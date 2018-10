Když kandidát vyleze z kontejneru... Miloš Zeman se vyřádil na sociální demokracii

Anketa Vadí vám, že Michal David dostane od Zemana státní vyznamenání? Vadí 12% Nevadí 88% hlasovalo: 11280 lidí

Hned na úvod došlo na diskusi nad setkáním prezidentů Visegrádské čtyřky (V4). Prezident podle svých slov chce vyjádřit solidaritu s Maďarskem a rovněž vyjádřil radost na tím, že Parlament ČR přijal usnesení, které se staví za Maďarsko. Poslanecká sněmovna označila hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot za „chybné a nešťastné“. Podle prezidenta je současně důležité čelit pokusům Visegrád rozložit. Visegrádské uskupení je podle něho důležité a přispívá k řešení mnoha problémů včetně migrační krize.

Část pozornosti byla věnována také novinkám ve vládě. Zeman potvrdil, že jmenuje Petříčka ministrem zahraničí 16. října. Ve vedení diplomacie zatím zaskakuje ministr vnitra a první místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Petříček avizoval, že si hodlá nechat europoslance Pocheho jako svého poradce. Prezident na jednu stranu neupírá žádnému ministrovi možnost vybrat si svůj tým. Na stranu druhou připouští, že status poradce nedisponuje stejnou odpovědností, kterou má například náměstek. „Když se ukáže, že šanci nevyužili, nikdo nemá své křeslo jisté,“ připomněl v tomto ohledu a vzpomněl na výsledky komunálních voleb, ve kterých Petříček získal zanedbatelný počet hlasů.

Hodnocení voleb bylo nutně jedním z dalších témat. Když se strana zbavuje svých dobrých politiků, tak se nesmí divit, že degeneruje, myslí si prezident v kontextu výsledků voleb ČSSD. Pak podle něho přirozeně přijde volební katastrofa. Zeman se podle svých slov nechce vměšovat do vnitřních záležitostí strany sociální demokracie, ale osobně by si přál dvě věci. Za prvé by ocenil, kdyby se uchoval tandem Hamáček – Zimola, neboť jeden člověk v tomto případě nestačí. Jako druhé přání pak vyslovil přímou volbu členů sociální demokracie.

V rámci diskuse řeč přišla i na předvolební kampaň. „Kontaktní kampaň není kampaň, jak se mylně domníváte,“ reagoval na moderátora, který se ptal, jestli souhlasí s tím, že v předvolební kampani vyhrála kontaktní kampaň. Zeman poukazuje na to, že v této kampani se považovalo za důležité, co říkají kandidáti občanům, ale ne naopak. A v tom vidí Zeman zásadní problém. „To není kampaň kontaktní,“ zopakoval a dodal, že v tomto případě chybí zpětná vazba, což je podle něho ten nejpodstatnější aspekt. Připomněl především rovnost šancí. Když má mikrofon kandidát, měl by ho mít i občan. Může tak vyjádřit svůj názor, ať už je negativní, nebo pozitivní. „Že někdo vyleze z kontejneru, to není kontaktní kampaň,“ dodal. Současně přitakal moderátorovi, že mluvení s občany by se politik měl věnovat celoročně.

A jak hodnotí prezident volební výsledky hnutí ANO v Praze? Zeman si myslí, že to, aby lídr byl překroužkován dvojkou a trojkou na kandidátce, by se stávat určitě nemělo. Poukázal tak na výsledky lídra hnutí ANO Petra Stuchlíka. „Každý z nás někdy vybere člověka, který tam upřímně řečeno nestačí,“ zastal se Babiše ve smyslu jeho personálního výběru. Důležité je, aby personální rozhodnutí mělo pozitivní bilance.

Společností několik dnů po volbách otřásla zpráva o povolebním „podrazu“ v Brně, kde vítěz voleb Petr Vokřál byl vyšachován ze hry. Podle prezidenta, aby se podraz neopakoval, tak by se musel změnit systém voleb. Myslel tím přímou volbu starostů a hejtmanů. „V takovém případě by bylo vymalováno,“ uvedl Zeman s tím, že hejtman by pak následně musel jednat s ostatními o podpoře.

„Tomu se lidé brání,“ pokračoval s tím, že lidé takový systém voleb nechtějí právě proto, aby měli tuto možnost „podrazit“ vítěze. Vítěz by pak na druhou stranu měl být velkorysý a nabídnout takové podmínky, které se neodmítají. V tomto kontextu připomněl hnutí ANO, které po parlamentních volbách a s ohledem na neodpovídající výsledek voleb nabídlo sociální demokracii pět ministerských křesel.

autor: sla