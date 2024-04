„Sežrali“ je na bojišti, teď i v obchodech. Výsměch Rusů nezná mezí

reklama

Ukrajina téměř rok žádala západní spojence o dodání nejvyspělejších tanků a po dlouhých jednáních loni v lednu na ukrajinská bojiště dorazilo 88 německý tanků Leopard 1 a 80 pokročilých tanků Leopard 2. Podle některých zpráv ale už ukrajinské armádě zbylo jen malé množství německých tanků.

Na Ukrajinu už také koncem loňského roku zamířila první dodávka z celkem 31 amerických abramsů, které jsou považovány za jedny z nejvýkonnějších tanků na světě. Podle ověřených zdrojů už jich ale bylo hned několik zničeno, hovoří se dokonce o pěti až šesti zničených kusech.

Na sociálních sítích nyní kolují záběry, jak je vyřazená západní vojenská technika převážena do Moskvy, kde bude vystavena jako svědectví vítězné „speciální vojenské operace“.

„Příjezd obrněného vozidla Bradley do Moskvy. Ukořistěno ruskou armádou v zóně speciální vojenské operace. Tank Abrams zatím nedorazil, ale brzy dorazí. Bude vystaven v muzeu,“ informuje na síti X Russia News.

?? #Breaking:



The arrival of the Bradley ???? armored vehicle in Moscow. Captured by the Russian Army in the Special Military Operations Zone.



Abrams tank ???? has not arrived yet, but soon.



They will be displayed in the museum.pic.twitter.com/xmNXAg90qC — ?????? ?????? | Russia news ???? (@mog_Russ) April 24, 2024

Už dříve se objevila videa, jak k Moskvě na výstavu míří také německý tank Leopard 2.

„Ukořistěný Leopard 2A6 míří k Moskvě. Abrams také na cestě,“ tvrdí válečný blogger.

A captured Leopard 2A6 is heading towards Moscow.

Also Abrams in a way pic.twitter.com/wDmUsuvhEU — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 21, 2024

Tato vojenská technika by měla být vystavena v moskevském parku Patriot. Vystaveny tak budou tanky Leopard a Abrams stejně jako americké bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley a německý Marder 1A3. Původní plán na odvoz britského tanku Challenger 2 se podle bloggerů jeví jako nereálný, protože je Ukrajinci přestali používat a jediný zničený je v mimořádně špatném stavu.

Jeden ze zabavených německých Leopardů 2 navíc ruští vojáci podrobili značné kritice. „Hlavními nedostatky německého tanku Leopard 2A5 jsou jeho neschopnost opravy v terénu a nadměrná automatizace,“ uvedl pro Sputnik velitel opravárenské čety v Centrálním vojenském okruhu.

„Podle mého názoru je hlavní nevýhodou tohoto stroje, že dává elektronickým součástkám větší možnost kontroly než lidem,“ vysvětlil velitel opravárenské čety s tím, že pokud je elektronika poškozena na frontové linii, tank tam nelze okamžitě opravit. „Zatímco my tank dokážeme opravit prakticky na místě,“ dodal ruský voják.

??????Russian serviceman describes the main weaknesses of the Leopard 2 tank



Its inability to be repaired in the field and excessive automation are the main drawbacks of a German Leopard 2A5 tank evacuated from the Avdeyevka section of the Donbass front, commander of a repair… pic.twitter.com/AbUGXrElMl — SIMPLICIUS ? (@simpatico771) April 23, 2024

V rámci moskevské vítězné výstavy se v Rusku začal prodávat dort „zničený abrams“.

„HAHAHA: V Rusku nyní koupíte dort ‚zničený abrams‘ za 749 rublů,“ píše uživatel Lord Bebo s tím, že dort za 190 korun je „ideální dezert na Den vítězství, 9. května“.

???????????? HAHAHA: In Russia you now buy the cake “Destroyed Abrams” for $8.10 (749 Rubles).



The perfect dessert for victory day, 9th of May. pic.twitter.com/rAsCKEUfAt — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 24, 2024

Psali jsme: Cukrář z Varnsdorfu se raduje, že zničili Kerčský most. Vybral na tom 48 tisíc

Podobná iniciativa vznikla před časem v Česku, kde cukrář z Varnsdorfu vytvořil po zničení Kerčského mostu na Krym zákusek, který tuto událost reflektoval. Výtěžek z dortu navíc mířil na podporu Ukrajiny.

Cukrárna @cafedlask ve Varnsdorfu a její zakusek na podporu Ukrajiny, ze kterého jde výtěžek na válku proti Rusku. Nově přidali i variantu Kerčský most, zaznamenal na místě @damovicivan. ?????????? pic.twitter.com/L2HCm2ymWv — Jana Ciglerova (@janacigler) November 5, 2022

