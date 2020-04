Klaus varuje před von der Leyenovou. Toto by prý mohla zkusit. Euroskeptikům se udělá zle. A slova o Merkelové

Moderátor Luboš Xaver Veselý si tentokrát do internetové televize XTV pozval exprezidenta Václava Klause. V rámci zachovávání nařízení o co největších odstupech mezi lidmi, v zájmu ochrany seniorů, zpovídal osmasedmdesátiletého Klause jen na dálku, ale i tak toho od druhého českého prezidenta slyšel opravdu hodně. Třeba, že je naprosto nemyslitelné, aby stát drželi ve svých rukou epidemiologové, jako je profesor Roman Prymula. Dozvěděl se také, v jaké situaci by se Václav Klaus zbláznil.

reklama

Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 15693 lidí Já neumím nebýt v práci, já bych se zbláznil bez toho, takže mně nezbývá než pracovat. To není žádná pozitivní věc, to je prostě pro mě východisko z nouze,“ prozradil druhý český prezident.

Poté zdůraznil, že po prvním uleknutí z pandemie se opět začíná ozývat zdravý rozum a lidé by měli požadovat navrácení svých svobod.

„Já si myslím, že je nám odebírána někým,“ upozornil Klaus, který doufá, že se nám ony svobody zase brzy vrátí. „Samozřejmě, kéž by, ale my ekonomové mluvíme od nepaměti, a je to naše životní zkušenost, o tzv. efektu západky. Prostě, jak se nějaké opatření už jednou spustí, tak se strašně špatně bere zpátky, a když, tak se bere zpátky polovičatě, neúplně. Mám strach, že mnoho z těch věcí, které jsou dnes zaváděny, s námi bohužel zůstanou delší dobu a považuji to za nesmírně varovné,“ upozornil Klaus.

„Já věřím, že někdo může mít strach, já to vůbec nepodceňuji, sám bych věkem patřil do rizikové kategorie, ale strach není důvod pro dělání politiky. V politice musí zvítězit rozum, a ne strach,“ zdůraznil ještě exprezident.

Klaus se domnívá, že se stáváme rukojmími odborníků, především epidemiologů.

„Ti mají určitě hartusit a nahlas říkat, k čemu to může vést, a k čemu nemůže, ale mají nechat na státu, na vládě, na politice, aby rozhodla, na kolik procent se mají tahleta jejich doporučení akceptovat. Ale u nás se tohle prolnulo, ten stát je v rukou epidemiologů, a já myslím, že je to naprosto, ale naprosto špatně, takhle to nemůže být,“ zlobil se exprezident.

Poté se trochu opravil, že stát mohl být v rukou epidemiologů jen během první fáze koronavirové karantény, v čase onoho prvotního úleku. Ale nyní jsme podle Klause již ve fázi dvě, ve které prý už mají jasně dominovat i jiní odborníci. „Musí se prostě debatovat o tom, že tato koronavirová pandemie vůbec nezvýšila procenta úmrtnosti lidí u nás ani nikde jinde na světě. Že je to neskonale méně úmrtí než na celou řadu nemocí, které běžně kolem sebe máme. A tak dále, a tak dále,“ uvedl prezident.

Psali jsme: „Odporný jak Zeman a Babiš!“ Chvilkaři mají pořádný vztek na Klause staršího. Za Koněva. Co bude dál?

Tyto věty už by podle jeho názoru měly dominovat a vláda by podle nich měla jednat.

Po pár minutách se Klaus věnoval Evropské unii. Mnohé občany možná překvapí, že zrovna teď ji Klaus nekritizuje. Už proto ne, že od ní nic pozitivního neočekával, takže nemá důvod přidávat se k lidem, kteří EU dnes kritizují, ač ji třeba dřív chválili. Klaus má jen obavu, že se předsedkyně Evropské komise pokusí chopit kormidla a řídit v koronavirové krizi členské státy. Přitom právě EU, podle Klause, přispěla k rozšíření pandemie tím, že odstranila hraniční kontroly mez členskými státy. „Podle mého názoru je Schengen nedomyšlený projekt, který jsem vždy kritizoval. Nejméně 15 let,“ zdůraznil Klaus. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 13237 lidí

Poprvé se prý velká slabina tohoto systému ukázala v roce 2015, kdy podle Kause „Merkelová za nás všechny rozhodla, že tady vítá běžence“. A podruhé se problematičnost tohoto modelu ukázala právě v čase koronavirové pandemie. Kdyby lidé volně necirkulovali po EU, volně by se nešířil ani virus. „Ten virus nelétá, ten virus nemá křidélka,“ pravil Klaus.

Nechtěl se pouště do úvah o tom, jak tvrdý zásah nejen naše ekonomika dostane. Bude to prý záležet na tom, kdy se konečně uvolní karanténa. „Tohle je něco, co jsme nezažili. Ze žijících lidí to nezažil vůbec nikdo. Lidé mají představu, že karanténa skončí a ekonomika se zase rozeběhne, ale já bych chtěl zdůraznit, že ekonomika není na vypínač,“ řekl jasně Klaus.

Má pocit, že hnutí ANO a ČSSD jsou jako členové koaliční vlády ve sporu, a ani jedna z těchto stran nechce karanténu povolit, protože by riskovaly, že druhá koaliční strana hodí na tu první všechno špatné z časů karantény.

Exprezident dal v této souvislosti jasně najevo, že nemá strach z návratu koronaviru v nových vlnách. Zato má obavy opravdu z naší ekonomiky, protože to pocítí všichni. „Já nevím, kde se vzalo sousloví druhá vlna. To je taková módní fráze dnešní vlny,“ poznamenal Klaus.

Má prý obavy z hrozícího rozvratu veřejných financí. A pak má strach ještě z jedné věci.

„Najednou se šíří taková podivná spokojenost. Lidé vlastně dostávají stejný plat díky všem úlevám a dotacím paní Maláčové a v obchodech je k dostání všechno, tak oni mají pocit, že to je jako za socialismu, kdy se také nemuselo moc pracovat, v obchodech to základní zboží bylo,“ kroutil hlavou Klaus, který se zlobil na všechny své spoluobčany za to, že se příliš nehrnou do práce a líbí se jim sedět doma a pobírat kupříkladu ošetřovné.

Poté znovu zopakoval, že lidí na koronavirus umírá relativně málo, ale ekonomické dopady karantény budou podle exprezidenta velmi citelné a pocítíme je opravdu všichni, protože takto vzniklé dluhy za nás nikdo nezaplatí.

Psali jsme: Senátor Žaloudík: Nám je jedno, kdo pochrchlává. Nám jde o ty, kteří projdou špitálem, aby je nezahltili Senátor Horník: Koronavirová krize není nic jiného než strašení občanů To to zas lítá! Teď ses ukázal, nadávají Babišovi. Český internet vybouchl po show v ČT. Hádejte, co naštvalo Senátor Bek: Firmy jako Unipetrol si zřejmě dokáží zcela mimo pravidla vyjednávat výjimky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.