Kněz Czendlik: Každý věřící by měl jít svou vlastní cestou

„Víra je projevem jedné ze základních lidských tužeb a tou je touha po věčném životě. My víme, že zemřeme, ale přesto jednáme tak, jako bychom měli žít věčně, jako by se všechno točilo kolem nás. Myšlenka, že by náš život měl jednou úplně skončit, je pro nás neakceptovatelná, a tak si vytváříme představy o tom, co se s námi bude dít v posmrtném životě. Je to podobné jako s láskou nebo spravedlností. Všichni toužíme po dokonalé lásce a po dokonalé spravedlnosti, i když se s nimi nikdo z nás nesetkal,“ dodal Czendlik. Věřícího člověka lze podle něj poznat tak, že je vyrovnaný sám se sebou i s okolním světem.

„Někteří představitelé katolické církve si neuvědomují, že mohou lidem nabízet nějakou cestu, ale nemohou je do ní nutit, jako by byla ta jediná správná. To je právě problémem polské církve, že katolickou morálku prostřednictvím politických stran vnucuje celé společnosti. Každý věřící by měl jít svou vlastní cestou a dát především na to, co mu říká jeho srdce,“ uzavřel následně Czendlik.