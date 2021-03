Když uvidíte oslavy, otevřené hospody, diskotéky... žádá Babiš. A odmítl nařčení

reklama

Premiér Babiš si zřejmě všiml, že mu je často v médiích předhazováno, že se jako jeden z nevyšších představitelů státu příliš zaobírá drobnostmi a nesoustředí se na podstatné věci. Proč to vlastně dělá? „Dnes to bude o mé oblíbené disciplíně – kterou mi všichni vyčítají –, a to je mikromanagement. Dělám to celý život, ale ne všechno. Vždycky se na něco zaměřím a mikromanažuju. A víte proč? Abych byl schopen odpovědět na kritiku a na vaše otázky,“ řekl na úvod Babiš.

Hlavním tématem jeho pravidelného „referátu“ byly vakcíny a očkování. Vakcín je podle něj dostatek a rozhodně prý neleží ladem někde na skladech: „Řekněme si, jak to je. My jsme obdrželi od 26. prosince minulého roku 1 513 370 vakcín. Ke včerejšímu dni jsme naočkovali 1 331 189. Rozdíl je kolik? 182 181 vakcín. A vy se ptáte, já taky, kde jsou. No, rozhodně nejsou nikde na skladech, nejsou. Nikdy nebyly. Jsou na očkovacích místech. Kolik máme dnes očkovacích míst? 233,“ popisoval ve videu premiér.

„Já vám vysvětlím, jak to bude vypadat v úterý dopoledne, což je nejlepší čas pro poměr dodáno/vyočkováno. Protože v úterý ráno budeme mít na těch očkovacích místech jenom 19 651 Pfizeru, 16 482 vakcín Moderny a 22 850 vakcín AstraZeneky. Takže dohromady 58 981 vakcín. To znamená, že v úterý přijde dodávka Pfizeru, přijde zase 124 020 vakcín. A pokud by nepřišly, tak ve středu bychom de facto už neměli co očkovat. To je Pfizer. Je logické, že je druhá dávka, a je potřeba mít nějakou rezervu, ale Pfizer funguje,“ vysvětloval dál Babiš.

Očkování podle něj jede doslova na doraz. „Nikde nejsou žádné vakcíny na skladech, jsou na očkovacích místech. Je to naplánováno. Musíme mít na paměti i druhé dávky a plány jednotlivých očkovacích míst. Takže příští týden v úterý Pfizer 124 020 vakcín, ve středu přijde 88 800 vakcín Moderny a ve čtvrtek 9 600 vakcín AstraZeneky.“

Prioritu v očkování mají prý hlavně senioři nad 80 let. Těch prý stále čeká na termín 50 388. Kategorie 70 plus – na termín čeká 351 523. Zdravotníků zbývá 4 903. „Otevíráme novou kategorii od 0 do 69, a to jsou chronici – očkování osob s chronickým onemocněním. Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covidu-19, můžete se nechat očkovat na těchto místech: od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte; dále u praktického lékaře a ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti, pouze vybraná centra vysoce specializované péče,“ informuje ve videu dál Babiš.

Co se pak týká dodávek, česká vláda údajně stále vyjednává v rámci Evropské unie. „Pfizer nabídl na čtvrté čtvrtletí dalších 100 milionů dávek a je ochoten dodat 10 milionů už ve druhém čtvrtletí. Takže je to skvělá příležitost přiblížit reálně dodávky tomu, na čem jsme se jako premiéři a prezidenti domluvili a opakovaně to říkají i nejvyšší představitelé EU – to znamená, že dodávky vakcín mají být dodány ve stejném poměru do všech členských států ve stejný čas, to znamená podle obyvatel,“ řekl premiér s tím, že je to podle něj jediná cesta, jak se přiblížit 70% proočkovanosti přibližně ve stejný čas v rámci EU.

Premiér také informoval, že dnes nahrál video o léku Bamlanivimab. „Je to lék, je to látka, která funguje a zachraňuje lidi před tím, že skončí na JIP nebo se jim nedejbože stane ještě něco horšího. Takže je to důležité,“ apeloval politik. Zmínil také, že jako politik posílá svůj plat Nadaci Agrofert. Za celou dobu prý takto poslal kolem 11 milionů korun samoživitelkám a potřebným. „Chci jenom říct to, co se v médiích nedozvíte, že například Nadace Agrofert od vzniku rozdala lidem 525 milionů korun. To je samozřejmě pozitivní zpráva, ale to se médiím nikdy nehodí. Těším se na příští neděli. Prosím vás, zkusme to vydržet. Po Velikonocích, věřím tomu, budeme řešit a bavit se o rozvolňování, o návratu dětí do škol. Pokud vidíte ve vašem okolí, že jsou diskotéky, oslavy a otevřené restaurace, požádejte je o to, aby to nedělaly,“ poprosil Babiš s tím, že prý covid musíme porazit společně.

