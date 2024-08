Kdyby jen jednou. Kandidát demokratů na viceprezidenta se chlubil cizím peřím opakovaně

Když Tim Walz zahájil v roce 2006 svou cestu do Kongresu USA, ve své biografii se chlubil tím, že v roce 2003 byl Obchodní komorou Nebrasky jmenován „Vynikajícím mladým Nebrasčanem“. A to za svou službu v oblasti vzdělávání, armádě a v komunitě maloobchodu.

Byla to sice malá lež, ale lež jako součást jeho přikrášlování při kampani, kdy Walz usiloval o post v Kongresu za Minnesotu. Walzovo chlubení se cizím peřím lze dohledat v archivu jeho vlastní stránky.

Jenže v listopadu 2006 dostal od Obchodní komory Nebrasky Walz ostrý dopis, kde jej její ředitel žádá o stažení lživé informace z jeho biografie, informuje deník The Washington Beacon. „Od roku 2000 jsem prezidentem Obchodní komory v Nebrasce a profesionálním zaměstnancem Obchodní komory v Nebrasce více než 20 let. Prozkoumali jsme tuto záležitost a můžeme potvrdit, že jste nebyl příjemcem žádného ocenění od Obchodní komory v Nebrasce. Nebudu dělat závěr o vašich záměrech tím, že zahrnete tento řádek do vašeho životopisu. Uctivě vás však žádáme, abyste odstranil jakýkoli odkaz na naši organizaci, protože by to mohlo být považováno za podporu vaší kandidatury. Je však třeba zdůraznit, že Americká obchodní komora podpořila vašeho oponenta, kongresmana Gila Gutknechta, za jeho podporu v otázkách malých podniků,“ stálo v dopise o tehdejšího ředitele Obchodní komory Douga Loona.

Dále na začátku letošního srpna prezidentská kampaň Harrisová – Walz změnila životopis Walze, který původně zveřejnila na svých webových stránkách. Pryč byla zmínka o guvernérovi Minnesoty jako o „velícím seržantovi ve výslužbě“, což odpovídá tvrzení, které sám Walz opakovaně pronesl. Nyní kampaň uvádí, že Walz nakonec „postoupil do hodnosti“ velitele seržanta, což je hodnost, kterou by si neudržel, protože odešel do důchodu, aniž by splnil požadavky.

Další „malou lží“ je synem Donalda Trumpa zmíněna Harvardská univerzita. Walz tvrdil ve své biografii, že byl Harvardskou univerzitou vybrán na stáž v Číně. „Harvardská univerzita nabídla Walzovi příležitost získat nový pohled na globální vzdělávání výukou v Číně,“ stálo v biografii kandidáta na viceprezidenta. Verze jeho biografie z roku 2018 skutečně naznačovala, že Walz učil v Číně „prostřednictvím programu na Harvardské univerzitě“. Přičemž program WorldTeach, prostřednictví kterého byl Walz vyslán do Číny na roční stáž, nebyl napojen na Harvardskou univerzitu. Byl jen založen studenty z Harvardu.

WTF!?? Another lie from Stolen Valor @Tim_Walz. This loser claimed for decades that he was selected to be part of a Harvard University teaching program...Only problem is that he made it up!!! pic.twitter.com/lSbfoEDV1T — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 24, 2024

