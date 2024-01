Klinická smrt lidovců. Drsná slova stranického veterána. Záchrana od ODS?

Podle agentury Median, která zveřejnila sněmovní volební model za prosinec, má nejvyšší volební preference hnutí ANO. Mimo Sněmovnu by se naopak ocitli lidovci. Podle Medianu je nyní podporují 2,5 procenta voličů. Je tohle klinická smrt KDU-ČSL? Na to odpovídal v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News exministr zahraničních věcí a expředseda lidovců Cyril Svoboda.

Je toto skutečně klinická smrt lidovců? „Je,“ odpověděl jednoznačně Cyril Svoboda, který v nedávných dnech napsal dopis současnému předsedovi lidovců Marianu Jurečkovi. „Neodpověděl mi. Korektně jsem to nejprve napsal jemu a potom jsem to dal na interní fórum KDU-ČSL, a žádnou odpověď jsem nedostal,“ sdělil Svoboda.

A proč podle něj strana dospěla až sem? „Protože volič vůbec neví, v čem se má odlišit v hlasování lidová strana od ostatních politických stran. Pokud volí koalici, volí koalici, ale vůbec nevidí důvod, proč by měl volit lidovou stranu. Proto má 2,5 procenta. A proto je potřeba v polovině volebního období se zastavit; je to dokonce strategicky správně, říct, něco děláme dobře, něco děláme špatně, a pojďme to dělat jinak. Neříkat – všechno děláme dobře, teď výsledky jsou špatné, ale ovoce našeho snažení se příští rok někde objeví. To není zodpovědné,“ dodal Svoboda.

Lidovci půjdou ve společné kandidátce do evropských voleb. „Může to zachránit mandát KDU-ČSL, ale nejsem příznivec společné kandidátky, protože při veškerém respektu a korektním vztahu k ODS, ODS je na straně reformistů v Evropské unii, to znamená, že na straně těch, kteří chtějí dramaticky reformovat EU. My jsme KDU-ČSL s TOP 09 na straně eurofederalistů. A otázka pro voliče je, kdo co bere vážně,“ popsal Svoboda.

„Někdy se musí jít do bitvy principiální, třeba i s menší nadějí na výsledek, ale ukázat: My neměníme náš pohled na Evropu a jsme v tom hlavním křesťanskodemokratickém proudu Evropy. Tam patříme a jsme v tomto čitelní,“ sdělil Svoboda.

KDU-ČSL hledá svého předsedu. „Jak jsem se rozhlížel a sondoval, tak si myslím, že je šance, že někdo z nové generace se toho chopí. Nechci tady žádné jméno říkat, protože to by nebylo taktické ani správné, ale záleží to na rozhodnutí jednotlivců. Někdo musí zvednout prapor, já jsem v roce 1998 zvedl také prapor sám. Jakmile někdo zvedne prapor, zvedne vůbec pozornost strany a začne se o tom diskutovat. Ale to my nemůžeme ukazovat prstem – prosím tě, buď to ty. To si musí daný člověk rozhodnout sám,“ přemítal.

Cyril Svoboda by například chtěl, aby KDU-ČSL razila vstřícnější přístup k penzistům. Podle jeho slov by se totiž strana měla vrátit zpět ke svému tradičnímu voliči. „To není mladý liberální člověk, nýbrž osoba vyššího věku,“ poznamenal, že tyto voliče straně z velké části přetáhlo hnutí ANO.

Hovořil i o tom, že věří, že se stranu podaří zachránit. Připustil však i možnost, že by mohlo dojít k jejímu sloučení s ODS. „Sice jsem zásadně proti tomu, neboť by zanikla historická politická strana, která tu má být,“ sdělil Cyril Svoboda se slovy, že nejhorší, co se však může stát, by bylo to, pokud KDU-ČSL neudělá nic – a nebude ani ve Sněmovně, v koalici, ani ve spojení s ODS.

