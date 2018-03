Klaus mladší v nadsázce psal o vraždě z novináře z Respektu. Patří do SPD, zhnusila se Šafrova redaktorka Hovorková

Václav Klaus mladší je člověk, který dobře ví, jak se svézt na vlně nenávisti a populismu, alespoň tak to vidí redaktorka Jana Hovorková, podle které je to člověk, který už dávno měl být místo ODS raději v SPD. Podle jejích slova jí šokovalo, co předvědl ve svém komentáři na serveru Novinky.cz. „To, že zde explicitně jmenoval českého novináře jako příklad žurnalisty, který by mohl být zavražděn, je i za jeho hranicí,“ zkonstatovala ve svém komentáři pro server Forum24.cz.

Klaus ml. Prý ve svém článku shazuje fakt, že politici na Slovensku odstupují kvůli vraždě Jána Kuciaka. „Logicky: On sám je přiejmenším myšlenkový spojenec Roberta Fica a je to hlavní kritik Andreje Kisky,“ dodala redaktorka ve svém komentáři na serveru Forum24.cz.

Následně pro představu zveřejnila úryvek textu z komentáře Klause ml.: „Nebo si představuju, že bych byl třeba ministr školství a někdo zastřelil redaktora Švehlu z Respektu, který se mi úpěnlivě investigativně věnuje už asi dva roky a jistě by ho tato nominace vybičovala k dalším rozsáhlým literárním úkonům. To bych jako pak měl preventivně odstoupit a celá vláda a byl by to ad hoc důkaz o provázanosti mafiánských praktik do nejvyšších pater? …bla bla bla?No nic, slovenský premiér (politicky nepatřil k mým oblíbencům, naopak) rezignoval.“

Původní zdroj ZDE

„V době, kdy útoky na novináře rostou, kdy byl jeden dokonce zastřelen, poměrně vysoce postavený člověk hovoří o něčem takovém. Jistě, někteří čtenáři mu zatleskají, voliči jeho spřízněné SPD také,“ uzavřel Hovorková s tím tohle je nehoráznost a každý novinář by se proti něčemu takovému měl ohradit, stejně jako každý slušný politik.

Psali jsme: Za předčasné volby na Slovensku se demonstruje nejen v Bratislavě, ale i v Praze a v Brně Paroubek: Premiér Fico odstupuje Slovenský premiér Fico nabídl svou demisi Italská mafie v Praze? MF DNES do věci namáči významnou banku



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab