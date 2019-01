Kdo vyhnal Británii z EU? Palata jmenoval viníka. Jste to i vy

Redaktor Deníku Luboš Palata se vyjádřil v komentáři pro ČRo Plus ohledně brexitu. Podle jeho slov jsme Velkou Británii z Evropské unie vyhnali my Východoevropané.

„Velká Británie neunesla to, že svoboda pohybu přinesla migraci milionů lidí ze střední a východní Evropy do Velké Británie, která jako jedna z prvních zemí Evropské unie otevřela svůj pracovní trh Polákům, Baltům, či Čechům,“ zmínil Palata s tím, že Spojené království poslední verzi invaze na ostrovy zkrátka neuneslo.

„Neuneslo to jeho obyvatelstvo, u něhož Poláci či Lotyšové budili výrazně větší odpor než obyvatelé bývalých britských kolonií,“ dodal.

Původní text ZDE

„Když se podíváme na dohodu s Evropskou unií o brexitu, o níž v úterý večer britský parlament hlasuje, pak jejím hlavním viditelným výdobytkem je právě ukončení imigrace z naší části unie. Premiérka Theresa Mayová to před časem kouzelně zdůvodnila, že až brexit nastane, přestane mít polský zedník přednost před indickým programátorem,“ zmínil také Palata.

Podle něj to může být i důvodem k zamyšlení. Nad tím, proč se v naší části Evropy žije 30 let od sametové revoluce tak špatně, že lidé tu hlasují nohama a odchází do bohatší ciziny. „Jde přitom o hodně. Jde o to, že naše velmi pomalé přibližování se ke standardu západní Evropy, v případě kvality demokracie dokonce znatelný propad, Evropská unie nemusí unést,“ zmínil Palata, že Británie nemusí být poslední zemí, jež z Unie odejde.

autor: vef