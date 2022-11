Komentátor setřel klima studenty: Taky jsem v roce 1989 přespával na fakultě. Potřebují dobrodružství

reklama

Lídr protivládních demonstrací proti vládě, chudobě a válce Ladislav Vrabel během akce 17. listopadu oznámil, že v lednu chce, aby byl na Václaváku „masakr“. „Tento den je vhodný pro tyto různé protesty,“ říká Korecký k Vrabelově demonstraci před Českou televizí na Kavčích horách. A dodává: „Žádný výstřelek tam nebyl. Čekal jsem, jestli se nepokusí dobýt Českou televizi silou, ovládnou velín, ale nic takového se nestalo, tak je to takový protest v mezích zákona,“ doplnil.

Fotogalerie: - Pochod na Českou televizi

Svědčí však podle jeho slov o tom, že se u nás radikalizuje nějaká část odpůrců vlády. „Každá vláda potřebuje oponenturu a myslím, že jí to svědčí, když se musí bránit. Ale tohohle se chytila skupina… Na můj vkus je to už silný tabák. Tohle už mi připadá, že je to hodně radikální segment. Vykřikují tam ‚vystoupit z NATO‘ a ‚Petr Fiala patří do kriminálu‘. Je to na mě už moc,“ uvedl komentátor Korecký. Souhlasí s názorem, že „Milion chvilek pro demokracii je pop music a Vrabelovy akce black metal“.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

„Myslím, že se tam stát něco může, protože tyhle akce stahují k sobě různé všemožné existence. Já to nesnižuji, ale chodí tam asi lidi, kteří nemají k násilí daleko. Jsou tam proruské nálady, je to už takový kraj. Může to oslovit část voličů SPD a část komunistů, ale už to neosloví třeba voliče hnutí ANO, které je tu jako lídr opozice, protože už i na něj je to příliš moc silný, radikální hlas. Nemyslím si, že by tato aktivita pod sebe mohla stáhnout podobně silný segment lidí, jako to dokázal Milion chvilek,“ pokračoval Korecký.

Psali jsme: „Musí to být masakr“. Vrabel rozprávěl cestou na Národní

Následně okomentoval také studentské stávky za klima na fakultách, podpořil aktivitu brněnského děkana Stanislava Balíka, který jim vypnul proud s tím, že proud, topení a Wi-Fi k debatám nepotřebují. „Děkan má moje body. Já stávkoval shodou okolností v roce 1989 na pražské filozofické fakultě a přespával tam ve spacáku. Takže úplně chápu studenty, že je to prima dobrodružná věc, každá generace potřebuje mít nějakou revoluci, být proti něčemu. Ať se mládí vydovádí. Pokud si vybralo zrovna tohle téma, těžko čekat, že lidem kolem dvaceti let bude planout srdce za to, jestli se zastropují energie.

Klima je taková krásná věc, za které to srdce jako dobře hoří. Nejsou odpovědní za to, jestli tato země přežije zimu. Tohle je názor části lidí z univerzity. Ty univerzity u nás směřují k tomu, čím jsou univerzity na Západě, bude z nich pocházet největší levičáctví v téhle zemi. To tak je a bude,“ řekl s tím, že uvážlivý děkan brněnské fakulty jim to alespoň trochu ztížil.

Psali jsme: Klimastudenti obsadili fakulty, brněnský děkan jim vypnul proud, topení i wifi. K debatám to nepotřebují, vzkázal

Stranou nezůstalo ani dění v horké fázi prezidentské kampaně, kdy kandidáta Petra Pavla dobíhá jeho komunistická minulost. „Rozjíždí se to. Paradoxně to není z prostředí jeho konkurence, přišla s tím různá média, která jsou často nakloněna pravé části spektra. Je vidět, že jsou tam věci, o kterých je co psát. A asi se bude psát. Pan Pavel trošku jako by ty věci zastrkal pod postel. Myslel si, že nevylezou, vylezly. Ve srovnání s Andrejem Babišem, který má trochu podobné problémy, je tam ten rozdíl, že u Andreje Babiše je to tolikrát omleté, že už není kde brát, pokud se neobjeví něco úplně nového, ale jeho styky s StB jsou už dávno všechny venku,“ uvedl Miroslav Korecký.

Psali jsme: „Lže, lže a lže.“ Pavel a Nerudová: Přituhuje

Pokud by se Babiš a Pavel střetli ve druhém kolem prezidentských voleb, pak podle Koreckého argument StB zcela vypadává ze hry. „Vyrušila by se tím ta hlavní zbraň. Pokud by v druhém kole byla třeba paní Nerudová vs. jeden z nich dvou, pak by to byl ten hlavní klacek, kterým by protikandidáta mlátila. Ale mezi nimi by to byla plichta. Sám z toho nejsem nadšený, spíše jsem nešťastný z toho, že třicet let po listopadu u dvou hlavních aspirantů na prezidentskou funkci porovnáme, kdo se víc smočil s minulým režimem,“ dodal Miroslav Korecký.

Psali jsme: Dob*tek, ubožák. Černochová hubuje novináře Koreckého, Pekarová kývá Každá její věta... úplně mimo. Komentátor obrací oči v sloup nad výroky Němcové ,,Jste jen ocásek vlády." Korecký o cenzorech To Fiala nechtíc prozradil. U Xavera mrazivá věta premiéra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.