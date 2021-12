Kdyby to pacienti věděli, tak by byli smutní... Šmucler naložil politikům i diskutérům z internetu. Už je prý přesně zná

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, vysokoškolský pedagog a mimo jiné také specialista na estetickou medicínu, to v internetové televizi XTV.cz zase jednou rozbalil. Vyčetl politikům, že epidemii covidu řeší absolutně nevědecky, a připomněl, že se Evropa musí vypořádat s mnoha jinými problémy, zdaleka ne jen s covidem. Jedna věc podle Šmuclera zásadně hoří. Jde o Rusko. Pustil se i do TOP 09 a do Pirátů. Nahlédněte.

„Když byl podzim 2020, tak jsme jednali na Ministerstvu zdravotnictví a já jako člen ústředního štábu jsem říkal, že ještě než bude to očkování, tak musíme rozhodnout, jestli bude povinný. A jestli bude povinný u lidí 65 plus a u lidí, o kterých víme, že jsou ohrožení na životě, i když je jim třeba třicet. A my známe jejich jména i adresy, celou tu dobu jsme jim mohli v roce 2020 vozit jídlo místo lockdownu, pak jsme jim mohli dát rerspirátory, pak jsme je mohli ošetřovat, mohli jsme jim dát pulzní oxymetry, ale my jsme je nechali prostě umírat,“ zlobil se Šmucler. „A taková epidemiologická zásada, že se očkuje před epidemií, a ne po epidemii. Tohle je potřeba říct do Bruselu,“ pokračoval.

Poté ve vysílání prozradil něco, co podle jeho názoru nevědí ani někteří právníci. Konstatoval, že Česko přijalo úmluvu o biomedicíně, kterou nepřijala řada západních zemí.

„Takže když někdo řekne, že je v Německu něco možné, tak to možné je, ale to je země s menšími lidskými právy. My jsme tu úmluvu přijali za pana prezidenta Havla, není to úplně rozumné, protože to je srovnatelné s americkými právy, ale my říkáme těm onkologickým pacientům, co je pro ně možné u nás, a ne to, co je možné v USA, protože kdyby to věděli, tak by byli smutní,“ podotkl Šmucler.

Konstatoval, že v Česku politici pandemii řídí nevědecky, nepracuje se s daty. „Ten systém není vědeckej. Ono se někde něco zkusí a ostatní si řeknou ‚hele, když je to tam, tak to zkusíme taky‘,“ vyložil svůj pohled na řešení epidemie Šmucler.

Pár slov pronesl i na konto svých kritiků na Twitteru.

Vždycky když mi někdo nakládá na Twitteru, tak si ho tak rozkliknu a buď je to někdo od Pirátů, nebo z TOP 09. U TOP 09 to asi bude řevnivost a u Pirátů to asi bude zásadní názorovej střet. Myslím, že většina té strany, jak jsem je poznal v Parlamentu, tak to jsou lidi ještě nedozrálí,“ pravil Šmucler.

Na druhé straně se zastal pirátského experta na zdravotnictví Ondřeje Dostála, který se ze Šmuclerova pohledu pere za práva pacientů a podle Šmuclera také správně říká, že prodělání covidu lidem poskytuje vysokou ochranu. Tak to prostě je.

„Ale někteří ti Piráti říkají ‚hele, ono je to pravda, ale musíme těm lidem lhát, aby se dali očkovat‘, tak to je přesně ten důvod, proč nikdo nevěří ani staré, ani nové vládě, protože oni řeknou kus pravdy, ale pak řeknou něco jinak,“ zaznělo od Šmuclera.

Skutečností podle něj je, že lidé mladší padesáti let mohou být po očkování v klidu.

V klidu bychom podle Šmuclera neměli být ze situace na rusko-ukrajinské hranici, kde to z pohledu stomatologa přímo hoří válkou. „Tady to hoří,“ řekl doslova. Přitom v téže situaci německá energetika vsadila na ruský plyn a pak je třeba položit si otázku, zda budou Evropané připraveni bojovat na rusko-ukrajinské hranici. A také je třeba položit si otázku, co budeme dělat, pokud Rusko zastaví tok plynu.

Nakonec si prý musíme přiznat, že končící vláda Česko silně zadlužila. „Je to prostě katastrofa,“ shrnul situaci Šmucler s tím, že ekonomická fakta sužují prostor pro jakoukoli příští vládu.

