Když Rusy naštveme, zavřou plyn? Expert strach nemá. Trubka vede ze Západu

Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška v rozhovoru pro iDNES.cz ubezpečoval, že by odvetné kroky Moskvy v souvislosti s kauzou ve Vrběticích neměly mít dopad i na dodávky surovin včetně zemního plynu nebo jaderného paliva. „I kdyby Rusko otočilo kohoutky, vydíratelní nejsme,“ uvedl, že velké ztráty by v tomto případě zaznamenala především ruská strana.

Úvodem Bartuška připomněl, že Česko je na Ruské federaci energeticky mnohem nezávislejší, což se v současné situaci jeví jako velká výhoda. „Udělali jsme hodně proto, abychom se zbavili závislosti přímé. Tedy tím, že by Rusové otočili kohoutky, vydíratelní nejsme," řekl.

Pokud by Rusové chtěli zastavit plyn k nám, museli by zastavit i plyn pro Německo, Rakousko, Itálii a další země, do kterých teče přes nás. „Byla by to akce proti zemi, která je součastí trhu severozádní Evropy a byla by proto velmi obtížná, my nemáme přímé kontakty s Ruskem,“ podotýká, že kdyby se Rusko rozhodlo vůči Česku učinit odvetné kroky v kauze Vrbětice, bylo by to pro něj v tomto směru nevýhodné.

„Samozřejmě Evropa včetně naší země sice potřebuje energetické suroviny i z Ruska, ale jedná se o vztah vzájemný, jelikož Rusko primárně žije z exportu ropy a plynu,“ zdůraznil poté. Problém Ruska je obecně ten, že celá Evropa chce opustit fosilní paliva.

Velmi kladně hodnotí, že ministr průmyslu a obchodu oznámil, že se Rusko neúčastní tendru na dostavbu Dukovan. „Je to naprosto správně. Po tom bezpečnostní komunita volala celé roky. Přizvat na tak zásadní projekt Rusko a Čínu by nebylo dobré pro naši bezpečnost. Jsme rádi, že vláda pochopila smysl našeho sdělení,“ uvítal, že nebudou již snahy Rosatom udržet ve hře.

Přiblížil v čem konkrétně by pro nás bylo Rusko v souvislosti s Dukovany bezpečnostní hrozbou. „Problém by byl během výstavby, kdy vzniká maximální závislost na dodavateli. Bylo by to dlouhých 15 let. Při takovém zhoršení vztahů, jako zažíváme teď, bychom byli v situaci, kdy by nám mohl dodavatel dělat problémy, nebo pozastavit výstavbu,“ vysvětlil.

Dnes k nám z Moskvy doléhá, že nás Rosatom ztrestá tím, že se nepřihlásí do výběrového řízení na dodávku paliva pro Telemín. „Z jejich pohledu je to naprostá chyba. Doufám, že to neudělají, je lepší mít na palivo dvě nabídky než jenom jednu,“ poznamenal zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Bartuška.

