Klaus: Pravý důvod, proč Fiala shání granáty pro Ukrajinu

Nicméně soudí, že na běžné úrovni to žádný vliv mít nebude. „Myslím, že lidé jsou rozumní a nedají se oklamat pár politickými výkřiky a výroky, ze kterých jak sláma z bot ční politický kalkul, proč to ti lidé říkají,“ odhadl.

Podělil se i o příhodu. Když domluvil s Robertem Ficem, zašli ještě na skleničku a vrchní, když je uviděl, prohlásil: „No to je pěkné. Pan Šimečka v Praze s panem Fialou a pan Klaus v Bratislavě s panem Ficem. Tady to víno máte jako pozornost našeho podniku.“ Klaus to považuje za symbolické tomu, jak se „normální lidé“ na situaci dívají. Doplnil, že dostal hodně SMS zpráv, aby na Slovensku vyřídil, že se lidé stydí a nesouhlasí s tím, co Fialova vláda udělala.

Zhodnotil také, že v Česku se bohužel o válce na Ukrajině nemluví racionálním způsobem. „U nás prostě vítězí válkychtivost a my, kteří říkáme: Zastavte to zabíjení a začněte jednat, tak jsme kritizováni,“ řekl s tím, že to se týká i současného česko-slovenského rozkolu, kde podle něj má slovenská vláda racionálnější postoj, než česká. O té prohlásil, že je nejvíce proukrajinskou vládou na světě a zmínil, že ČR má per capita i nejvíce ukrajinských uprchlíků.

„Já myslím, že prvním úkolem by mělo být zastavit to vraždění a zabíjení. A druhým nalezení východiska z té slepé uličky, ve které to dnes je,“ prohlásil. Myšlenku, že se nejprve všechno vrátí do bodu nula, kdy konflikt začal, a teprve pak se začne vyjednávat, považuje za dětinskou a nerealistickou. Naopak, musí se vycházet z dnešního stavu, myslí si Klaus. Oceňuje také, že si Robert Fico rozumí s Viktorem Orbánem.

Pokud jde o slovenskou politiku, vzhledem k tomu, že byl tím, kdo vyjednával rozdělení Československa, ačkoliv nebyl jeho příznivcem, tak se držel pravidla: „Teď už do toho Slovensku nekecejme. Nehrajme si na roli staršího nebo většího bratra, který poučuje,“ apeloval Klaus s tím, že Češi by na toto měli být opatrní.

Řeč přišla i na snahu sehnat dělostřelecké granáty pro Ukrajinu. „Nezlobte se, nevím o tom nic. Je mi to trošku zvláštní a myslím, že je to jen taková horečná iniciativa této české vlády, která ví, že je velmi neoblíbená ve své vlastní zemi a která hledá únik do vnějších záležitostí a v těch se chce osvědčit s nadějí, že by díky tomu získala nějakou podporu české veřejnosti. Nevím o tom samozřejmě nic, nevím, kde by se ty peníze daly sebrat, mám velké obavy o to, jak se budou sbírat, mám velké obavy, kolik se bude za ty granáty platit, že to bude bez v Evropské unii slavných výběrových řízení, a tak dále. Nevím o tom skutečně nic a dokonce se přiznám, že ani vědět nechci,“ řekl k tématu bývalý prezident.

