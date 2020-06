Klaus ml.: Vystupovat z EU by bylo dětinské, souhlasím s otcem

„Musíme zase být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali – souhlasím se svým otcem – to by bylo dětinské,“ pronesl pro server SeznamZprávy.cz šéf Trikolóry Václav Klaus mladší k otázce, zdali by se v České republice mělo uskutečnit referendum o vystoupení z Evropské unie. Řešení problematiky současného stavu EU by podle něj mohlo přijít i ze strany Francie a Německa.

reklama

Anketa Je Jaromír Soukup dobrý moderátor? (Ptáme se od 24.6.2020) Je 3% Není 23% Byl, ale už není 74% hlasovalo: 10216 lidí



Kritiku od svého otce, že nemůže celou kampaň strany táhnout sám, odmítá. „Máme řadu i výraznějších lidí a samozřejmě čím víc jich bude výraznějších, tím já budu radši,“ zní od politika, který se nyní snaží o to, aby se lidé po České republice s jeho hnutím seznámili, a objíždí tedy intenzivně desítky obcí. „Na každém náměstí kážeme, že za jakýmkoliv úspěchem je práce, tak nemůžeme sami čekat, že to za nás někdo udělá,“ připojuje.



O občasné kontroverzi svých výroků a jejich vyznění prohlašuje, že i to je potřeba: „Potřebujete nějakým způsobem, aby se o vás mluvilo. A je lepší, když se o vás mluví negativně nebo se to nějak rozebírá. Než když se nemluví vůbec. Pak nemáte co hájit. Pak to tady v lese můžu povídat ptáčkům.“ Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že by se Trikolóra podílela na možné vládě ODS, si Klaus dokáže i přes svůj vyhazov ze strany představit. „Já to nemám jako klanový souboj. S řadou lidí z ODS vycházím, tykám si, jdu s nimi na pivo. Čili já nemám jako s většinou z té strany nějaký strašný, fatální střet,“ vysvětluje své vztahy s bývalými spolustraníky. Obě strany podle něho mají mít i dosti podobné hodnotové cíle.



Evropskou unii by Klaus opustit nechtěl a proti referendu o vystoupení České republiky z EU se ohradil. „Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro,“ komentuje.



Odpůrcem je v tom, aby se z EU stala politická unie.



„Musíme zase být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali – souhlasím se svým otcem – to by bylo dětinské,“ podotýká. Na rozdíl od Velké Británie si naše země opuštění EU prý dovolit nemůže. Fotogalerie: - Trikolóra v Pardubicích

Kromě tradičně kritických zemí vůči hlubší integraci EU se má nabízet i protipól, který by organizaci navrátil k původním hodnotám. „Třeba se naštvou Němci s Francouzi a udělají si nějakou užší politickou unii. A my jako zůstaneme na těch trzích, což by byl dobrý výsledek,“ přemýšlí nad řešením situace, v níž se EU ocitla.



Aktuální stav však rozhodně nepovažuje za správný: „Tady přijímáme zákony, které přijdou z Unie a které drtivá většina českých občanů nechce. Pak to projednáváme ve Sněmovně, u pultíku jeden poslanec za druhým říká, že to je špatně a nesmysl, ale že to prostě stejně musíme schválit, protože je to evropská směrnice.“ Psali jsme: Václav Moravec: Xaver patří k buranům. Merkelová je vědkyně. Klaus kňoural. Lidé se ČT zastanou. A tato média... Ostrý vzkaz Václava Klause sprejerům od Churchilla. Do Prahy patří, stejně jako Koněv! Klaus ml.: Prodejte ČT Bruselu, ať si to platí sám. Vím, jak to bylo při volbě Xavera a Lipovské VIDEO Klaus ml. myl hlavy poslancům: Vy to kritizujete, a zároveň to chcete přijmout? Jde o zlepšovák z Bruselu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.