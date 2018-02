Komentátor od Bakaly, který jindy řeže Zemana, se tentokrát vrhnul na Babiše a jeho krvavé oko

Premiér v demisi Andrej Babiš si v pondělí postěžoval na své facebookové stránce, jak má kvůli stresu, který zažívá ve své funkci premiéra, zdravotní problémy. Jako jeden z nich uvedl i to, že mu praskla žilka v oku, což velmi pobavilo komentátora serveru Aktuálně.cz Martina Fendrycha, který jindy velmi intenzivně kritizuje prezidenta Miloše Zemana. „Babiš krvavé oko aneb Makačenko ve stresu, seriál Přátelé je proti tomu hadr,“ rozepsal se.

„Mistrný detail, ta prasklá žilka v oku, člověk úplně cítí, jako by praskla jemu. A pak přijde vrchol: ‚Stres, spousta z vás ho zažívá taky.‘ Ztotožnění,“ zahájil svůj komentář Fendrych, podle kterého je doslova zážitek sledovat Babišův facebookový profil. Svým přiznivcům zde totiž popsal, že žije ve stresu, pracuje 18 hodin denně, kolegové na něj „řvou“, že má zvolnit, jinak to vražedné tempo nepřežije a „položí život za vlast“. „Kam se na pláč Babišův hrabe biblický Pláč Jeremiášův,“ nestačil se divit komentátor.

Podle Fendrycha je na sociálních sítích jako doma. „Připomíná to symbiózu žahavých ramen sasanek a raka poustevníčka. Stejně jako Trump využívá sociální média jako přímý kanál na voliče, navazuje s nimi osobní kontakt, nepotřebuje prostředníka, noviny, televizi,“ dodal ve svém komentáři na Aktuálně.cz Fendrych, podle kterého to na Facebooku do lidí sype natvrdo a klasická média stojí kdesi na odstavné koleji.

Babišovy komentáře komentátorovi prý připomínají něco mezi „můj milý deníčku“ a rozhovorem vyčerpaných přítelkyň večer po šichtě. „Babiš tu na sebe ‚otevřeně‘ všecko vysype. Přizná vyčerpání, zdůrazní velikou starost okolí o jeho zdraví, což potvrzuje základní atribut vůdcovství, neopomene vypíchnout výjimečnost: ‚Makáme na věcech, které nikdo nikdy nedělal‘,“ popisuje Fendrych ve zkratce premiérovo vyjádření.

Překvapilo ho prý i to, že Babiš použil tzv. prostý jazyk a důležitý prvek sebelítosti, jež je sice obecně pohrdána, ale tady funguje, potože jde o muže s obří mocí, o nejsilnější politickou figuru v zemi. „To má čtenář Babišova Facebooku zasunuto v podvědomí, takže ze slabosti se stává cosi jako skromnost či lidová zpověď. Čtenář má pocit, že mocnému muži vidí až do žaludku,“ popsal Fendrych a dodal, že přesně tohle lidi milují.

Nejvíce však komentátora pobavila ona zmíněná věta, když Babiš vyjmenovával, jak moc mu škodí pracovní stres ve své funkci premiéra, že mu praskla i žilka v oku. „Mistrný detail, ta prasklá žilka, člověk to úplně cítí, jako by praskla jemu. A pak přijde vrchol: ‚Stres, spousta z vás ho zažívá taky.‘ Splynutí s lidem, samozřejmě že falešné,“ zvedl Fendrych a zmínil, že žena či muž, kteří mají čas brouzdat po Babišově Facebooku, nemakají 18 hodin denně, nejsou ve stresu. „Ne ne, seriál Přátelé je překonán seriálem Babiš krvavé oko, Babiš velemakačenko ve stresu,“ uzavřel.

