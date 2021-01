Komentátor drsně a bez servítků: Covid-19 je děsivá nemoc? Jen PR virus! Jinak by ta verbež se třemi bradami byla jako první zalezlá v krytech a oblečená do skafandrů

reklama

Odmítáním korespondenční volby fakticky upíráme krajanům rovné volební právo, domnívá se komentátor Jan Moláček. Souhlasíte?

Vzhledem k tomu, co jsme viděli při amerických prezidentských volbách připomínajících spíše Kongo nebo Somálsko, může po korespondenčním hlasování volat jen pologramotný demagog typu Moláčka ze stáje Bakaly nebo eurounijní ČT. Jinak Moláčkovy pamflety na pravověrném Deníku N nečtu, takže nevím, jak to s tím upíráním rovného práva myslel.

A co říkáte na pohled „kdo v Česku nežije, ať tu nevolí“?

Nepřijde mi to nelogické. Jedná-li se tedy o dlouhodobé nežití v ČR, nikoliv přechodné – byť na pár let. Ačkoliv je pohled z třetí strany, nadhled i odstup často dobrým pomocníkem, myslím, že volit by obecně měli v daných zemích a oblastech lidé, kteří tam realitu prožívají na vlastní kůži. A je jedno, zda si zvolí tak či onak, „dobře“ či „špatně“. Jde o to, že břemeno jejich volby dopadne na ně samotné.

Fotogalerie: - Dvacet dva let Kalouska

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjádřil ke covidovým statistikám úmrtí. „My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid-19, jako člověka, který na něj zemřel,“ tvrdil. Přímo na covid zemřela z uvedeného počtu prý jen třetina lidí. Jak to na vás působí?

Anketa Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 16966 lidí

Podrobné shrnutí Tomáše Vyorala k situaci kolem covidu ZDE (Facebook):

Lze vzhledem k okolnostem považovat Blatného výrok i za takticky nešťastný, nebo je prostě dobře, že přiznal barvu?

Blatný je bezvýznamné velké nic papouškující notičky od Babiše, Prymuly či někoho jiného v pozadí za slíbené zlaté z nebe, respektive z našich kapes. Nevím, zda nedomyslel dopad svých slov, což by u koronafašouna jeho „inteligence“ nebylo nic překvapivého, nebo už je stejně papalášsky bohorovný jak Reinhard Prymula, který jest z nějakého neznámého důvodu navzdory své prokázané obsesi v tunelování kde čeho, lhaní a střetům zájmů prakticky nesestřelitelný.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, co předvádí váš otec, by mělo být trestné,“ vypálil starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) Václavu Klausovi ml. (Trikolóra) v debatě na CNN Prima News. Jde o názory exprezidenta Klause, který se k rouškám a k očkování staví kriticky. Co na Novotného pohled říkáte?

Maskot ODS a mediální ratlík čivavy a politického eunucha Fialy nestojí za řeč. Naspeedovaný labilní metráček, který má evidentní psychické problémy a komplex z nedostatku pozornosti zřejmě spojený s otcem, měl být dávno v kazajce a ne přibírat kila na radnici a rozumovat v televizním studiu.

Psali jsme: Za flígr, zkopat, odsoudil Pavel Novotný. Klaus? Ztrestat za to, co říká hloupým lidem On kecá, kecá! Hejma zná příští boj o Hrad. Dost temné barvy „Špína, zm*d a ubožák.“ Pavel Novotný dohrál dnešní pěsti ze Sněmovny Pavel Novotný: ODS se mě bojí. Chci být poslanec a brát 100 tisíc, mám na to. Bojím se, že prohrajeme

Českem otřásá další skandál. V luxusním teplickém hotelu se sešla část politické a společenské smetánky, např. tehdy ještě poslanec Milan Hnilička, expremiér Jiří Paroubek, místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr, krajský policejní ředitel Vladislav Husák a další. Dobře, Jiří Paroubek je soukromou osobou, ale co ti ostatní? Jaký vzkaz tím dávají obyčejným lidem?

Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 6527 lidí

Milan Hnilička nejprve oznámil, že jako pokání poslal 50 tisíc korun na charitu, až později během dne složil poslanecký mandát, mnozí za tím tuší tlak ze strany Andreje Babiše. Je takový postup v pořádku?

Tohle vykupování se a omluvy z vlastních hříchů a slov ve stylu odpůstků patří k tomu nejpokrytečtějšímu a nejpapaláštějšímu vůbec. O výši kvazi pokání a aktivistického příjemce platby z nátlakové politické neziskovky Člověk v tísni – sic všeříkající – radši ani nemluvě. V současné době inflace omluv by snad většina médií a potentátů přivřela oko i nad Hitlerem, kdyby se se slzou v oku, tchajwanskou vlajkou v jedné a duhovou LGBT v druhé srdceryvně omluvil a dal pár miliard na bohunelibou rozvratnou činnost Soroše či Pánka.

Robert Šlachta jde do politiky! Své hnutí nazval Přísaha, chce spravedlivé Česko a slibuje, že není nikým ovládán. Na svůj vstup do politiky si vzal půjčku. Jak se na Šlachtův počin díváte? Může se dostat do Sněmovny? Jaký je jeho koaliční potenciál?

Bývalý vysoký policejní důstojník, který se jak deus ex machina spolu s autistickým Ištvánem, jak se ukázalo, naprosto bez jakýchkoliv relevantních a tomu adekvátních důvodů, svými teatrálními výstupy přímo podílel na pádu Nečasovy vlády, by měl nejprve vysvětlit tohle. A pak v bůhví zase čím zájmu jít do politiky. Slibuje-li, že není nikým ovládán, zní mi to podobně, jako když o sobě novináři opakovaně musí proklamovat, že jsou nezávislí a objektivní, nebo současní koronadžihádisti, že jsme uprostřed smrtící pandemie. Protože jinak ze stavu věcí a reality by to nikdo nepoznal. Možné je vždycky všechno, takže do Sněmovny se dostat může. Ale zatím tomu moc nedávám. Koaliční potenciál ve Sněmovně se v případě vymezení proti Rusku, Číně, Babišovi, vlastencům nazývaným nácky a xenofoby, pravicově smýšlejícím a komunistům najde vždycky.

Fotogalerie: - Čas je teď

V poslední době jde již o druhý politický projekt zaštítěný známou tváří. Před nedávnem své hnutí Lidé Pro představil Mikuláš Minář. Kdo z nich má podle vás větší šance?

V případě těchto dvou bych vsadil spíš na Mináře. Vzhledem k finančním prostředkům Milionu chvilek, jakkoliv k nim už jako formálně nepatří, a mediální a zákulisní náklonosti má asi větší šanci mladý EUrojugend. Zajímavé, že nyní stejně jako Bambilion chvilek proti demokracii zarytě mlčí, neb Babiš se svou juntou se zřejmě chová pokojně demokraticky jak nikdy předtím a žádná hrozba pro svobodu, demokracii a lidská práva není ani pod obzorem, ne už tak na obzoru.

A co kdyby všechny překvapili a nakonec šli do koalice spolu?

Pak dobře jim tak. Pat a Mat to spolu taky vždycky tak nějak dali.

Rubrika: Páteční zúčtování Tomáše Vyorala

Psali jsme: Hrdina Navalný a Kalousek v plakátu Václava Havla. Vyoral bilancuje zfušované propagandy, kterým už nikdo normální nevěří Velké sebevědomí a fajné hitlerjugend hadry. A ručičky štítící se práce. V čem Miky Minář připomíná Vyoralovi Gretu? Lidový obéza v rudém svetru a jeho chujoviny. PR slušnost Drahoše a generála Pavla. Silvestrovský speciál Tomáše Vyorala Hřebíček na hlavičku. Kožená Nora, držák na cetky neziskovek, účtuje Vyoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.