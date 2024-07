Koho to Francouzi volili? Zchlazené nadšení. Bylo připomenuto, co Mélenchon všechno chce

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14766 lidí predikuje, že si za současného stavu levicová aliance zajistí 180 až 205 křesel v Národním shromáždění. Centristická aliance francouzského prezidenta Emmanuela Macrona má pak být na druhém místě se 150 až 170 křesly a Národní sdružení Marine Le Penové a jeho spojenci, kteří s jasným náskokem zvítězili v prvním kole, se umístili na třetím místě se 130 až 150 křesly.



Předpokládané výsledky znamenají, že žádná strana nezíská většinu, která činí 289 křesel .Levicový lídr Jean-Luc Mélenchon již však Macrona vyzval, aby levicovou koalici Nová lidová fronta pověřil sestavením vlády. Po uveřejnění odhadů výsledků dle Reuters uvedl, že porážka prezidenta Emmanuela Macrona byla druhým kolem hlasování jasně potvrzena.



Lídryně Národního sdružení (RN) Marine LePenová, jejíž strana se v parlamentních volbách umístila na třetím místě, dle agentury uvedla, že výsledek byl způsoben taktickým hlasováním levice.

??Here's what the new French parliament is projected to look like following the second round of legislative elections.

Despite leading the polls in the run up, the far-right National Rally looks set to finish 3rd. pic.twitter.com/bBQwOMrV6a — euronews (@euronews) July 7, 2024

Fotogalerie: - Kus Afriky na pobřeží Francie

Právě spojení proti Národnímu sdružení mohlo do voleb výrazně promluvit. Po výsledcích prvního kola totiž francouzský prezident Emmanuel Macron naznačil, že je odhodlán udělat vše pro to, aby Národní sdružení nezískalo nadpoloviční většinu křesel a v řadě volebních obvodů své kandidáty z volebního klání stáhl, aby voliči vybírali jen ze dvou možností – z kandidáta Národního sdružení a z kandidáta proti straně Marine Le Penové, tedy často i z levice.

Psali jsme: Vítězství Le Penové se nekoná. Levice ovládla volby

Le Penová ovšem zároveň uvedla, že ve výsledku vidí zárodky budoucího vítězství. „Naše vítězství bylo pouze odloženo!“ řekla televizi TF1. Macron se nyní dle ní nachází v „neudržitelné situaci“.



Jean-Luc Mélenchon, jenž je dle predikcí vítězem druhého kola předčasných voleb, již avizoval, že Macron může zapomenout na to, že by se s ním nyní levice chtěla domluvit na spolupráci i v rámci vládnutí. „Vůle lidu musí být přísně respektována. Žádná dohoda by nebyla přijatelná. Porážka prezidenta a jeho koalice je jasně potvrzena. Prezident musí přijmout svou porážku. Premiér musí odejít. Prezident musí vyzvat Novou lidovou frontu, aby vládla,“ pronesl Mélenchon dle agentury Reuters.

Fotogalerie: - Zeman ve Francii

„Sjednocená levice zachránila republiku. Může zahájit ekologickou a sociální práci, kterou náš lid, naše doba, náš svět a naše Evropa tak zoufale potřebují,“ řekl dále Mělenchon.

Les composantes du #NouveauFrontPopulaire se sont montrées à la hauteur.

La gauche unie a sauvé la République. Elle peut commencer l'œuvre écologique et sociale dont notre peuple, notre époque, notre monde, notre Europe ont tant besoin.#ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/XznR3LNqFT — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2024

Francouzský premiér Gabriel Attal již oznámil, že v pondělí podá prezidentu Macronovi demisi, jelikož se mu nepodaří složit většinu. Francie dle něj nastupuje novou éru a zdůraznil, že „krajní pravice“ po nedělních volbách nemůže vytvořit absolutní většinu.



Reakce na výsledky francouzských voleb se různí

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25758 lidí připsal, že zřejmě budou „vítězstvím levicové aliance, tedy konglomerátu komunistů, Zelených, propalestinských či proruských levicových sil a dalších“, zatímco „Le Penová asi utrpí nečekané fiasko“.



Nejvíce křesel pro levicovou alianci pak označil za „naprostý šok“ a poznačil, kdo je Mélenchon, s nímž se spojil proti straně Le Penové i prezident Macron. „Její lídr Jean-Luc Mélenchon chce, aby Francie vystoupila z NATO, kterážto organizace je dle něj bez užitku, a aby Západ nedodával zbraně Ukrajině,“ poukázal na některé postoje Mélenchona, který nyní Macrona žádá o pověření sestavit vládu.



