Kdybychom my takhle mlátili lidi... Násilí ve Francii si všimli hodně daleko

reklama

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 3% Jelcin 0% Putin 94% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1775 lidí



Proti lidem, jimž se navzdory hlídkám na okraji města podařilo dostat do centra Paříže k Vítěznému oblouku, policisté zasáhli s velkou razancí i za použití obrněných transportérů.



Premiér Jean Castex v televizi podpořil pořádkové síly, aby proti demonstrantům v metropoli postupovaly nekompromisně a tvrdě, a zmobilizováno bylo proti lidem, kteří přijeli protestovat proti koronavirovým restrikcím, až 7 200 policistů a četníků.

French police fired tear gas at Covid rule protesters in Paris on Saturday



Inspired by Canadian trucker protests, hundreds of vehicles trying to enter the city were intercepted by policehttps://t.co/SYs5iRRPwd pic.twitter.com/2i4kjzWQ7C — BBC News (World) (@BBCWorld) February 13, 2022

Francouzský premiér se hájí tím, že „právo demonstrovat a svoboda slova jsou ústavně zaručeným právem, ale právo blokovat ostatní a bránit jim v dopravě nikoliv“.

Kromě situace na vjezdu do města pak největší pozornost vzbuzují záběry, na nichž se u Vítězného oblouku srocují pořádkové síly, či zásah na pařížské třídě Champs-Élysées, kde policisté použili slzný plyn a často i značně brutálně zasáhli proti přítomným.

This is France. You must comply. pic.twitter.com/7xTdpkDLmK — Evie R (@EvieRein) February 13, 2022

Či zásah slzným plynem u kaváren a restaurací plných rodin:

BREAKING: Macron’s forces unleash tear gas on freedom demonstrations in Paris, some hits café full of families pic.twitter.com/xFoyzI2vy4 — Honkmaster Poso ?? (@JackPosobiec) February 12, 2022

La polizia spara lacrimogeni anche ai ristoranti del Champ Elisee... pic.twitter.com/JQMWTH5iFq — GeMa7799????? SONO SU GAB #TSOdimassa (@GeMa7799) February 12, 2022

Salvadorský prezident Nayib Bukele se po záběrech z Paříže, na nichž policisté brutálně mlátí i demonstranty ležící na zemi, přítomných lidí zastal. „Skutečná válka není na Ukrajině, je v Kanadě, Austrálii, Francii, Bruselu, Anglii, Německu a v Itálii... Jenom chtějí, abyste se dívali jinam,“ připojil poté ke zprávám o blížící se invazi Ruska na Ukrajinu.

The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy...



They just want you to look the other way. — Nayib Bukele ???? (@nayibbukele) February 13, 2022

K záběrům pak doplnil zamyšlení, že by zřejmě v případě podobného dění v jeho zemi asi byly reakce světa dosti odlišné: „Tohle je dnešní Paříž. Představte si, co by tak asi řekla Francie, Evropská unie a ‚mezinárodní společenství‘, kdyby bylo něco podobného k vidění v El Salvadoru?“

This is Paris, today.



Imagine this was in El Salvador...



What would France, the European Union, and the “international community” say?



Honestly.pic.twitter.com/SISlogq6qn — Nayib Bukele ???? (@nayibbukele) February 13, 2022

Psali jsme: USA vyzývají své lidi k odjezdu z Ukrajiny. Schovává to za covidovou nákazu „Očůrají nás.“ NATO nebude stačit. Ben Kuras o zásadní chybě Západu Ivo Valenta: Za šíření pravdy výhrůžky? To je Evropa 21. století Hodný Macron. Jak to hraje s Putinem? Důležité info

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.