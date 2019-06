Kníže Schwarzenberg ke sudetskému sjezdu v ČR: Nemohli bychom být k bývalým krajanům velkorysí?

Bernd Posselt přišel s nápadem uspořádat sjezd potomků sudetských Němců v České republice. Německý ministr vnitra Horst Seehofer realizaci této myšlenky podpořil.

Naproti tomu např. europoslanec Jan Zahradil (ODS) si neodpustil ironickou poznámku. „Tak určitě. A mohli by to uspořádat v Karlových Varech, pokud možno 23.–24. dubna. Ať je na co vzpomínat,“ napsal s odkazem na snahy sudetských Němců rozbít Československo ještě před mnichovskou dohodou z podzimu 1938.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg nabídl trochu delší text k zamyšlení. Taktéž na sociální síti Facebook poznamenal, že od smutných událostí Mnichova, kde bylo rozbito Československo, i od poválečného odsunu Němců z našeho území uteklo už tolik vody, že jsou všichni tehdejší aktéři již po smrti. Pokud ještě vůbec někdo žije, jsou to děti těchto aktérů. Tehdy byly velmi malé a neměly vliv na to, co se stalo, a dnes už jsou ve velmi pokročilém věku. V takovéto situaci by podle Schwarzenberga stálo za to přemýšlet o tom, zda nenadešel čas pohřbít vzájemné spory a o uspořádání sjezdu sudetských Němců v České republice opravdu uvažovat.

„Přece jen, od Mnichova je to už osmdesát let, od vyhnání Němců více než sedmdesát let. Téměř všichni, kteří se na jednom či druhém podíleli, jsou dávno v hrobě, ještě žijí některé jejich děti, většinou však jejich vnuci. Snad by bylo přece jen možné pomalu uvažovat, že by bylo možné ty staré spory taktéž pohřbít,“ napsal Schwarzenberg.

Svou úvahu podpořil i jednou vzpomínkou. Ještě za Rakouska-Uherska a po zrodu Československa představovali jednu z vůdčích sil Sokolové. Když se dotali k moci komunisté, v podstatě české Sokoly zadupaly do země, pozavírali je, sledovali je, ztrpčovali jim život.

A v časech vlády komunistů se ve Vídni konal slet Sokolů, jenž se podobal těm, který bývaly pořádány v Československu. Podle Schwarzenberga možná nadešel čas zachovat se k sudetským Němcům stejně velkoryse, jak se kdysi k našim krajanům zachovali Rakušané.

