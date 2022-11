Klaus sliboval, jak dohoníme Německo a Rakousko... 17. listopad Libora Roučka

reklama

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 5% Necítím 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22259 lidí

„Můj 17. listopad před 33 lety byl ve Washingtonu, ve studiu Hlasu Ameriky, kde jsem pracoval. Co se dělo tehdy na Národní třídě, jsme se snažili vysílat,“ vzpomíná bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky a bývalý mluvčí vlády Libor Rouček. „Samozřejmě nešlo o přímý přenos, k tomu nebyly technické ani politické možnosti. Co jsme mohli, jsme ale odvysílali. Tenkrát téměř dva miliony Čechů a Slováků poslouchalo Hlas Ameriky, takže i to pak přispělo k pádu komunistického režimu. Mně se v ten den naplnil životní sen, abych pomohl režim jedné politické strany svrhnout. To je pro mě 17. listopad a navždy až do mé smrti zůstane. Naplnil se mi sen, který se měl od roku 1968, když jsem zažil sovětskou invazi,“ dodal.

„Přál bych si využít výročí ke kritické diskusi“

A jak vývoj hodnotit po 33 letech? „Základní se podařilo. Máme svobodu, žijeme ve svobodné, otevřené, demokratické zemi. Jsme členy EU a NATO, což se potvrdilo i letos, když Ruská federace brutálně napadla sousední zemi, Ukrajinu. Stačí se podívat na obrázky a fotky, jak vypadají naše města, jak se zlepšila životní úroveň,“ uvedl Rouček.

„Na druhé straně se nepodařilo to, co sliboval Václav Klaus a další, že v životní úrovni a kvalitě života dohoníme sousední Rakousko a Německo. Rozdíl je pořád obrovský. Když dám jen jeden údaj – minimální mzda v Česku je 100 korun, v Německu v přepočtu 300 korun. Já bych si přál, abychom výročí využili nejen k nekritickým oslavám a vzpomínání, což se opakuje každý rok, ale také k poctivé kritické diskusi, co se podařilo, a kde máme slabiny, a abychom se slabiny snažili odstranit. Jinak se obávám, že za dalších třicet let rozdíl v životní úrovni mezi námi a ostatními vyspělými zeměmi bude pořád stejný. Místo nekritického vzpomínání na dobu před třiceti lety bychom měli výročí využít k poctivé diskusi, jak dál, jak je možné, že pětina lidí je ohrožena chudobou nebo dokonce žije v chudobě,“ poznamenal.

I Němci si připomínají sjednocení a pád berlínské zdi, ale využijí ho, aby porovnali, jak jsou na tom nové spolkové země a co je potřeba ještě udělat. „Němci nejen mluví, ale i pracují na tom, aby se životní úroveň srovnala, a my potřebujeme něco podobného,“ dodává Rouček.

Prahou prošel průvod na podporu Ukrajiny, v čele se objevila kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, což někteří kritizovali. „Uvidíme v lednu u voleb, jak to veřejnost posoudí. Je to její rozhodnutí. Dala najevo svou pomoc a sympatie Ukrajině, to já vidím jako naprosto v pořádku, ale vše vyhodnotí až v lednu voliči,“ podotkl Rouček.

Demonstrace? V demokracii naprosto normální

Aktivista Ladislav Vrabel uspořádal demonstraci, kdy šli lidé přes Nuselský most ke Kavčím horám vyjádřit nesouhlas s nevyváženým zpravodajstvím a s propagandistickou publicistikou České televize. „Máme demokracii, svobodu. Na jedné straně jsou oslavy na Národní třídě, na druhé straně demonstrace. V demokracii je to naprosto normální. Na televizních kanálech o tom byla řeč, na Nově znělo vyjádření účastníků demonstrace. V demokracii je to naprosto v pořádku,“ zmínil Rouček.

Psali jsme: Ivan Černý: Věčná Slavia. Kniha nejen do sportovních muzeí NPÚ: Ceny Patrimonium pro futuro za péči o památky byly uděleny České dráhy hledají dodavatele nových příměstských vlaků pro velké aglomerace VLS: Na Šumavě roste od října 60 tisíc nových stromů

Vrabel v závěru demonstrace před sídlem ČT oznámil další akci – v Praze na Václavském náměstí 14. ledna. Řekl, že chce, aby šlo o úspěšnou revoluci. „Musí to být masakr! Nemáme už jinou možnost. Pokud nebudeme bojovat, půjde naše země ekonomicky ke dnu!“ Co na to Rouček?

„Dá se očekávat, že protesty budou pokračovat, ale neočekávám, že najdou masovou odezvu. Přijde několik tisíc lidí, ale neočekávám, že budou mít širší ohlas nebo dopad. Ano, žijeme v demokracii, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. Žijeme ale také v zastupitelské demokracii, kde probíhají volby a když se někdo snaží politickou situaci ovlivnit, musí to udělat cestou voleb. Ať už jsou to volby komunální, parlamentní nebo prezidentské. Ať volič rozhodne,“ říká k tomu Rouček.

Průběh letošních oslav svátku 17. listopadu nebyl pro Roučka nijak překvapující. „Jen bych si přál, aby se stále neopakovalo to, co už tři desetiletí. Čili jen vzpomínání aktérů. Aby už se diskuse posunula jinam. Samozřejmě je důležité si připomenout, co se událo – ale využít toho také k úvahám, jak situaci zlepšit,“ uzavírá svůj komentář Libor Rouček.

Psali jsme: Přijedu po práci, regály probrané, všechno skoupili Češi. V polském pohraničí roste odpor Na Zemana ještě budeme vzpomínat jako na umírněného... Politolog čeká velkou jízdu Čistka v televizi na Slovensku. Kvůli vysílání projevu lídra opozice Tolik agrese a sprostoty kolem tak milé věci, nechápe senátorka Kovářová. Ve zvrácené době lidé potřebují pozitivní vzory

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.