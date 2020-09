Klídek končí, zapomeňte! Soukup jen zíral, co se na zítřek plánuje v Praze

reklama

„Opravdu mě rozesmálo, že nutně potřebujeme organizovat běh Běchovice – Praha. Co bysme dělali, kdybychom neměli mistra republiky v silničním běhu na 10 km za rok 2020?“ tázal se v souvislosti s touto akcí ironicky moderátor pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa. Za ještě horší považuje, že běhu se má zúčastnit až několik tisíc lidí. Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 17929 lidí

Rovnou se pustil do pořadatelů a způsobu, jakým tuto akci obhajují: „Organizátoři řekli, že na venkovní akce bez roušek může padesát lidí stojících, ale tady budou lidé běžící. Budou tedy závodníky pouštět po padesáti, aby se jich případně nakazilo jen padesát, když na sebe plivnou,“ klepal si Soukup na čelo.

Zamyslel se, co se stane, poběží-li jeden takový infikovaný závodník pomalu a střetne se s dalšími skupinami po něm následujícími: „Znamená to, že bude propadat těma padesáti skupinama dozadu...?“ zamračil se a podotkl: „V současně situaci, kdy doufáme, že exponenciální nárůst nebude, abychom pak nemuseli zavřít kdeco... zvláště v Praze je organizace takových akci mimořádně pitomá! A mohli bysme si ji odpustit,“ prohlásil.

Připomněl, že Praha na tom s epidemickou situací není vůbec dobře. „Praha září červeně, jsou tu stovky případů denně. To bychom si měli uvědomit,“ narážel na fakt, že ze všech statistik Praha vyplývá jako nebezpečné město. „A jestliže Praha bude mít ve statistikách punc nebezpečného města, bude v zahraničí trvat léta letoucí, než se to změní,“ upozornil.

Takové chování může mít, podle Soukupa, zbytečně negativní dopad pro celou českou ekonomiku. „Pokud by Praha dál musela z těchto důvodů zavřít školy, omezit restaurace a podobné věci, tak by to bylo dramaticky špatně pro celou ekonomiku. Tomu se musíme vyhnout!“ apeloval moderátor.

Zmínil covidový semafor, který už také nezvládá pomáhat snižovat počty nově nakažených. „To se taky nepovedlo. I Prymula oznámil, že semafor je blbost, že do příštího týdne vše zčervená, zoranžoví, a pak si musíme přiznat, že kontakty nakažených už stejně nedotrasujeme, protože už jich je moc,“ zrekapituloval Soukup.

Když jsme tedy prošvihli chytrá opatření, druhá možnost, jak zamezit šíření viru a nárůstu hospitalizovaných a nárůstu počtu zemřelých, je podle Soukupa udělat ta „hloupá“ plošná opatření. „Máme celoplošné roušky a celoplošně zavřená restaurační zařízení, omezení na sportovních akcích apod. Jinak už stejně postupovat nemůžeme,“ pokračoval. Ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že v dalším týdnu bude další omezení volnočasových aktivit

„Můžeme už tedy zapomenout na semafory, je to selhání. Klídek, který jsme měli, končí! Statisíce lidí byly na Antiviru, lidi nechodili do práce, dostávali od zaměstnavatele osmdesát procent platu. Ten plat stát zaměstnavateli platil, a bylo pěkný počasí. A k tomu jsme se přesvědčovali o tom, že virus je za námi, pandemie se nekoná a vše bude dobré jako dřív a je to tak v pořádku,“ glosoval.

„Ale bude hůř! Ubezpečili jsme se v tom v těchto dnech, žádná pandemie nezmizela a virus určitě není méně nebezpečný, než byl. Je to vážné, není to žádná chřipečka. Všechny konspirativní teorie o tom, že to nebezpečné není, blednou před tím, kolik lidí je v nemocnici,“ upozornil dále Soukup.

Všímá si, že nálada ve společnosti se mění, a je rád, že z toho lidé začínají mít respekt, začínají se obávat o práci a proto se hodlají lépe chránit. „Nálada lidí je strašně důležitá pro ekonomiku. Podle Němců polovina poklesu ekonomiky souvisí se změnou chování spotřebitelů, bojí se a nenakupují. Takže pane Havlíčku, pusťte se do práce, protože teď na podzim se probudíme z toho prosluněného snu... Firmy v dobrém stavu nejsou, zahraničí nás pomalu uzavírá a brzy končí program Antivirus,“ vzkázal ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (za ANO).

Soukup souhlasí s tím, že program Antivirus musel být po určitou dobu vypsán, a že fungoval, ale dlouhodobě to však není dobré. „Je to stejné, jako kdybychom žili za socialismu, a to je špatně. Máme svobodnou ekonomiku a lidi se musí snažit. Nový kurzarbeit, který bude nahrazovat Antivirus, je ale vlastně zase takový Antivirus, je to kočkopes, není v tom moc rozdíl,“ zhodnotil Soukup závěrem.

