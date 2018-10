Koalice pro Hradec se ke trojkoalici nepřipojí, míří do opozice

Koalice pro Hradec, která v Hradci Králové reprezentuje lidovce, se ke trojkoalici vítězného hnutí ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec a Zelení nepřipojí. Míří tak do opozice, řekla dnes ČTK jednička kandidátky Koalice pro Hradec a dosavadní náměstkyně primátora Anna Maclová. Strany trojkoalice v úterý podepsaly předkoaliční smlouvu, v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu disponují těsnou většinou 19 hlasů. Trojkoalice vyzvala všechny demokratické strany, aby se připojily. Koalice pro Hradec získala v zastupitelstvu tři mandáty.

„Na základě pečlivého vyhodnocení aktuální povolební situace v Hradci Králové a diskuse uvnitř Koalice pro Hradec jsme se rozhodli nevstoupit do koalice ANO, ODS, Změna pro Hradec a Zelení. Jsme připraveni konstruktivně pracovat ve prospěch města v zastupitelstvu, ve výborech a v komisích. I z opozice se budeme snažit prosazovat náš program,“ uvedla Maclová.

O Koalici pro Hradec se hovořilo jako o nejpravděpodobnějším možném subjektu, který by mohl rýsující se koalici posílit.

Do opozice míří také Hradecký demokratický klub dosavadního primátora Zdeňka Finka, Piráti a KSČM. Lídr Pirátů Pavel Vrbický dnes ČTK potvrdil, že na jejich stanovisku nebýt s ANO v koalici se nic nezměnilo. „Máme povolební strategii a v ní se jasně říká, že s ANO nepůjdeme. To se nezmění. ODS nás poslala do opozice tím, že odešla od jednacího stolu a během několika hodin změnila názor,“ řekl dnes ČTK Vrbický.

O sestavení koalice se pokoušelo vítězné hnutí ANO a také druhý HDK dosavadního primátora Zdeňka Finka. HDK vyjednával s Koalicí pro Hradec, Piráty a ODS. Záleželo na ODS, která tu skončila třetí, ke komu se přikloní. Hnutí ANO proto před týdnem nabídlo občanským demokratům místo primátora. Vznik předkoaliční smlouvy v úterý večer odblokoval patovou povolební situaci v Hradci Králové. ODS na primátora nominovala vysokoškolského pedagoga Alexandra Hrabálka (nestr. za ODS) a ostatní subjekty potenciální koalice s tím souhlasily.

Podle politologa z hradecké univerzity Stanislava Myšičky těsná většina trojkoalice by pro ni mohla do budoucna představovat problém.

ANO má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů. Hradecký demokratický klub získal sedm mandátů, ODS a Piráti mají po pěti mandátech. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec. Tři křesla má KSČM.

