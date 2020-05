Klaus ml.: Silný vzkaz starostovi Kolářovi „pod postel“. Kdyby Rusové chtěli, tak...

Šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší promluvil k národu. Vyjádřil se na téma koronavirové krize. A to i k věcem, o kterých se podle jeho názoru moc nemluví. Proto Klaus považoval za nutné je připomenout. A když přišel o prostor na serveru Novinky.cz, tak už prý nesmí napsat ani slovo, hledá jiné cesty, jak sdělit lidem, co má na srdci. Podívejte se sami, co řekl např. na konto starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09).

„My jsme byli ve Sněmovně jediní, kteří nepodporovali žádné prodloužení nouzového stavu," prozradil Klaus za sebe i za svou stranickou kolegyní Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. „A ten důvod je jediný. My jsme přesvědčení, že tahle společnost se musí vrátit k práci," zdůraznil Klaus.

Jedním dechem dodal, že sociální opatření, která lidem umožňují nepracovat a pobývat doma, nepřinesou nic dobrého. „Bez ohledu na vývoj té choroby,“ zdůraznil šéf Trikolóry s tím, že stav, kdy lidé vysedávají doma, nemůže česká ekonomika dlouhodobě vydržet.

To prý také znamená, že by se čeští studenti měli vrátit do škol.

Požádal své spoluobčany, aby podpořili české firmy a české živnostníky. Mohou prý u nich utratit např. peníze, které ušetřili, když nemohli chodit na obědy, večeře či na pivo do restaurací.

Poté se pokusil zhodnotit vývoj koronavirové pandemie v České republice.

„Když se na to podíváme bez emocí, tak za poslední týden jsme měli 600 nakažených. Ta čísla ještě drobátko klesají, zaplať Pán Bůh, to je skvělé. A ten předminulý týden to bylo podobné. Ale když jsme začátkem března měli 200 nakažených týdně, čili třetinu, tak vláda zavřela celou zemi. Teď je ten počet trojnásobný. O tom se často nemluví, ale je potřeba si uvědomit, že ty počty nakažených tu stále jsou. A ta cesta je skutečně vrátit se do práce, ale zároveň dodržovat hygienické a bezpečnostní standardy,“ uvedl Klaus.

Lidé by měli zůstat u nošení roušek, dětem ve školách by se měla měřit teplota a tak podobně, ale ekonomika by se měla znovu rozjet. Pokud ji znovu neroztlačíme, můžeme čekat ještě dlouho a podle Klause vlastně nikdo neví na co. Podle Klause je tedy opět na čase nastartovat průmysl a oběh zboží. Ale turistika podle něj musí počkat někdy na později, což rozhodně není dobrá zpráva pro lidi zaměstnané v cestovním ruchu.

Pravda je, že někteří epidemiologové varují před přílišným rozvolňováním karanténních opatření a poslanci si mohou jejich názor vyslechnout. Ale nakonec musí nějak rozhodnout oni, protože k tomu mají mandát od voličů. A nemalá část společnosti si přeje, aby se země začala vracet k něčemu, co připomíná normální stav.

„Není možné, aby celou společnost řídil odborník. To je možná ve chvíli, kdy je válka, tak to řídí generální štáb a ani tehdy úplně ne,“ prohlásil Klaus.

Pandemická krize ukázala podle jeho názoru ještě jednu věc.

„Tahleta věc ukázala, že to, co je normální, je občan, rodina, obec a stát. Česká vláda chránila Čechy, polská Poláky, rakouská Rakušany a tak dále. Tato krize jasně ukázala přirozený řád věcí,“ uvedl.

Nehodlá se prý pouštět do debat, zda měla vláda v čase nouzového stavu kupovat roušky či respirátory levněji. Zdůraznil, že vláda v krizové situaci dělala, co mohla a přicházet s chytrými radami, kdyyž krizová situace odezní, nepovažuje za správné.

