Komentátor brání odstaveného Suchoně na Nově: Kdyby se tak kriticky přistupovalo k moderátorům ČT, redakce by zely prázdnotou. Moravec, Tvarůžková, Witowská...

reklama

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 17471 lidí

Vláda od středy zavedla omezení maloobchodního prodeje o nedělích a do konce nouzového stavu omezení volného pohybu osob mezi 21.00 a 5.00, oznámila to na pondělní tiskové konferenci. Mají tato opatření smysl? K čemu povedou?

Z hlediska epidemiologického zcela evidentně logiku nemají. Na to opravdu nemusím být epidemiolog, čímž řada lidí neustále argumentuje. Stačí trochu logického uvažování a rozumu. Omezení pohybu od 21.00 do 5.00 je pouze další psychologickou restrikcí, která v nás má vyvolat pocit či strach, že se něco děje. Nebo máte snad pocit, že v době, kdy jsou zakázány veškeré volnočasové aktivity, jsou zavřeny hospody, restaurace, bary, kina, divadla i sportovní stadiony, se po deváté večer lidé shlukují venku? Teda až na sebejisté arogantní papaláše v čele s Prymulou a Faltýnkem. Naopak večer, kdy je na ulici minimum lidí, byl vhodnou dobou pro některé se volně projít po prázdném městě či vesnici. Co se týká nedělního zákazu maloobchodního prodeje, jenom zvýší koncentraci lidí v obchodech ve dny jiné. Podobně jako omezení úřadování státního aparátu. Opakuji, že nemusím být epidemiologem, abych běžnou logikou zpozoroval, že tahle opatření vůbec nesměřují k omezení šíření nákazy – řekl bych dokonce, že spíše naopak. Což opět jenom dokládá mou skepsi vůči údajnému expertovi Prymulovi a jemu podobným. Mimochodem je zajímavé, že od chvíle, kdy jsme znovu začali nosit plošně roušky a kdy převzal otěže onen odborník na tunelování a farizej, tak všechna čísla prudce vystřelila – stejně jako zřejmě akcie firem jeho dcerušky a jiných kamarádů z farmaceutických firem.

Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

Babiš na pondělní tiskovce ani nebyl, nechal za sebe mluvit Prymulu s Havlíčkem. Jaký signál to vysílá směrem k voličům?

Ono už je obecně v povědomí, že často, když se říkají nehezké věci, se Andrej Babiš neúčastní. Naopak když se sdělují hezké věci, pak je nastoupený jako první. Ale v současné době máme takovou inflaci proslovů a tiskových konferencí, že myslím, že můžeme být klidní a jistí, že Babiše ještě nejednou uvidíme.

Premiér Andrej Babiš v týdnu potvrdil, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula má již několik týdnů ochranku kvůli výhrůžkám v souvislosti s koronavirovou krizí. Váš komentář?

Ministr zdravotnictví a náš velký ochránce ochranku? Laureát státního vyznamenání, co nás prý zachránil před první vlnou? Nezkorumpovatelný charakterní plukovník a vakcinolog s rovnou páteří a křišťálově čistým štítem sloužící vlasti? Vážený odborník na slovo vzatý, pokora a skromnost sama? Tomu se až nechce věřit. A až v roce 2025 otevře pár restaurací – třeba jen nějakou franšízu své povedené dcerušky – bude mít i vlastního ochutnávače, třeba jako měl Hitler?

Komentátor Václav Dolejší přišel s teorií, podle které ministra zdravotnictví Romana Prymulu odstřelil premiér Andrej Babiš. Chtěl se prý Prymuly zbavit proto, že z něj chtěl prezident Miloš Zeman udělat nového Jiřího Rusnoka v čele úřednické vlády. Podivné je i to, že schůzku organizoval nejbližší Babišův spolupracovník Jaroslav Faltýnek. Jak to vidíte vy?

Nevím, jak to bylo, ale každopádně Faltýnkovo zapojení je na pováženou. Stejně jako je zřejmé, že duo Prymula–Hamáček, první jmenovaný ještě s bezmeznou podporou prezidenta Zemana, Andreji Babišovi mohlo začít pomalu přerůstat přes hlavu.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok věří, že s vyhrocenou epidemiologickou situací nepřijde ekonomická katastrofa. Poukazuje na to, že ekonomické struktury nejsou rozvráceny tak, jako např. po válce či po několikaleté krizi a věří díky tomu v rychlou ekonomickou obnovu. Sdílíte tento optimismus?

Nevím, zda jde o víru nebo zbožné přání. Vzhledem k likvidaci ekonomiky na jednu stranu formou absolutních restrikcí, na druhou stranu formou trh křivících dotací a naplno jedoucím rotačkám ničím nepodložených papírků bych se neodvažoval být v tomto směru příliš optimistický. Nicméně je pochopitelné a myslím i vhodné, aby od guvernéra ČNB nezaznívala panická prohlášení. Z toho by si mohli vzít příklad mnozí rádoby epidemiologové. A nemyslím tím pokrytecky lhát a lakovat něco narůžovo, ale střízlivě hodnotit situaci.

Fotogalerie: - Svobodu lidem

Je pravděpodobné, že po skončení koronavirové krize se rozjedou různé programy pomoci, třeba skrze EU, které budou do poškozených ekonomik lít peníze. Jak na vás takový scénář působí? Kdo z něj vzejde jako vítěz a kdo jako poražený?

