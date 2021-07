Klaus znovu prezidentem? Z ODS hodně překvapivě

Na další klání o úřad prezidenta republiky si ještě chvíli počkáme, uskutečnit by se mělo v roce 2023. Už nyní se ale ve veřejném prostoru probírá, kdo na Hradě současného prezidenta Miloše Zemana nahradí. Často se rokuje i o jménu bývalého prezidenta Václava Klause, který byl jedním z těch, co výrazně ovlivnil polistopadový vývoj země. I Miloš Zeman vyjádřil jistou náklonnost případné Klausově kandidatuře. Podle libereckého poslance za ODS Petra Beitla je naše země schopna přijít s dalšími kvalitními kandidáty. Osobně by pak zrušil přímou volbu.

V dotazech voličů se na serveru ParlamentniListy.cz liberecký poslanec vyjádřil jasně. Podle svých slov nemá potřebu komentovat názory pana prezidenta, který uvedl, že by Klaus měl znovu kandidovat do úřadu prezidenta. „Mám za to, že je naše republika schopna vyproduktovat řadu kvalitních kandidátů,“ domnívá se poslanec s tím, že považuje za pravděpodobné, že strany budou některé kandidáty podporovat. „Můj osobní názor je ten, že budoucí Sněmovna by měla zrušit přímou volbu prezidenta,“ dodal závěrem.

Zeman totiž mimo jiné při příležitosti oslavy jubilejních narozenin Václava Klause vyzval exprezidenta, ať se vrátí do politiky. „Chybíš nám. Myslíš si, že jsi dost v politice, když píšeš různé komentáře. Je to málo a měl by ses do aktivní politiky vrátit. A myslím, že řada lidí včetně mých voličů, by tě v tom podpořila,“ uvedl v druhé polovině června Zeman při oslavě 80. narozenin Klause.

V rámci nadcházejícího prezidentského klání zatím máme jen jednu jistotu. A to, že současná hlava státu již kandidovat nebude. Ústava mu to nedovoluje. Počátkem března tak Zemanovi končí druhé a zároveň poslední funkční období. Prezidentské volby se konají jednou za 5 let a vyhlašuje je předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejich začátkem.

