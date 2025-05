Kolik raket dopadlo na Kyjev vám v ČRo řeknou. Kolik na Moskvu ne

Ukrajinské hlavní město Kyjev se opět stalo terčem ruských útoků. Rusko vyslalo na Ukrajinu přes 200 bezpilotních letounů a 14 balistických raket. Zranění utrpělo nejméně 15 osob. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k dalším sankcím a většímu tlaku na Rusko.

Situaci okomentoval Pavel Šik. A navíc zkritizoval způsob, jakým o válce na Ukrajině informují česká veřejnoprávní média.

„Rusové prý provedli další ‚největší útok‘ na Kyjev... píše Český rozhlas a společně s veřejnoprávní televizí naprosto selhává ve zpravodajství,“ píše Šik na svém facebookovém účtu.

Největším posunem dosud probíhající války je podle Šika aktuální Putinovo prohlášení o nové bezpečnostní zóně. „Dle Sky News se na hranicích s Ukrajinou u Charkova začalo shromažďovat více než 50 000 ruských vojáků, včetně několika elitních formací. Již minulý měsíc probíhaly útržkovité zprávy na sítích, že Ukrajinci začali evakuovat obyvatele v Sumské oblasti. Poté se objevila zpráva, že je nařízeno obyvatelům 202 vesnic opustit své domovy, což je cca 60 procent populace regionu. To, o čem se dlouho na ruské straně spekulovalo, nyní Putin oficiálně oznámil ve formě zřízení ‚bezpečnostní nárazníkové zóny‘ podél hranice s Ukrajinou a má se na ukrajinské straně jednat o části Sumské, Černigovské a Charkovské oblasti. Ruské jednotky podle Kremlu dostaly rozkaz k postupu a jejich cílem je chránit ruské regiony zejména Bělgorod, Brjansk a Kursk, které dle Rusů čelí ostřelování z ukrajinské strany. Rusové píšou, že od jara 2023 se útoky na ruské území zintenzivnily poté, co Ukrajina obdržela západní zbraně dlouhého doletu, včetně systémů HIMARS, Storm Shadow a ATACMS. Zároveň prý mají ukrajinské houfnice M777 ráže 155 mm dostřel až 35–40 kilometrů,“ napsal Šik.

Dále uvádí, že Ukrajina tento týden zintenzivnila nálety bezpilotních letadel na ruské území včetně Moskvy a mezi úterým a pátkem bylo v ruském vzdušném prostoru sestřeleno 776 bezpilotních letadel a 12 raket. „Zabit byl dle ruských zdrojů jeden člověk a dalších 20 osob, včetně čtyř dětí, bylo zraněno. Další čtyři civilisté, včetně dvou dětí, byli zraněni poté, co město Lgov v Kurské oblasti zasáhl americký raketomet HIMARS. Putin přímo spojil hloubku zóny s dostřelem zbraní dodávaných Ukrajině ze zahraničí,“ udává komentátor.

Proč média nedají skutečnosti do souvislostí?

Píše také, že Rusové na základě ukrajinských dronových a raketových náletů zaútočili na Kyjev, a to konkrétně na letecký závod Antonov v západní části hlavního města, kde se vyrábí bezpilotní drony, dále na radarové sledovací středisko a americký systém protivzdušné obrany Patriot. Zraněno má být 15 lidí.

„A teprve zde se probouzí Český rozhlas a přináší nám zprávu o ‚největším ruském útoku na Kyjev‘ bez jediného vysvětlení, co se stalo před tím a co je cílem. Nejdůvěryhodnější česká televize také neuvádí poslední vývoj ani cíle, pouze, že přilétly rakety a drony na Kyjev a pak vyjádření Zelenského, že s každým takovým útokem si je svět jistější, že příčina prodlužování války leží v Moskvě a že je nutné vyvinout tlak. Čtenář si tak myslí, že Rus bezcílně posílá na hlavní město 14 balistických raket a hejno dronů. Rusové dle zdrojů také modernizovali Iskandery tak, že prý vypouštějí během letu klamné cíle. Střela také manévruje a neletí po přímé dráze. Systému Patriot to tak ztěžuje vypočítat bod zachycení a mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat mluví o ‚snížené efektivitě‘ Patriotů. V překladu, přestaly fungovat,“ vysvětluje Šik.

Věnuje se také útoku na třetí největší ukrajinské město. „Co se týká toho útoku na Oděsu, tam byla cílem raketového úderu 23. května dle Rusů kontejnerová loď, která převážela asi 100 kontejnerů s vojenským nákladem, včetně bezpilotních člunů, bezpilotních letounů a munice. Tím, že by se skutečnosti daly do souvislostí by se nic nezměnilo na faktu, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a probíhá klasická válka. Jediný rozdíl by byl, že bychom se dozvěděli, co se opravdu děje,“ vysmál se Šik novinářům veřejnoprávních médií.

