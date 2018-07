Komárek se raduje: Teprve teď máme skutečnou demokracii

Martin Komárek se podivuje lidem, kteří tvrdí, že český premiér Andrej Babiš (ANO) s koaliční ČSSD a podporovateli komunisty ohrožuje českou demokracii. Podle Komárka je to přesně obráceně. Teprve teď prý mají „chudí a hloupí“ lidé konečně pocit, že naplno prožívají svou demokracii.

„Po většinu lidských dějin měli vliv na to, jaká bude vláda, pouze velmi majetní muži. Často ani ti, to když se zmocnil vlády charismatický a dostatečně zavilý, úporný a krutý autokrat. Ďábelské selhání systému pax Europeana dalo volební právo všem dospělým, nakonec i ženám. Každý občan měl a má stejný hlas, lhostejno, zda má miliardu, nebo jeden krabičák před sebou pod mostem,“ napsal Komárek na serveru komarkovynoviny.cz.

Donedávna to bylo tak, že lidé sice měli svůj volební hlas, ale moc držela v rukou relativně úzká skupina lidí včetně komentátorů, kteří lidem předkládali „ty správné názory“. „My chudí a hloupí jsme si mohli vybírat. Leč pouze z názorů a směrů, které nám připravili bohatí a chytří. My jsme měli volební hlas, ale oni měli HLAS, my jen přijímač,“ doplnil Komárek.

Hodně to změnily až sociální sítě, které „obyčejným lidem“ dovolily dělat si srandu z politiků i z komentátorů. A nic se jim nestane. I díky tomu mají lidé pocit, že jsou si teď všichni rovni, a nechtějí bohaté a mocné sousedy věšet na lampy, jak se to občas stávalo v minulosti.

„Teď jsme jim rovni. A nevolíme už ty, které nám chytří a bohatí doporučují, z čehož jsou oni na větvi,“ uzavřel Komárek.

autor: mp