Komunální volby jsou o konkrétních lidech, poodkrývá plány předseda Svobodných

Politické strany čeká v letošním roce sklizeň v říjnových volbách, kdy budou voliči vybírat do městských a obecních zastupitelstvech, druhé parlamentní komory a startovat bude pomalu ale jistě i prezidentská kampaň, která vyvrcholí v úvodu roku 2023. V loňských parlamentních volbách se Svobodní sešikovali do trojkoalice s Trikolorou a Soukromníky. Jakou strategii zvolí letos prozradil předseda Svobodných Libor Vondráček ve studiu XTV Luboši Xaveru Veselému.

„Naše strana je postavena na decentralizaci, tedy aby se o věcech rozhodovalo na co nejnižší úrovni. Každá buňka si tak sama rozhodne, zda a jakého partnera si zvolí do koalice. Komunální volby jsou o konkrétních lidech, zvláště v menších městech a obcích. K nim namíříme naši pozornost,“ prozradil Vondráček strategii pro podzimní volby do městských a obecních zastupitelstvech.

Pro senátní volby pak hodlá jednat i s dalšími stranami. „Pokud Trikolóra, Soukromníci nebo jiná, nám spřátelená strana, přijde se zajímavým kandidátem, tak samozřejmě budeme jednat, abychom netříštili síly," uvedl předseda Svobodných

Samostatnou kapitolou bude prezidentská kampaň. Svobodní chtějí svoji podporu některému z uchazečů o prezidentský úřad dobře zvážit a současně nevylučují ani postavení vlastního kandidáta.

„Dnes už je známých řada jmen, kteří se budou snažit získat prezidentský úřad. My však chceme jít jinou cestou než vyzdvihnout jedno jméno. Prioritní jsou pro nás obecná kritéria, která by vhodný kandidát měl naplňovat. Takový kandidát by neměl být jen o logosu ale také o etosu. Například by neměl být zatížen minulostí v Komunistické straně, měl by usilovat o zachování české koruny a nezavádění eura, měl by také ctít, že české zákony se schvalují v českém parlamentu a nikoliv v Bruselu, nezatěžoval naše obyvatele novými daněmi a nevnímal dotace jako něco pozitivního. Projít těmito kritérii mohou i někteří známí kandidáti. Například Alena Vitásková nebo Miloš Knor. Není to sice politik, ale z politického prostředí nepocházel ani Volodymyr Zelensky. Možná to je dokonce i výhoda,“ nebojí se Libor Vondráček dostat do politiky i osobnosti, které nejsou zatíženy politickou minulostí.

