Klidně zavřít hranice! ČT s námi hraje hru. Přepínám, udeřil významný muž. Napsal o elitách

Profesor Roman Prymula oznámil v nedělních Otázkách Václava Moravce, že by české hranice mohly být uzavřeny až po dva roky.

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 14% Vadilo a bylo by to skandální 2% Nevadilo 84% hlasovalo: 10395 lidí

„Hranice tady budou omezené ještě velmi dlouhou dobu, protože bude řada ohnisek po světě, kde se to tak jednoduše nepodaří, a znamená to skutečně omezení cestovního ruchu. To může být rok či dva. Jsou i takové studie. Ta letošní dovolená bude zřejmě dominantně na území České republiky a my budeme vyzývat, aby lidé opravdu využili ty domácí hotely a podobně, abychom nastartovali domácí kapacity. To všechno má svůj význam. Kdyby se ještě před měsícem někdo zeptal, zda stát je ochoten uvolnit na něco bilion korun, tak by se mu každý vysmál a nechápal by, že je něco takového možné. Teď se to stalo a zdá se nám to přirozené,“ upozornil Prymula.

Svým vyjádřením vzbudil nemalou pozornost. Prymulu za toto vyjádření kritizoval např. předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, že Prymulovi se podobnými lhůtami hází lehce, když se nemusí zodpovídat voličům.

„Šokující výrok náměstka ministra zdravotnictví Prymuly o zavřených hranicích na dva roky znovu naléhavě nastoluje otázku, zda je správné, aby v čele ústředního krizového štábu stála osoba bez politické odpovědnosti. Za své činy i za svá slova,“ upozornil Kalousek.

Naproti tomu Vadim Petrov jasně řekl, že dlouhodobé uzavření hranice uvítá, pokud to Česku pomůže. Kritiky Babišovy vlády odsoudil.

Anketa Je Putinovo Rusko ,,Říše zla"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 18371 lidí

„Doktor Prymula zmínil, že pokud ostatní země nedostanou infekci pod kontrolu, mohou se hranice zavřít i na dva roky. A strhl se povyk. Babiš nás konečně dostal tam, kam chtěl, do komunistického lágru. A to mu šlo celou dobu, teď nás obsadí Číňani. Babišovi a Zemanovi to vyšlo. Zavřeli nás za ostnatý drát. Lidé bděte. Tak nějak to šíří hlavní proud anti Babiš propagandy. Záleží na zavilosti, inteligenci a míře alergie na Babiše. A míře elitářského pohledu na svět. Jsem lepší a vím víc než ty, hloupá zmanipulovaná kobliho. Jména si dosaďte sami,“ napsal Petrov.

Poté vyčinil České televizi. Zdá se mu, že veřejnoprávní médium příliš málo informuje o tom, jak vypadá epidemiologická situace v zahraničí, v Itálii, v Nizozemí, ve Spojených státech a v dalších zemích. Když se chtěl dozvědět, jak to vypadá tam, musel přepnout na zpravodajství soukromých televizí.

„Jestli nás zase ta ČT nedrží moc v nějakém svém ‚výchovném modu‘. Jestli zase neví sama lépe, co je pro nás dobré, a nedává nám jen něco. Ne všemu bychom totiž správně porozuměli a třeba by se strhla nějaká ta panika. Škoda, že se CNN Prima News nepodařilo rozjet,“ posteskl si Petrov s tím, že zprávy podávané Českou televizí jsou sice důvěryhodné, ale je třeba si rozšiřovat názor na celou krizi u konkurence.

Vzkaz vyslal i Andreji Babišovi a Ústřednímu krizovému štábu. Přál by si prý, aby nás odpovědná místa průběžně informovala o situaci a aby naznačila, jakými směry uvažují.

„Hrozím se, že by vládly elity, které by nám oznamovaly jen to, co si myslí, že máme vědět, co je dobré, aby se třeba nešířila panika. Bohužel, včera když jsem viděl záběry amerického reportéra z italských nemocnic, tuším na TV NOVA, poprvé se dostavil pocit z vysílání zpravodajství ČT, že to se mnou nějak koulí. Přeci jen, budu ČT24 více ředit TV Nova a Prima. Co kdyby ta ČT mě chtěla něčeho ušetřit, co kdyby už zase věděla lépe, co je pro mě dobré a co třeba vědět nemusím?“ zdůraznil Petrov.

Chtěl by si prý sám rozhodnout o tom, zda podlehne panice, nechce toto rozhodování nechat na ČT. Věří navíc, že pokud bude informován v plné šíři a zodpovědně, panice nepodlehne.

