Ke zlepšení ovzduší jsou podle ekologů nutné daně z uhlí či limity

08.11.2018 19:31

Řešeními pro snížení znečištění ovzduší v ČR jsou podle nevládních organizací vyšší daně z uhlí, splnění limitů pro uhelné elektrárny a nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina. Ve společné tiskové zprávě to dnes uvedly Hnutí Duha, Frank Bold, DejchejBrno a Zelený kruh. Spravedlivé by podle ekologů bylo stanovit sazbu daně na úroveň ceny emisní povolenky, která ve středu podle webu Carbon Pulse činila 18,62 eura (zhruba 480 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěnou do atmosféry. Hnutí dodalo, že by měla být stanovena nižší počáteční sazba, jež by se postupně zvyšovala.