To se přece už děje. A bude se to dít ještě v mnohem větším měřítku. Marshallův plán pro většinu zemí, podniků a občanů. Vítězně z toho vzejde hrstka vlastníků nadnárodních institucí, povětšinou finančních, které tak budou mít takřka v hrsti celý svět. Zadlužení je bez nadsázky moderní podobou otroctví.

„Návrh Andreje Babiše na další rozvolnění už dnes příliš rozvolněného zákona o rozpočtové odpovědnosti nelze akceptovat. Krize nesmí být záminkou k totální rezignaci na pravidla a neefektivního rozhazování peněz bez ohledu na budoucnost,“ rozčílil se v úterý poslanec Miroslav Kalousek. Má pravdu?

Ano, má. Jen jsem si kromě toho rozčílení nevšiml, že by opozice, které je součástí, cokoliv reálně proti této naprosté likvidaci a evidentnímu tunelování veřejných financí – za vydatné pomoci nouzového stavu – podnikla.

Moderátor TV Nova Petr Suchoň se dostal pod palbu kritiků kvůli způsobu vedení rozhovoru s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. „Pane prezidente, nejprve k vašemu vyjádření ve zkratce. ‚Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev‘. To jste myslel jak?“ zeptal se Suchoň Kubka. Co udělal člověk špatně v tom, že šel na povolený trh, dodržel všechna opatření, dodržel rozestup, měl na sobě roušku. Vy byste ho poslal kam? Do přeplněného supermarketu?“ chtěl vědět Suchoň. Je na tom podle vás něco špatného? Chápete volání po trestu pro Suchoně?

Celá věc má navíc dohru, že se NOVA omluvila za svého moderátora, moderátor se sám omluvil za neprofesionální formu i obsah rozhovoru a navíc byl snad na nějaký čas odstaven. Za to, že konečně jako jeden z mála novinářů začal dělat svoji práci. Působí to na mě, jak z minulého režimu. Moderátor, který sice malinko přestřelil – co se formy týče, obsahu nikoliv – si dovolil konfrontovat nedotknutelný kádr současného režimu patřící mezi takzvané experty logickým dotazem na jeho vlastní demagogický výrok, kterým Kubek vytyčil další skupinu novodobých třídních nepřátel. Hysterik, který má naučené asi tři fráze, které dokola opakuje jak maňásek na klíček, si nevěděl rady a byl v koncích. Načež se strhla mela, protože zpochybňovat současné prorežimní koronašílenství a nejít na ruku koronafašistům se zkrátka nesmí. Následoval distanc samotné stanice a omluva a posypání si hlavy popelem od samotného moderátora, který se skoro omluvil i za to, že soudruhu Kubkovi vydýchával vzduch. Víte, kdyby se takhle kriticky přistupovalo třeba k moderátorům publicistiky a zpravodajství na ČT i jinde, tak by redakce zely prázdnotou. Stačí se mrknout na Václava Moravce, paní Tvarůžkovou či Witowskou, kteří, když zrovna nemají ve studiu své přikyvovače, kamarády či kamarády svých partnerů, tak se často chovají daleko tendenčněji a nestranněji. Jenže z té druhé uvědomělé strany, servilně vůči režimu, a to se může. Za to ještě obdrží čestné uznání, diplom či Sorosovu novinářskou cenu.

Vláda v úterý 27. 10. „odpískala“ návrat dětí do škol k 2. 11. Z ohlasů na sociálních sítích je patrné, že lidé s původně stanoveným termínem stejně nepočítali. Komunikuje vláda s občany věrohodně a férově?

Vláda komunikuje nevěrohodně, arogantně a často evidentně lživě. Jak jinak si lze vysvětlit třeba právě tento případ? A co rádoby vtip sociopata nebo spíše mediálního exhibicionisty a psychopata Prymuly, že se děti 2. 11. do škol nevrátí, jen když bouchne jaderná elektrárna? Od začátku jsem říkal, ať exministr smrti ukáže rovnou, která z těch dvou našich elektráren to bude. Likvidace školství a vzdělání, socializace a řádu u budoucích generací je vůbec jedna z největších prasáren současných elit.

Souhlasíte s prodloužením nouzového stavu do začátku prosince? A možná důležitější otázka, věříte tomu, že do Vánoc dojde k nějakému rozvolnění?

Očekávám, že do jara reálné rozvolnění nepřijde. Naopak jsem si prakticky jistý, že vláda bude v zájmu koronafašismu a šíření strachu nadále utahovat šrouby a likvidovat trh, demokracii a svobodu. S nouzovým stavem sloužícím k tunelování veřejných financí a nastolování totalitní diktatury u nás nesouhlasím. Ale to je tak všechno, co s tím mohu dělat.

Psali jsme: Blatný mění taktiku: Milion chvilek? Řeknu více Pekarová Adamová (TOP 09): Poměr důchodů k průměrné mzdě klesl poprvé pod 40 procent Moravský Krumlov: Po dlouhých letech jednání nahradí kostky asfaltový povrch Valachová (ČSSD): V tuto chvíli máme připravenu reformu, která by byla funkční

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.