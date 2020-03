Kdyby se počet nakažených udržel pod deseti tisíci, přeje si profesor Prymula. Je to prý velmi ambiciózní cíl

Šéf krizového štábu epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro server iRozhlas.cz prohlásil, že by rád zlomil nástup epidemie koronaviru do 15. dubna. V praxi to znamená, že by počet nakažených rád udržel pod deseti tisíci. Cíl je to ale velmi ambiciózní a pokud se to podaří, bude to prý velký úspěch. Pokud lidé nebudou dodržovat nařízení vlády, může prý dojít k jejich dalšímu zpřísnění.

reklama

Epidemiologa Romana Prymulu znal ještě před čtvrt rokem málokdo. Dnes pravidelně vystupuje v televizi, poskytuje rozhovory médiím a především se snaží Česko vyvést z největší epidemiologické krize posledních let. Snaží se zabránit obřímu nástupu epidemie koronaviru. V Itálii onemocní koronavirem tisíce lidí den co den, v Česku jsou to jen desítky a Prymula se podle svých slov snaží dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo. Prozatím uplynulo příliš málo času, aby se dalo říci, zda opatření přijatá vládou zafungovala. Už teď se ale zdá, že se nárůst počtu nakažených podařilo zpomalit.

„Myslím, že (opatření) určitě pomohla. Chceme zastavit růst pod 10 tisíci případy, což bude pozitivní a bude to vyžadovat, aby všichni spolupracovali a opatření, která byla vyhlášena, byla dodržována. Paradoxně Itálie měla nástup pozvolný, byla na 25 %, nicméně těch 25 % bylo po celou dobu a výsledky jsou, jaké jsou. Je tu řada zemí, která je na tom hůř, Španělsko má exponenciální nárůst a tam jsou obavy, že situace může být obdobná, ne-li horší než v Itálii,“ upozornil Prymula.

Profesor Prymula má za to, že nouzový stav se bude muset prodloužit. Třicet dní bude málo. Epidemiolog by se ale rád vyhnul tomu, aby vláda musela vyhlašovat plošné zákazy vycházení. Pokud budou současná opatření všichni občané dodržovat, přísná opatření by mohla být postupně uvolňována. Jen samo nošení roušek ovlivňuje rychlost šíření viru až o 30 procent. Velkou roli skutečně hrají i fyzické bariéry. Čím méně spolu lidé přichází do kontaktu, tím spíš se nenakazí.

Pokud lidé karanténní opatření dodržovat nebudou, bude prý třeba uvažovat o jejich dalším zpřísnění. Mohlo by dojít i na úplný zákaz vycházení.

„Ve hře je všechno. Třeba tady v Praze to lidé pochopili a opravdu je minimum problémů. Jediný problém, který s Prahou je, že ti lidé jezdí na víkendy, čemuž rozumím, ale nedoporučujeme to. Pokud tam ale stejně jedou, měli by zůstat v tom obydlí a neměli by chodit do kontaktu s místními, protože tam ta nevole je veliká. Jsou lokality, které jsou bez problémů a lidé nechtějí, aby se to tam zavleklo,“ uvedl Prymula.

Roušky podle Prymuly budeme muset nosit ještě hodně dlouho, pokud nechceme skončit jako v Itálii nebo ve Španělsku. Budeme je muset nosit ještě dlouho poté, co se bude zdát, že se epidemii podařilo zvládnout.

Psali jsme: Prezident Klaus o epidemii. Někteří to nebudou číst rádi AKTUÁLNĚ Ke svaté Anně v Brně přivezli pacienty ve velmi vážném stavu. Jsou napojeni na plicní ventilaci Hejtman Šimek: Dnes bude zahájena distribuce OOP v Jihomoravském kraji Senátor Valenta: Veřejnost má právo být informována

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.