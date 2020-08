Kdo že trpěl? 6 tisíc pro důchodce: Nové informace. Vládu nepotěší

reklama

Buď jednorázový příspěvek do Vánoc 5000 nebo 6000 korun, popřípadě 12 plateb po pěti stech korunách za měsíc. Tolik by si mohli důchodci přilepšit dle plánu ministryně Maláčové, kterému říká rouškovné. S plánem souhlasí i premiér Babiš. Z opozice se ovšem ozývá kritika, že jde o uplácení voličů. Vláda tím chce údajně kompenzovat zvyšující se ceny potravin a pocit izolace během karantény. Poslankyně Pirátů Richterová tvrdí, že příspěvek může ohrozit vyplácení jiných dávek, ministryně Maláčová říká, že vyplácení jiných dávek neovlivní. Anketa Podporujete mimořádnou dávku pro důchodce ve výši až 6 000 Kč, o které uvažuje vládu Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 662 lidí

Televize Prima se zeptala na názor těch, kdo z případného opatření budou mít prospěch. „I když jsem důchodce a peníze jsou mi vždycky milé, tak mám pocit, že tentokrát to (vláda) přehnala,“ pravila důchodkyně před nákupním centrem Flora v Praze. Jiná důchodkyně naopak rouškovné schválila. „Počínání naší vlády se mi nelíbí vůbec, jsem důchodce, 6 tisíc je pro každého dobrejch, ale na druhé straně... Nevím. Já si myslím, že přitom dluhu, který vyrábějí, tak by to snad nemuselo být,“ mínila další důchodkyně z okolí pražské Flory. „Já si myslím, že státní kasa je v dostatečných problémech teď, takže už je to v podstatě jedno,“ dodávala postarší paní z blízké zastávky.

Kromě toho se ve vysílání objevila i předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Ta zhodnotila, že to pro rozpočet znamená zátěž 12 až 17 miliard. A k tomu přidala, že zrušení superhrubé mzdy přijde na 75-90 miliard a zrušení daně z nabytí nemovitosti připraví státní pokladnu o 15 miliard. Dohromady se pak může jednat až o 120 miliard. „V tuto chvíli mi to z ekonomického hlediska smysl nedává,“ prohlásila s tím, že lepší by byla koncepční reforma důchodů.

I bývalý ministr financí Miroslav Kalousek už se k tématu ozval, a to s otázou. „Mám otázku na Vás na všechny, kteří ze svých daní platíte tuto vládu a budete platit její dluhy. Na Vás, kteří nespíte úzkostí, zda budete mít na mzdy pro své zaměstnance. Na Vás, kteří se bojíte o práci: O kolik si přilepšíte na Vánoce?“ zeptal se. A dodal, že odpověď mají voliči dát u voleb.

Mám otázku na Vás na všechny, kteří ze svých daní platíte tuto vládu a budete platit její dluhy. Na Vás, kteří nespíte úzkostí, zda budete mít na mzdy pro své zaměstnance. Na Vás, kteří se bojíte o práci: O kolik si přilepšíte na Vánoce? Odpovězte u voleb.https://t.co/NH1JSHgfrM — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 23, 2020

Není to první Kalouskův rýpanec, kvůli koaličnímu dohadování o výši příspěvku navrhl, aby se ČSSD ustálila na tom, že slíbí důchodcům vždy o 1000 korun více, než Andrej Babiš.

Penzijní systém se řítí do deficitu, ale vládní strany nepřicházejí s reformou. Předhánějí se v tom, která ho rozvrátí dřív. Hamáček - 5000Kč, Babiš - 6000Kč. Doporučuji @CSSD nový valorizační vzorec: “PNB+1000”. T.j. poslední Babišův návrh + tisíc Kč.https://t.co/ll3wyJZ12p — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 7, 2020

Také předseda Občanských demokratů Petr Fiala si přisadil. „Na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří,“ pravil ironicky.

Do argumentace, že se jedná o kompenzaci za stres a izolaci během karantény se pustil ekonom Daniel Münich. Ukázal na studii ekonomického institutu Cerge, podle které naopak důchodci, tedy lidé nad 65 let, vykazovaly nejmenší míru depresí a úzkosti. „Věková skupina 65+ vykazovala příznaky stresu v průměru nejnižší ze všech. Naopak nejvyšší míru stresu prožívaly ženy s dětmi a osamělé matky především, a pak mladí lidí ve věku 18-24 let,“ uvedl a ptal se: „Těm tedy bude vláda stres kompenzovat ještě více? A jak prosím?“

Ozvaly se ovšem i hlasy pro jednorázový bonus pro seniory. Například od hokejového trenéra Martina Stloukala či jednoho ze zakladatelů ODS (nyní v důchodovém věku) Petra Paulczyňského. „Přijde to vhod. Protože proti tomu, kolik jsem měl, když jsem dělal byznys, je to k pláči. A to určitě mám důchod mírně nad průměrem. Neměl jsem tolik optimalizovat,“ uvítal plánovaný přídavek.

