Komunisté musí vymřít! Pedagog Stránský zametl s nimi i se Zemanem

Jsme na půl cesty k opravdové demokracii, říká neurolog a vysokoškolský pedagog Martin Jan Stránský, podle kterého musejí nejdříve komunisté vymřít a jejich voliči musejí změnit názor. Češi jsou podle jeho slov „prohnilý národ“. „Od Havla jsme ale prý měli hlavy státu, které společnost rozdělovaly a stavěly Čecha proti Čechovi,“ říká v rozhovoru pro Reflex.cz, kde se pořádně opřel i do prezidenta Zemana za to, že lže o svém zdraví. „Je to alkoholik a rizikový pacient,“ nebral si servítky.

„Aby u nás začala fungovat opravdová demokracie, chce to dohromady padesát let. Z toho máme za sebou tak třicet let a dalších dvacet nás čeká,“ promluvil Stránský o současné kondici České republiky, která vstupuje do třetí dekády 21. století. „Aby se tak mohlo stát, musejí vymřít komunisti, KSČM musí zaniknout, její voliči naštěstí klesají, i oni musejí vymřít, nebo být přesvědčeni, že je to bludná cesta. Poněvadž je to skanzen a je to vir, je to, jako kdyby v Německu existovali fašisti, seděli s námi u stolu a rozhodovali o našich zákonech,“ míní neurolog. Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 4% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 80% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 6456 lidí

Na Babišova slova o tom, že KSČM je demokratickou stranou, podotýká, že je to ve skutečnosti jen lež. „Celé je to kamufláž, poněvadž je to skryté zlo,“ zdůraznil s tím, že kdyby zde existovaly jiné podmínky, vrátila by se KSČM jako první strana ke starým praktikám. „Stříleli by nám do zad, kdybychom se snažili utéct přes hranice, kdyby tu byla železná opona,“ je přesvědčen Stránský.

Činili by podle něj i ti, kdo jsou v současnosti v KSČM včetně jejího předsedy Vojtěcha Filipa. „Jsme pořád prohnilý národ. Národní povaha by se měla změnit, měli bychom přestat být tak nervózní a být tolerantní jeden k druhému, být pozitivní a mít se rádi,“ dodává neurolog, podle kterého se dnes lidé dělí do různých skupin, jež mají negativní nálepky.

„Nálepky samozřejmě dává pan prezident, dělá to otevřeně, kritizuje různé segmenty a lidi na základě ničeho,“ kritizuje Zemana, kterému se to vše podle Stránského bohužel daří, protože nemalá část lidí to cítí stejně jako on. „Lidé totiž mají strach, potřebují identitu, identifikovat se se silným slovem, když lidé něčemu nerozumějí, je to pro ně mnohem jednodušší. Jsme zakomplexovaný národ s vadou kvůli naší minulosti,“ doplňuje Stránský.

Fotogalerie: - Čínská "polepšovna" u Aksu

Ke zlepšení stavu společnosti by prý velmi přispěl dobrý prezident, který však po Havlovi nepřišel. „S výjimkou Havla jsme měli zatím prezidenty, kteří udělali a dělají to nejhorší, co může prezident dělat – rozdělovat společnost. Stavějí Čecha proti Čechovi. Prezident nemá kritizovat lidi, kupovat samopaly a střílet do novinářů a říkat nesmysly,“ kritizuje Zemana.

Stránský byl také poměrně kritický k tomu, jak se informuje o zdravotním stavu prezidenta Zemana. „Když je někdo prezidentem státu, tak my občané, kteří mu platíme, aby nás reprezentoval jako náš zaměstnanec, máme právo o něm vědět to, co o něm vědět chceme,“ myslí si neurolog.

Nevěří tomu, že Zemanův zdravotní stav je tak dobrý, jak sám prezident nyní tvrdí. „Nejenom já tomu nevěřím. Absolutně každý věrohodný lékař tomu nevěří také. Jistě tomu nevěří ani větší počet veřejnosti. Je to pán ve věku, je to alkoholik, má cukrovku, je to i těžký kuřák a nemůže chodit bez toho, aby ho drželi z obou stran,“ rozjel se neurolog, který připomněl, že sám Zeman o sobě řekl „já jsem ožrala“.

Připustil, že to však ještě neznamená, že by nemohl Zeman vykonávat funkci prezidenta. „Ale zdravý není, je kompenzovaný, tedy je léčený tak, aby funkci mohl vykonávat. Je to rizikový pacient,“ shrnul.

Kromě toho promluvil neurolog také o tom, jak škodlivé jsou pro lidi sociální sítě, jako je například Facebook, kvůli kterému podle něj může lidem hrozit vyhynutí. „Facebook je jako heroin, na mozek působí stejně a uvolňuje dopamin. Sociální sítě vedou k hloupnutí lidstva, mění naše chování i mozek, kde se některá centra zmenšují. Ztrácíme empatii a začínáme se chovat jako počítače. Právě kvůli Facebooku a dalším sítím hrozí lidstvu vyhynutí, ta hrozba je vážná a reálná,“ uzavírá Stránský, který je proto při pohledu do budoucnosti pesimista.

Psali jsme: Důchodci po Kalouskově reformě „zatáhli“ sekeru cizích bank i církevní restituce. A Minářovi mládežníci teď... Martin Koller je v ráži ,,Zeman vyznamená Kalouska." Šokující myšlenka. A další perly o TOP 09 Premiér Babiš: Absolvovali jsme velice příjemný rodinný oběd u prezidenta Babiš po obědě se Zemanem: Dvojitá brada, Írán i miliardy solárníkům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.