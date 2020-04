Kolář otráven Rusy? Karolina Stonjeková je otrávená ze starosty. A vytáhla i hodně špinavé prádlo z doby, kdy ODS vládl Topolánek

reklama

Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6104 lidí



„Došla mi slova. Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Ale prodýchat to nejde. Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi pr*el. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a srá*,“ padlo k prezidentovi od bývalého ministerského předsedy Mirka Topolánka.



„Ty seš drzej, dědku, že ti není hanba,“ kritizoval Zemana na twitteru řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Jeho tweet odkazoval na kritiku Zemana vůči starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi. Zeman řekl, že Koláře už před dvěma lety odepsal jako neschopného starostu. Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ne že bych poslední dobou úplně hýřila nadšením z některých výroků Miloše Zemana, ať už to bylo zastávání se zabijačky u pana Mynáře, anebo obhajování dlouhého zavření našich hranic, na druhou stranu zrovna kritika od těchto pánů je také ne úplně šťastná. Upřímně řečeno, když Topolánek ve svém postu napsal, že Miloš Zeman pohrdá lidmi, tak já jsem byla – už nejsem – dlouho členem ODS ještě v době, kdy byl předsedou právě pan Topolánek. A nezažila jsem člověka, který by více pohrdal rozhodnutím své strany, svojí členkou základnou, tou stranou jako takovou. Pan Topolánek byl dokonce jediný předseda v historii ODS, který kdy svévolně porušil usnesení kongresu. Když takový člověk říká, že prezident někým pohrdá, tak mi to přijde přinejmenším hodně úsměvné,“ pustila se komentátorka do jednoho z kritiků.



A ke slovům Novotného doplňuje, že někteří Zemanovi kritici zapomínají na sebemenší špetku dobrého vychování. „To se panu Novotnému děje poměrně často i v jiných situacích,“ připojila.



Následně došlo na peprnou fotku herečky Nely Boudové a s tím spojenou nechuť některých lidí nosit roušku na obličeji. Boudová tuto nechuť vyřešila lehce netradičně a sdílela fotku, kde roušku sice měla, avšak ne na obličeji, nýbrž na vagíně. „Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím čtěte si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jak stádo ovcí! Nebojme se! Je přeci jasné, komu to prospěje,“ napsala herečka k oné lehce netradiční fotografii. Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

„Je tedy pravda, že paní Boudová potom ten příspěvek, který dala na sociální sítě pro velký úspěch, a jak sama říkala, pro velký počet pozitivních reakcí, nakonec stáhla. Ale bohužel, pokud jde o sociální sítě, tak trochu platí taková věta z pohádky S čerty nejsou žerty, že co peklo schvátí, to už nenavrátí. Jakmile na sociální sítě jednou něco dáte, tak už si to žije svým vlastním životem. A některé případy z politiky dokazují, že je to použitelné proti vám i za několik let,“ započala Stonjeková hodnotit počin Boudové.



Připomenula, že někteří lidé jsou schopni čehokoli, aby se dostali do médií, a jako příklad dala aktivistku Gretu Thunbergovou, která po delším mediálním tichu vyrukovala s tím, že prý prodělala koronavirus. Dle Stonjekové se zřejmě jedná o soutěž, „kdo se dopustí nějakého hloupějšího výroku nebo nějakého podivnějšího výstřelku“.



„To, že nechcete nosit roušku na puse, tak paní Boudová to vyřešila tím, že si tu roušku položila někam jinam a nechala se vyfotit,“ uzavřela komentátorka téma roušek. Veselý se ještě sice dotázal, zdali by něco podobného také neměl vyfotit, ale následně byl od nápadu odrazen. Fotogalerie: - Rouškolidé

„My jsme si tady minule povídali o tom, že jsou některé profese, které kvůli koronaviru přijdou na buben. Myslím, že zrovna jedna z profesí, které se to netýká, jsou právníci a advokáti. Ti budou mít naopak práce až nad hlavu,“ okomentovala Stonjeková rozhodnutí soudu, které zrušilo některá z opatření vlády.



„Městský soud jinak nijak nerozporoval přínos vládních opatření, jejich dopad, pouze rozporoval právní formu. Je pravda, že řada advokátů na to upozorňovala už předtím, že se celá situace neměla řešit opatřeními Ministerstva zdravotnictví, ale že se měla řešit podle krizového zákona. Zároveň je dost pravděpodobné, že když to vláda řešila opatřeními Ministerstva zdravotnictví, tak se jednak snažila o operativnější a hladší průběh, a zároveň se snažila o to, vyhnout se potom nějakým sporům o náhradu škody. Teď to vypadá, že sporům o náhradu škody se otevřely dveře. Otevřela se příležitost. Takže jak říkám, bude to do budoucna velká právní bitva.“ dodala k rozhodnutí Městského soudu v Praze.



Zmínila i předsedu ústředního krizového štábu, vicepremiéra a šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka. „Symbolicky vstal z mrtvých,“ hodnotí. To, že se Hamáček dostal natolik do médií, vnímá jako „zásluhu koronaviru“. Sociální demokraté by prý nyní mohli i spolu s hnutím ANO posílit. Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ke zprávám, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) by mohl být v ohrožení, jelikož k nám údajně míří ruští agenti, řekla: „A přitom jsme si mohli celou tuhle kauzu úplně krásně ušetřit.“ Reagovala tak na informaci týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy dorazil před třemi týdny pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Rusko informaci popřelo.



Stonjeková ještě přitvrdila; nemáme být nadšeni, když „kdejaký čičmunda na komunální úrovni se snaží dělat zahraniční politiku“. Lepší by, dle ní, bylo nynější situaci předejít. Psali jsme: Jako Pavel Novotný! Neohrožený bojovník proti Rusku, starosta Prahy 6. A předpověď pro Kalouska. Karolina Stonjeková pěkně od podlahy Stonjeková se Spencerovou skončily na Primě a kavárník se začal posmívat. Jenže pak mu jedna z dam odpověděla... Dojal mě Svěrák a Není nutno, řekl Xaver. A slyšel toto. Umělec nebude rád Chtějí ukázat, že jsou ta elita. A pak se vyvalí bahno... Karolina Stonjeková o šíleném výpadu Etzlera, ale i o skutečném „přátelství“ v EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.