Ocenil, že se Češi chovají v krizi zodpovědně. Možná zodpovědněji, než jiná společenství. „Já z toho nechci dělat rasové téma, které je v Americe v pandemii mezi Afroameričany a některými dalšími etnickými skupinami,“ podotkl Klaus. „Takže myslím, že je velký faktor i to, že je Česká republika homogenní země, všichni mluvíme jednou řečí, všichni tak nějak máme pocit sounáležitosti a díky tomu taky ta sounáležitost lidí byla jednoznačná,“ uvedl poslanec.

Pár slov pronesl také na adresu hádek o právní podobě nouzového stavu. Jelikož není právník, nechce se prý pouštět do sporu, na základě jakého zákona měla vláda přijímat to či ono opatření. Jedním dechem však dodal, že věci se vždy nedějí podle práva. Kupříkladu vznik Československa rozhodně nebyl v soulad se zákony Rakouska-Uherska. Stejně tak zánik Československa a jeho přerod v nacistický Protektorát nebyl legislativně čistý. Ale k oběma událostem v minulosti došlo a dnes je bereme jako fakt. „Když o něco jde, svět se netočí podle práva,“ poznamenal prostě a krátce.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani čínský výhružný dopis, který obdržel bohužel již zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Klaus zdůraznil, že žádný takový dopis nečetl. Jaroslava Kuberu prý měl moc rád.

V obecné rovině dodal, že by česká zahraniční politika měla být konzistentní. „Já si myslím, že není v zájmu českých občanů Bůh ví jak eskalovat nepřátelské vztahy s různými mocnostmi,“ prohlásil.

Poté se ještě jednou vrátil k tématu práce a konstatival, že si Češi odvykli pracovat. „To je jedna z věcí, kterou my říkáme dlouhodobě, že jsme si odvykli pracovat. Polovinu věcí si necháme vyrábět v Číně, včetně hloupé roušky. A druhá věc je, že spoustu zaměstnání nechtějí Češi dělat a musí přijet Ukrajinec, Moldavan a tak podobně," zlobil se Klaus.

Lidé, kteří pobírali dávky v nezaměstnanosti, by měli podle poslance vyrazit pracovat na pole nebo do stavebnictví, pokud nám tu zrovna teď chybí sezónní pracovníci. Podle Klause je to tvrdé, ale potřebné. Posteskl si proto nad tím, že vláda postupuje přesně obráceně a dávky zvyšuje.

Když se ve své promluvě blížil k závěru, konstatoval, že se Trikolóra dostala k 5 procentům voličské podpory i výš a to je něco, co řadě lidí začalo vadit, takže Trikolóru očerňují.

Sebrali mi na Novinkách prostor. Už tam nemůžu publikovat ani slovo, přestože to statisíce lidí četlo, takže budu od pondělí psát pro nějaký jiný vydavatelský dům. Prostě se s tím musíme nějak vypořádat. Žádný útok ale nezmění to, že program Trikolóry stojí na třech pilířích. Na České republice, na práci a na tradicích.

Než se rozloučil s diváky, dal jasně najevo, že nesouhlasí s odstraněním sochy pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6. Prozradil, že jeho prarodiče vítali Rudou armádu, která osvobodila Prahu a chápe Rusy, že jsou na své vojáky- osvoboditele dodnes hrdí.

Pochybuje navíc, že by kupříkladu starostovi Prahy Ondřeji Kolářovi šlo o život. „Takové to komické, jak se starosta Kolář někde schovává pod postel, to je prostě legrace. Myslím, že mu nikdo nic nedělá. Já nechci adorovat izraelské tajné služby, ruské tajné služby nebo nějaké jiné, ale myslím, že kdyby chtěli, tak už ten člověk neexistuje. To je jen další rozehrávání nějaké politické trapárny, abychom schovávali starostu Koláře. Tak ať se schovává a ať jsou všichni zdraví,“ pravil Klaus.