Kovanda též zmínil, že Mélenchon považuje za „legitimní“ anexi Krymu Ruskem, a to, jak se tento francouzský levicový lídr staví proti pomoci Ukrajině. „Oponoval všem sankcím, které EU na Rusko v reakci na anexi uvalovala. V europarlamentu hlasoval proti všem formám spolupráce s Ukrajinou, včetně té v oblasti vědy,“ zmínil.

Fotogalerie: - Marine Le Pen

„S Mélenchonem, resp. s levicovou aliancí, se před dnešním druhým kolem voleb spřáhl prezident Macron, aby společně odstavili Le Penovou. To se jim podařilo, Le Penová bude nejspíš třetí – ovšem Macron se tím stává spoluzodpovědným za Mélenchonův vzestup,“ dodává Kovanda.

Francouzské volby podle všeho vyhraje levicová aliance, což je naprostý šok. Její lídr Jean-Luc Mélenchon chce

- aby Francie vystoupila z NATO, kterážto organizace je dle něj bez užitku

- aby Západ nedodával zbraně Ukrajině

Anexe Krymu Ruskem podle něj byla legitimní. Oponoval… pic.twitter.com/DxGf60Mdc5 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 7, 2024

Novinář Michal Půr naopak míní, že by levicovou alianci mohl úspěch ve volbách naopak rozdrobit při nadcházejícím boji o moc. „Skoro to vypadá, že se Macronovi může podařit nejenom ponížit Le Penovou, ale také vrazit kůl mezi radikální a umírněnou levici. To, co sledujeme, je skutečně mimořádná hra,“ hodnotí.

Skoro to vypadá, že se Macronovi může podařit nejenom ponížit Le Penovou, ale také vrazit kůl mezi radikální a umírněnou levici. To, co sledujeme, je skutečně mimořádná hra. — Michal Půr (@michalpur) July 7, 2024

„Zdejší oblibovači Lepenovců snad aby si otevřeli něco na žal. Francouzi si zjevně řekli, že bububu v prvním kole stačí a že nechtějí, aby jim toto skutečně vládlo. Alespoň prozatím,“ vyjádřil se pak po uveřejnění předběžných odhadů výsledků komentátor Petr Honzejk – a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová mu přitakala: „Snad.“

Snad. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) July 7, 2024

Fotogalerie: - Plamenný Svátek práce v Paříži

Mnozí komentující však tento příspěvek posléze Honzejkovi vrátili: „Tak dlouho tu strašíte nějakou ‚extrémní pravicí‘, až vyhrajou volby regulérní komouši. Extrémnější levice už to snad ani být nemůže, ale to samozřejmě žádný problém není,“ zaznělo například.

:D tak dlouho tu strašíte nějakou “extrémní pravicí”, až vyhrajou volby regulérní komouši. Extrémnější levice už to snad ani být nemůže, ale to samozřejmě žádný problém není. — Roman Studýnka ?? (@N3CR0S) July 7, 2024

Ekonomka Lenka Zlámalová výsledek hodnotí rovněž jako úspěch „mimořádně riskantní hry“ prezidenta Macrona. „Ponížení favorizované Le Penové a vítězství široké levicové koalice, která ale na rozdíl od ní nemá šanci na úspěch v příští prezidentské volbě. Macron si ze dvou národních socialismů vybral ten podle jeho představ méně strategicky nebezpečný. Bude to ještě velká hra,“ míní.

Emmanuelovi Macronovi vyšla mimořádně riskantní hra, kterou rozehrál. Ponížení favorizované Le Penové a vítězství široké levicové koalice, která ale narozdíl od ní nemá šanci na úspěch v příští prezidentské volbě. Macron si ze dvou národních socialismů vybral ten podle jeho… — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) July 7, 2024

Vítězství Mélenchona nerozladilo ani polského premiéra Donalda Tuska. „V Paříži nadšení, v Moskvě zklamání, v Kyjevě úleva. Dost na to, abychom byli šťastní ve Varšavě,“ hodnotí výsledky francouzských voleb.

In Paris enthusiasm, in Moscow disappointment, in Kyiv relief. Enough to be happy in Warsaw. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 7, 2024

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po poslechu projevu Melénchona varuje, že je „stejně velké nebezpečí pro Evropu jako krajní pravice“. „Nečekají nás bohužel klidné časy. Nespokojenost táhne voliče k extrémistům na obě strany. Memento i pro nás,“ napsal.

Když jsem slyšel projev Jean Luc Melénchona, musím říct, že toto je stejně velké nebezpečí pro Evropu jako krajní pravice. Nečekají nás bohužel klidné časy. Nespokojenost táhne voliče k extrémistům na obě strany. Memento i pro nás.https://t.co/sAe2j3sqgX https://t.co/sAe2j3sqgX — Marek Výborný (@MarekVyborny) July 7, 2024