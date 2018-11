Kdo za Merkelovou? Experti favorizují dámu, se kterou se nejspíš nic moc nezmění

Německá kancléřka a šéfka vládní CDU Angela Merkelová oznámila, že už nebude kandidovat na post šéfky strany, ale kancléřkou ještě zůstane. Toto volební období prý bude její poslední. Končí tak éra ženy, která vedla stranu od počátku tisíciletí. V čele Německa stojí od roku 2005. Stala se jedním z nejdéle sloužících politiků na postu kancléře.

Teď se ale stále častěji vynořuje otázka, kdo přijde po ní. Páteční MF Dnes s odkazem na německá média nabízí několik jmen. Nástupkyní Merkelové může být generální tajemnice CDU Annegret Krampová–Karrenbauerová. Mluví se také o ministrovi zdravotnictví Jensi Spahnovi. Další v řadě uvažovaných nástupců stojí šéf poslanecké frakce CDU Friedrich Merz. Bez šance není ani Christian von Stetten, vytrvalý kritik imigrační politiky Merkelové.

„Mírnou favoritkou prosincové volby je podle všeho šestapadesátiletá Annegret Krampová-Karrenbauerová, která stála až do letošního února v čele menší spolkové země Sársko. Politička, kterou Němci často označují jen zkratkou AKK, si získala respekt v loňských zemských volbách. Vytáhla tehdy CDU v Sársku k zisku více než 40 procent. To byl výsledek, o kterém může strana na spolkové úrovni už jen snít. Krampová–Karrenbauerová je pragmatická, působí rozvážně. V tom se Merkelové podobá. Nedávno se rozhodla kandidovat na pozici generální tajemnice strany, v únorovém hlasování získala obdivuhodných 98,9 procenta. Pilně objížděla regionální sdružení, straníky z CDU velmi dobře zná. I to hraje v její prospěch. Podporuje ji konzervativní křídlo strany, které si cení jejího katolického vyznání a důrazu na tradiční rodinné hodnoty. Podpořila rovněž kancléřku, když se spustila debata o její liberální imigrační politice,“ napsal deník.

Pokud Němci zhodnotí odkaz Merkelové pozitivně, má Annegret Krampová-Karrenbauerová solidní šanci na úspěch. Pokud převáží negativní hodnocení, může uspět Jens Spahn, který se vyprofiloval jako důrazný kritik Merkelové. I proto, že je mu teprve 38 let, může se stále počítat mezi mladé politiky, kteří vlijí do žil Německa novou krev. Otevřeně se hlásí k tomu, že je homosexuál.

Změna na postu šéfa CDU může vést i k otřesům ve vládě. Merkelová chce koalici se sociálními demokraty vést ještě tři roky, ale není jisté, že k tomu dostane příležitost.

autor: mp