Klaus lže, nevysílat! Etzler má vztek. Řekl, co si myslí o politicích, přiznal, jak to má s alkoholem

Čína je dle jeho slov brutální a zodpovědná země. „Číňani nejsou špatní. Já jsem nikdy nenadával na Číňany nebo na Čínu. Já si myslím, že vláda, která ji vede, Komunistická strana Číny, že je to zločinecká organizace, že je to vláda gangsterů,“ dodal, že právě ve filmu Nebe nastiňuje, proč.

„Komunisté – podívejte se, žádná ideologie v historii lidstva nebyla zneužitá k napáchání tolika zla, jako komunistická ideologie. To není náhoda. Když se podíváte na bývalý Sovětský svaz, na Čínu, na Kambodžu, na Československo tehdejší, to jsou desítky, miliony mrtvých, statisíce zničených životů. Toto je komunistická ideologie. A v té Číně to funguje dodnes. Podívejte se, co Čína páchá na vlastním obyvatelstvu. Jak se začala rozpínat do světa... Jak říkal Solženicyn: Komunismus je rakovina lidstva,“ dodal Etzler.

Etzler v současné době připravuje také knihu o svém životě v Číně.

„Čína byla jedno velké dobrodružství. Strašně mě to tam vyčerpalo, totálně jsem tam vyhořel. Kniha bude zkrátka o dennodenním životě, který jsem tam poznal,“ podotkl. Zároveň přiznal, že v Číně hodně holdoval alkoholu. „Denně jsem pil. V Číně mi pomáhal vyrovnávat stresy. Stejně tak, když jsem létal do Iráku do válečné zóny. Koupil jsem si vždy whisky a cigarety. Dnes už ani nekouřím, výrazně jsem omezil i to pití,“ uvedl Etzler.

Řeč se stočila také na koronavirus.

„Covid-19 je tragédie pro celý svět. A Česká republika bohužel jednu dobu byla tou nejhůře postiženou zemí na světě, co se týče nových případů v přepočtu na počet obyvatel. Já si myslím, že jsme stále nahoře, co se týče úmrtí v přepočtu na počet obyvatel,“ popsal Etzler.

Ten mluví o české politice velmi často otevřeně a ostře. „Je to správně, aby novinář takto mluvil?“ ptal se Etzlera moderátor Čestmír Strakatý.

„Víte co, já jsem i občan České republiky. Já tady žiju. Já už pro nikoho trvale nepracuji. A mně je strašně líto, co se tady děje. Já si myslím, že my jsme nesmírně talentovaná země s nesmírným vzdělaným, chytrým obyvatelstvem. A jestliže tady nějaká banda diletantů, zlodějů, lhářů, podvodníků celý ten potenciál této země ničí a drží ho pod pokličkou, tak mě to pochopitelně jako občana, člověka, který tady žije, mrzí. A štve!“ zdůraznil Etzler.

„Odmítám někomu lichotit, když to není pravda. Rád nazývám věci tak, jak jsou. Ať už se to někomu líbí, nebo ne. To není můj problém. Jestliže se to někomu nelíbí, tak to není proto, že já to říkám, nebo jak to říkám, ale protože to je věc špatná svou podstatou,“ dodal Etzler.

Ve vládě i v parlamentu jsou, podle něj, tak otrlí jedinci, že na ně nelze jít slušně, že tomu nebudou rozumět. „Kdyby se proti Hitlerovi používaly formy odporu, kterými bránil, kterými se řídil Mahátmá Gándhí, tak bychom tady pravděpodobně dneska neseděli. Já říkám: Na hrubý pytel hrubá záplata,“ dodal. Podle něj novináři nejsou roboti, a tak je rád, že nyní může jako nezaměstnaný a svobodný člověk říkat své názory.

Následně pochválil Českou televizi, která podle něj dělá nejlepší zpravodajství v Česku.

„Nejenom zahraniční zpravodajství, kdy má neuvěřitelné množství zahraničních zpravodajů. Má nesmírně zkušené a dobré a pracovité novináře. Ta debata, která se nyní hraje o veřejnoprávních médiích, ta role, kterou hrála ČT během pandemie, je naprosto nenahraditelná ve společnosti. Jsem obrovským fanouškem České televize. A myslím si, že co trošku škodí veškerým médiím, ta snaha o vyrovnanost, poskytnutí veškerých názorů. To je nesmysl. Pro zpravodajská média, hodnotou číslo jedna by měla být pravda, ne vyrovnanost. Neměl bych poskytovat prostor člověku, který lže o tom, že rouškaři jsou vítači. To není ani lež, to je sprostá pomluva,“ řekl k exprezidentu Klausovi Tomáš Etzler.

„Nechápu, že tento člověk dostává prostor s bludnými a nebezpečnými názory,“ pravil Etzler. Podle něj je srovnatelné popírání covidu i holokaustu. „Je to popírání faktu. A v tom je to naprosto stejné,“ dodal.

