláda nic z toho neřeší. „Vláda hnutí ANO, ČSSD a komunistů je vládou slibovačů. Slíbí a (splnění slibu) odloží, slíbí a odloží, slíbí a odloží,“ opakoval důrazně Výborný.

Výborný má za to, že o těchto věcech je třeba diskutovat, i když se to třeba Babišově ministryni za hnutí ANO Aleně Schillerové nelíbí, jak to naznačila ve svém projevu před Sněmovnou.

„Dámy a pánové, říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. To je ten důvod, proč tady dnes stojím a tvrdím, že hlasování o důvěře vládě má smysl. Já pevně věřím, že Češi si takovouto vládu nezaslouží. A já si kladu otázku, co ještě se musí stát, aby i Andrej Babiš pochopil, že už toho bylo dost. Kolik lidí musí jít na koncert do ulic, protože venku je hezky. A co se musí stát, aby to pochopil každý poslanec, který tuto vládu podporuje,“ směřoval svůj projev k závěru pomalu a jistě Výborný.

Zkrátka a dobře, vláda podle lidovců nestojí na demokratických základech, a proti ji KDU-ČSL řekne jasné ne.

