Kdyby byl Babiš v ČSSD, už by nebyl premiérem, myslí si Šmarda. Také prozradil, jaké jsou možnosti puče v ANO

Výsledky nejnovější auditní zprávy Evropské komise říkají, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů. Vedle toho nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v týdnu zrušil rozhodnutí svého podřízeného a obnovil stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. Co na to vládní ČSSD? Ta prý nemá žádný nový důvod cokoli měnit na tom, že je vládní stranou. „Babiš by měl odstoupit. Kdyby byl sociální demokrat, premiérem by už dávno nebyl,“ uvedl v pořadu Interview na ČT24 místopředseda ČSSD Michal Šmarda, jenž vyčinil moderátorovi, že dokola řeší kauzu Babiše, místo „reálných politických problémů“.

Úvodem Šmarda prozradil, že jako politik vládní strany se po dění v tomto týdnu necítí vůbec dobře, není to však nic nového. „Že Babiš je evidentně ve střetu zájmů je věc, která je známá už dlouho. Věděli jsme to, když jsme se rozhodovali, zda do vlády půjdeme. Já byl proti tomu, ale s tou myšlenkou jsem prohrál,“ zmínil Šmarda, jenž nevidí důvod, aby ČSSD nyní přehodnocovala svou politiku.

Připomněl, že se vstupem do vlády se zavázali, že s hnutím ANO budou tvořit koaliční vládu, i když jim všechny tyto věci bylo dávno známé. „Zavázali jsme se k tomu a každý by měl být schopen dodržet své slovo. Znovu ale říkám, nemám z toho radost,“ doplnil místopředseda ČSSD.

Uvedl dva důvody, kdy by usiloval o to, aby ministři z ČSSD z vlády odešli. „První důvod by byl, že by Babiš sociální demokracii podrazil v programové oblasti, anebo druhý důvod, že by selhali naši ministři,“ konstatoval Šmarda.

Zmínil, že jako sociální demokraté, v době kdy selhal jejich premiér a ukázalo se, že má problémy, které vládu zatěžují, byli schopni premiéra vyměnit. „Záleželo nám na osudu České republiky, víc než na osudu jednoho člena naší strany. Takhle se chová dospělá strana. Hnutí ANO ale nemůže být dospělou stranou. ČSSD už existuje 140 let, my to umíme řešit,“ řekl Šmarda.

„Tak právě proto, že to umíte, to nebudete požadovat po svém koaličním partnerovi, aby to řešil?“ divil se moderátor. „Udělali jsme hodně chyb a ztratili tím hodně z důvěry lidí. Jsme velmi slabou politickou stranou, ale přesto se nám daří plnit náš volební program. I když hnutí ANO není dospělou politickou stranou, tak má velkou podporu veřejnosti. Ono si zkrátka nedělá nic moc z toho, zda si ČSSD myslí, že by pan premiér měl být vyměněn, nebo ne,“ poukázal Šmarda na to, jaká je realita.

„Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat, tak to prostě je, pane Takáči,“ pousmál se Šmarda a zopakoval, že ČSSD je zkrátka slabý koaliční partner. „Nezbývá nám nic jiného, pokud nechceme podrazit smlouvu, kterou jsme dodrželi. Z hlediska hnutí ANO se nic nového nestalo,“ zopakoval.

„Stejně jako předseda ČSSD i já nahlas říkáme, že Andrej Babiš by měl odejít. Pokud by byl Babiš sociálním demokratem, už by premiérem nebyl,“ řekl Šmarda. Hnutí ANO však podle něj není schopno vygenerovat jiného předsedu vlády, který není trestně stíhán a není ve střetu zájmů.

Šmarda vytkl Takáčovi, že jako mediální zástupci „přestali řešit reálné politické problémy“. Připomněl, že tento týden Sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2020, ale veřejnost si toho prakticky nevšimla, protože se jen dokola řeší kauzy Babiše. „Vždyť i vy jako novinář z toho nemůžete mít dobrý pocit. Už šestým rokem jen řešíme, že je Babiš ve střetu zájmů,“ uhodil na Takáče.

„Já si své pocity, s vaším dovolením, ponechám stranou trochu...“ snažíl se zaskočený Takáč opustit tuto osobní linii a vrátil se k problémům okolo premiéra Babiše, aby přešel do protiútoku. „My nemáme vůbec šanci řešit reálné politické problémy. Není čas s tím něco dělat, aby tu taková situace nebyla?“ zamračil se na Šmardu.

Šmarda oponoval, že vláda jako taková právě reálné politické problémy řeší, zmínil některé úspěchy ministrů ČSSD Lubomíra Zaorálka a Jany Maláčové. „Nejsme jen schopni vyvolat veřejnou diskusi, protože ta je stále zatížena těmito nesmysly kolem Babiše. Tohle je velký problém pro Česko,“ řekl místopředseda ČSSD.

Nyní se podle svých slov snaží přesvědčit členy hnutí ANO, které zná, že nejsou „tupé stádo“, které jde za svým vůdcem, ať už tento vůdce dělá cokoliv. „Oni sami v sobě musí najít dost síly na to, aby řekli, že tu s námi budou žít i poté, co Babiš odjede někam támhle do Francie,“ pravil Šmarda. Jejich reakce je prý taková, že nyní na to není zralá doba, ale prý ho ujišťují, že jednou ta doba přijde.

