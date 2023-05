Kdo z poslanců to nepodpoří, je na výplatních listinách! Válek v ČT vytáhl silná slova

V první hodině Otázek řídil Václav Moravec debatu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse. Moravec se hned v úvodu debaty zeptal, zda vzhledem k nedostatku léků v Česku není čas na to, aby si Válek sbalil kufry. Válek odpověděl, že nehodlá rezignovat a důkladně vysvětlil proč. Velmi tvrdě se přitom obul do farmaceutických firem a prohlásil, že je chce přes EU přinutit ke změně chování.

Opoziční politici z řad ANO a SPD opakovaně volají po politické popravě ministra Válka, ale Válek prý o rezignaci nepřemýšlí.

„Já jsem přemýšlel nad tím, co udělat pro to, aby bylo v Česku více léků a těch kroků jsme udělali hodně. Teď není čas na moji rezignaci, teď je čas hledat řešení. Když si vzpomenu, jak dnešní opozice z ANO za covidu měnila ministry a i teď, když jsme v úřadu, tak už mám třetího stínového ministra zdravotnictví, takže v tom je rozdíl mezi vládou a opozicí. Opozice hledá nového ministra, vláda hledá řešení,“ začal Válek

„Ale nebavme se o politice, já jsem pořád víc lékař, než politik, takže se pojďme bavit o tom, jak pomoct zoufalým maminkám,“ pokračoval Válek a ihned prohlásil, že vláda připravila legislativu, která přísun léků do Česka zlepší. A chystá i další legislativu, která má podle něj zajistit to, aby pacienti nebyli v pozici rukojmích farmaceutických firem. „Ti poslanci, kteří ji nepodpoří, tak to jsou lidé na výplatních listinách farmaceutického průmyslu. Omlouvám se za tak tvrdá slova, ale je to tak,“ vypálil Válek.

Když se dostal ke slovu Krebs, oznámil, že antibiotika je jak nahrazovat, ale lepší by bylo léčit speciálně cílenými léčivy. Za velký problém označil výpadky léků pro epileptiky. Tam je podle Krebse situace natolik vážná, že pokud farmaceutické firmy nedodají, co dodat měly, byl by čas sáhnout i k sankcím proti těmto firmám. Pokud to podle Krebse nejde cestou smlouvy, mohou přijít sankce.

Válek oznámil, že na podzim mohou nastat ještě větší problémy, pokud se situace nezmění. Proto podle Válka chystá jak vlastní legislativu, tak tlačí na dohodu na úrovni EU, aby se léky dostaly do celé EU.

Šéf České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel tvrdí, že takovýto tlak české vlády povede k tomu, že léky buď zdraží, nebo je farmaceutické firmy mohou přestat do Česka dodávat úplně. Moravec jeho vyjádření pustil na obrazovkách.

Válek si však trval na tom, že farmaceutické firmy musí svou politiku změnit. „Já jsme si jako lékař rok a půl z Vídně v autě vozil léky, abychom my mohli vyšetřovat tlusté a tenké střevo, protože tady byl výpadek baria. To se prostě musí změnit,“ hřímal Válek. Jedním dechem dodal, že v Německu už existuje povinnost držet skladové zásoby léků na hladině 3 měsíců. V Česku by to mělo být jen dva měsíce. A v Německu s držením těchto skladových zásob nikdo problém nemá.

„A co udělala Česká asociace farmaceutických firem pro to, aby ty léky tady byly? No nic!“ soptil dál Válek.

Upozorňoval také na to, že v minulosti švýcarské firmy válcovaly některé české výrobce, ale největší problémy s dodávkami léků dnes mají právě ve Švýcarsku, i když tam jsou úhrady za léčiva ještě vyšší.

Přislíbil také, že chce otevřít a změnit seznamy plně hrazených léků, aby zde byl i na kašel a na nachlazení alespoň jeden pojišťovnou plně hrazený lék. A vedle toho prý Válek chce otevřít i další zákony tak, aby se celková situace s množstvím léků v Česku zlepšila.

Když se znovu dostal ke slovu Krebs, konstatoval, že situace s léčivy byla kritická už v roce 2018, ale tehdy se prý i EU tvářila, jako že se nic neděje. „Teď je čas odložit ty politické pláště a bavit se o tom, jak tu situaci řešit, bez ohledu na to, kdo do jaké politické frakce patří."

Krebs také volal po tom, aby proti farmaceutickým firmám rázněji zakročil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), byť jedním dechem uznal, že některé české paragrafy jsou možná až příliš gumové a kdyby došlo na soudní spory, stát by je potenciálně mohl i prohrát.

Když Válek opět dostal slovo, upozornil, že dnes jsou některé léky v sazbě 21 procent DPH a on jako člen vlády tlačí na to, aby se všechny léky, ale opravdu všechny, objevily v jedné snížené sazbě 14 procent. „Bavme se třeba o stříkačkách a jehlách pro diabetiky. A navíc chci, aby se rozšířil seznam léků bez doplatku,“ oznámil na závěr Válek.

